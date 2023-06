We hebben de LG G3 OLED TV een maand lang gebruikt en dit moet je weten

Als je nieuw bent in de wereld van OLED TV's en je nog niet zeker weet of ze je geld waard zijn, dan ben je hier op de juiste plaats. Voordat wij de kans kregen om de LG G3 OLED TV langdurig te kunnen gebruiken, dachten wij eigenlijk dat we een van de beste beamers voor thuis nodig hadden om thuis enigszins dichtbij een echte bioscoopervaring te komen, maar als onze review eindelijk af is, kan je er zeker van uitgaan dat deze tv een plaats krijgt op onze lijst van de beste OLED TV's.

We kunnen je namelijk vertellen dat je dus niet per se een 4K-beamer nodig hebt. Met technische vooruitgang zoals de de OLED Evo en Micro Lens Array-technologieën beschikt deze tv over echte next-gen beeldkwaliteit. Die technologieën hebben we ook al besproken in ons artikel met 7 dingen die je moet weten als je een OLED TV koopt in 2023. Het is echter geen specifieke technologie die deze tv geweldig maakt, maar de algehele ervaring.

Als je je tv jarenlang niet hebt geüpgraded, dan zal een tv zoals deze een enorm grote verandering zijn. Een mooie, grote OLED TV kan (bijna) net zo meeslepend zijn als een bioscoopscherm. Zo hebben we eerder ook al geschreven over hoe we films hebben bekeken op de LG G3 OLED TV en hoe het bijna zo meeslepend is als VR.

Dus, als je erachter wil komen hoe het voelt om de LG G3 OLED TV een maand lang te gebruiken, wat het verschil is met een non-OLED TV, wat onze algehele ervaring was en waarom we nu eigenlijk nooit meer terug willen naar een ander soort tv, dan lees je dat hier.

Het uitpakken van de LG G3 OLED TV

Meteen als je de tv uit zijn verpakking haalt, wordt je al geconfronteerd met het zeer gemakkelijke ophangsysteem, waarmee je de G3 OLED dus aan je muur kan bevestigen. Het ophangen verliep voor ons dan ook heel soepel, maar het is wel van belang om te weten dat er alleen een systeem voor muurbevestiging in de verpakking zit en geen standaard. Als je hem de tv dus liever op een tv-meubel of op de grond (via een langere standaard) wil zetten, dan moet je de standaard los kopen. Wij hebben de G3 kunnen testen met zo'n standaard op een tv-meubel.

In de eerste instantie waren we een beetje bang dat de standaard niet heel stabiel zou zijn, maar we waren uiteindelijk erg onder de indruk hoe gemakkelijk de G3 zijn grote gewicht wist te balanceren met deze standaard die eigenlijk maar zwak aanvoelde toen we hem aan het monteren waren. Toch weten de vier kleine schroeven de tv dus overeind te houden.

Verder waren er geen uitgebreide stappen nodig om hem aan de praat te krijgen. Je hoeft de stekker alleen maar in het stopcontact te steken en de tv aan te zetten en vervolgens word je begroet door een heldere gids in het beeld die je door het instelproces van de tv leidt. Er werden wel heel erg veel vragen gesteld tijdens dit proces, maar dat lijkt steeds vaker voor te komen bij moderne smart tv's.

We waren wel een beetje teleurgesteld door de afstandsbediening. Deze heeft wel echt een vrij onhandig design, wat niet echt past bij zo'n next-gen tv. De muisfunctie (je kan de afstandsbediening richten op de tv om hem als een soort muis te gebruiken) is dan af en toe wel weer heel erg handig. De G3 is over het algemeen ook erg gemakkelijk te verbinden met andere apparaten zoals bijvoorbeeld een Apple TV 4K en dat betekent dat je die afstandsbediening ook kan inruilen voor een andere afstandsbediening die je misschien al gewend bent.

(Image credit: Future)

Adembenemende beeldkwaliteit

Nadat we met moeite de 65-inch G3 OLED onze trap op kregen en eindelijk hadden ingesteld, konden we gaan genieten van de manier waarop de tv de hele ruimte verlichtte met zijn prachtige display en design. De tv is zelf namelijk ook erg mooi ontworpen, met een zeer dun profiel en kleine bezels.

We wilden zo snel mogelijk 4K-content op het scherm zien, dus we startten meteen de YouTube-app op en dat verliep ook vlekkeloos. We konden bijna direct na het opstarten van de tv al een 4K-natuurfilmpje bekijken op YouTube.

Toen we voor het eerst de beelden in deze hoge resolutie zagen met hun perfecte kleurweergave en contrast, voelde het bijna alsof we voor het eerst in ons leven een bril op hadden gezet, na jarenlang met slecht zicht rond te hebben gelopen. Elke pixel leek geoptimaliseerd te zijn voor de meest levendige kleuren en een dramatische diepte.

Met de beeldkwaliteit zou bijna iedereen zonder twijfel tevreden zijn, maar is deze tv het ook echt waard? Als je je tv de afgelopen vijf jaar niet hebt geüpgraded, dan is dit wel echt een grote stap vooruit, maar aangezien wij op kantoor in contact komen met meer van de beste tv's op de markt, kunnen we concluderen dat de G3 redelijk vergelijkbaar is met de andere topmodellen die je vandaag de dag kan kopen.

(Image credit: Future)

Verborgen en onverwachte features

Het aansluiten van andere apparaten op de tv verliep gelukkig ook enorm soepel. De LG G3 beschikt over vier HDMI 2.1-poorten en dat maakt hem dan ook meteen een mogelijke toekomstige toevoeging aan onze lijst van de beste gaming tv's. Wanneer je een apparaat aansluit, wordt dit ook aangegeven in het menu. De tv laat dan ook alleen de poorten zien waar iets mee is verbonden, dus dat is ook handig.

Over het algemeen was het verbinden van andere apparaten met de LG G3 dus erg simpel. We liepen wel tegen een probleem aan toen we probeerden om een iets oudere hi-fi Cambridge Audio-versterker en speakers aan te sluiten op de tv. Deze konden we namelijk niet verbinden, omdat deze een verouderde kabel gebruikt, maar uiteindelijk vonden we dat niet eens zo erg.

De ingebouwde speakers in de LG G3 zorgen namelijk voor een verrassend goed geluid voor tv-speakers. Natuurlijk kan je genieten van een nog meeslepender geluid als je een van de beste soundbars aansluit op de tv, maar de 'AI Sound Pro'-feature wist de audiokwaliteit ook al flink te verbeteren toen we deze activeerden.

Er worden virtuele "achterkanelen" gebruikt (voor een mix met 7.1.2-kanalen) om het meeslepende geluid uit de speakers te creëren. Dit model kan ook automatisch zijn akoestiek aanpassen om voor een gebalanceerd geluid te zorgen binnen jouw specifieke kamer.

(Image credit: Future)

's Werelds beste tv is niet goedkoop

Je kan momenteel voor 2.599 euro het 55-inch model van de G3 kopen (bij LG zelf) en dat is niet echt een budgetvriendelijke prijs. Verder betaal je natuurlijk nog meer als je voor een grotere schermgrootte kiest. Het 65-inch model heeft een adviesprijs van 3.599 euro, het 77-inch model kost 4.999 euro en voor de gigantische 83-inch LG G3 mag je 7.299,05 euro neerleggen.

De LG G3 OLED TV heeft dan wel een baanbrekende beeldkwaliteit, maar de LG C3 OLED TV beschikt over veel van dezelfde slimme features als de G3, is iets betaalbaarder en beschikbaar in meer verschillende maten. De beeldkwaliteit van de C3 is wel iets minder sterk, omdat hij geen next-gen paneel gebruikt, maar als je dus kijkt naar de LG C3 vs LG G3, dan zal vooral de prijs de beslissende factor zijn.

Waarom wij een upgrade naar een OLED TV zeker aanraden

De prijs is natuurlijk vrij hoog, maar als je eenmaal een OLED TV hebt uitgeprobeerd en je daarna weer teruggaat naar je "gewone" tv, dan is die gewoon ineens echt een stuk minder indrukwekkend. Wij zouden waarschijnlijk nooit meer willen overstappen naar een tv zonder een OLED-scherm en we zijn zelfs aan het twijfelen of we nog zouden kunnen overschakelen naar een standaard OLED-paneel of dat ook zo'n paneel nu verpest is door het next-gen paneel van de G3.

Het is niet zo dat we altijd worden overgehaald door de nieuwste en beste technologie, want we hebben bijvoorbeeld ook 's werelds beste smart-tv getest, maar zijn vervolgens toch weer teruggegaan naar het streamen van films en series via een Apple TV, vanwege het design van zijn menu, afstandsbediening en gebruiksvriendelijkheid.

Als je nog steeds een beetje sceptisch bent over OLED TV's en je je afvraagt of het enthousiasme na een tijdje misschien niet zal afnemen, dan kan je ook nog meer lezen over een collega-redacteur die is overgeschakeld van een LCD TV naar een grote OLED TV en gelooft dat deze tv's het echt waard zijn, ook op de lange termijn.