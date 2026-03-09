Valve is nog steeds van plan om de Steam Machine in 2026 te lanceren

Valve heeft nogmaals bevestigd dat de Steam Machine toch nog in 2026 moet verschijnen. Gezien de huidige RAM-crisis waren er zorgen dat de lancering zou worden uitgesteld. Nou lijkt de release ook wel iets te zijn uitgesteld, want oorspronkelijk zou de nieuwe hardware van Valve voor het einde van maart moeten verschijnen.

In een blogpost op vrijdag gaf Valve aan: "we hopen in 2026 te kunnen verzenden". Die zin zorgde voor veel mensen voor meer zorgen, want het leek er dus op dat het bedrijf niet zeker wist of een lancering in 2026 nog wel ging lukken.

The Verge heeft nu echter laten weten dat Valve zijn statement verduidelijkt heeft en dat de Steam Machine toch echt nog dit jaar moet verschijnen. "Niets is echt veranderd aan onze kant," liet Valve PR-vertegenwoordiger Kaci Aitchison weten aan The Verge.

Valve heeft de tekst in zijn blogpost inmiddels ook aangepast om de situatie te verduidelijken. Nu is het duidelijk dat de Steam Machine toch echt nog dit jaar moet verschijnen, net als de Steam Frame VR-headset en de Steam Controller die werkt als accessoire voor de Machine en de Frame.

We hebben ook nog geen prijs

Er is ook nog steeds onzekerheid over wat de prijs van de Steam Machine zal zijn. (Image credit: Valve)

Het is goed nieuws om nog eens duidelijk te horen dat de Steam Machine toch echt nog in 2026 gelanceerd wordt, ook al lijkt het niet meer te gaan om een release in "begin 2026" of Q1 (januari, februari, maart), zoals oorspronkelijk beloofd werd.

Het is duidelijke dat het RAM-tekort, als gevolg van een extra grote vraag vanuit AI-datacenters, een effect heeft op vrijwel elke fabrikant van pc-hardware. Valve heeft zelf dan ook al toegegeven dat de beperkte voorraden van RAM een impact hebben op de voorraad van de Steam Deck OLED.

Wat dit uiteindelijk betekent voor de prijs en beschikbaarheid van de Steam Machine, valt nog te bezien. Valve's aankomende gaming-pc (die meer een soort console-achtige ervaring moet bieden) krijgt volgens de specs die Valve eerder al gedeeld heeft 16GB aan DDR5 RAM en 8GB aan GDDR6 VRAM.

"Meer updates zullen worden gedeeld wanneer we onze plannen afronden," liet Valve weten. Vorige maand leek het er nog op dat we de Steam Machine in de eerste helft van het jaar konden verwachten. Toen kondigde Valve namelijk aan dat het zijn plannen voor de release en prijs toch nog even opnieuw moest bekijken.