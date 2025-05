De nieuwste Nintendo Switch-update maakt het onmogelijk om dezelfde digitale game gelijktijdig op twee systemen te spelen terwijl ze met het internet verbonden zijn

De nieuwe Nintendo Switch-update maakt het naar verluidt onmogelijk voor twee systemen om gelijktijdig dezelfde digitale game online te spelen.

Nintendo heeft net een grote systeemupdate voor de Switch uitgebracht, vooruitlopend op de lancering van de Switch 2. De update brengt verschillende veranderingen met zich mee, waaronder een nieuwe functie waarbij digitale games en DLC nu worden aangeduid als ‘Virtual Game Cards’.

Deze functie is nu beschikbaar op het beginscherm van de console en laat gebruikers hun software virtueel in- en uitladen, net zoals bij fysieke gamekaarten.

Spelers melden echter dat deze nieuwe functie het verhindert om met twee gebruikers tegelijkertijd dezelfde digitale game online te spelen, iets wat eerder mogelijk was via een omweg (via Eurogamer).

Voor de update konden Switch-games die waren gekocht op de primaire console, ook gespeeld worden door een ander account op datzelfde apparaat. Tegelijkertijd kon de oorspronkelijke eigenaar inloggen en dezelfde game spelen op een secundaire console.

Dit maakte het in de praktijk mogelijk dat de eigenaar van de game en een andere persoon de game gelijktijdig online speelden op verschillende apparaten, maar door de toevoeging van Virtuele Game Cards is dat nu niet meer mogelijk.

Spelers kunnen nog steeds één exemplaar van een digitale game offline spelen via de optie ‘Online-licenties’ in de profielinstellingen.

Als deze optie is ingeschakeld, is aangeschafte digitale software speelbaar zolang de console met het internet is verbonden, zelfs als het virtuele kaartje van die software niet is geladen op de console, zo staat in de omschrijving van de instelling.

“Wanneer je echter een online-licentie gebruikt, kan alleen de gebruiker die is ingelogd op het Nintendo-account waarmee de software is gekocht, deze spelen. Andere gebruikers op de console kunnen dit niet.

“Je virtuele spelkaarten kunnen worden gebruikt om software te spelen, ongeacht deze instelling. Online-licenties kunnen niet op meerdere consoles tegelijk worden gebruikt. De online-licentie en de virtuele spelkaart van een game kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.”

De verkoopdatum van de Nintendo Switch 2 is 5 juni 2025 en vanaf 8 april 2025 kan je een pre-order plaatsen. De adviesprijs in de Nintendo Store voor de losse console bedraagt 469,99 euro en de bundel met Mario Kart World kost 509,99 euro.