7 dingen die je moet weten als je een OLED TV koopt in 2023

Als een van de toonaangevende TV-technologieën zijn OLED TV's een populaire optie geworden de voorbije jaren. Maar zoals elke technologie ontwikkelt deze zich voortdurend.

Waar je vroeger geen OLED TV onder de 1000 euro kon vinden, zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest in displaytechnologieën waardoor oudere OLED TV's onder die kaap zijn gezakt. Intussen zijn er ook verschillende smaken van OLED, zoals het nieuwe QD-OLED dat eind 2022 geïntroduceerd werd.

Hoe blijf je op de hoogte van al die nieuwe opties en hun benamingen, zoals QD-OLED? Door dit artikel verder te lezen natuurlijk! Hier leggen we enkele termen uit die je wellicht bent tegengekomen op zoek naar de beste OLED TV's van het moment.

Voordat we beginnen, is het goed om eerst te weten wat OLED is. Het acroniem staat voor 'organic light emitting diode' en de sleutel tot OLED is dat elke pixel zijn eigen licht uitstraalt om een verbluffend contrast tussen lichte en donkere tinten te geven.

Na meer dan 35 jaar sinds het begin van OLED blijft de technologie verder evolueren, wat het kiezen van de juiste tv voor je woning moeilijk kan maken. Lees daarom aandachtig deze gids en zet hem bijvoorbeeld in je bladwijzers zodat je snel info kan opzoeken tijdens je zoektocht naar een OLED TV.

Wat is QD-OLED (2e gen)?

De eerste Quantum-Dot (QD) OLED TV werd in 2022 uitgebracht door Samsung, met name de Samsung S95B. Na meer dan een decennium te weigeren om met OLED-technologie te werken, kwam dit als een heel aangename verrassing. Net als andere OLED TV's maakt deze displaytechnologie het mogelijk dat elke pixel zichzelf verlicht. Het belangrijkste verschil is dat hij een quantum dot-laag gebruikt om rijkere kleuren en hogere helderheidsniveaus te leveren.

Samsung is de QD-OLED-technologie blijven ontwikkelen en slaagde in zijn opzet met de lancering van de Samsung S95C in maart 2023 en de Samsung S90C die daarop volgde. De S95C maakt gebruik van de tweede generatie QD-OLED technologie, die de helderheid (opnieuw) met meer dan 30% verhoogt.

De grootste bijdrage aan de toegenomen helderheid van de tv is een nieuw 'HyperEfficient EL'-systeem, dat ervoor zorgt dat het licht efficiënter uit het scherm en in je ogen komt. We hebben met onze eigen ogen gezien hoe deze veranderingen een enorme sprong voorwaarts betekenen voor QD-OLED TV's. Vergeleken met standaard OLED-schermen uit het middensegment is de tweede generatie QD-OLED 70% helderder. Die helderheid is helaas niet gratis en de Samsung S95C is dan ook een van de duurste tv's die je kan vinden.

(Image credit: Samsung)

Wat is Micro Lens Array?

OLED-displaytechnologie staat bekend om haar verbluffende beeldkwaliteit, maar schiet vaak tekort op het gebied van helderheid. Dat is waar helderheidsverbeterende technologieën zoals Micro Lens Array (MLA) op het toneel verschijnen. Deze technologie werkt door miljarden microscopische lenzen op OLED-pixels te leggen om lichtlekkage te verminderen.

Deze helderheidsverbeterende technologie zit achter enkele van de helderste OLED-TV's die we hebben gezien. Het zit in de LG G3 en doet qua helderheid in onze tests niet onder voor de Samsung S95C QD-OLED TV. Het zal verder worden gebruikt in de Philips OLED+938 die in het najaar beschikbaar zal zijn.

(Image credit: LG)

Hoe zit het met 120Hz en 144 Hz?

Het refresh rate (ook wel vernieuwingsfrequentie) van een tv betekent hoe vaak het beeld elke seconde wordt vernieuwd. Dit wordt gemeten in hertz (Hz) en 60Hz is gelijk aan 60 beelden per seconde. Dit is misschien niet zo belangrijk bij normale tv, maar voor gamers met een PS5 of sportliefhebbers heeft het een grote meerwaarde.

Moderne tv's zijn meestal ofwel 60Hz ofwel 120Hz, terwijl tv's in het hogere segment meestal standaard 120Hz hebben. Inmiddels zijn er ook tv's in het middensegment (rond de 1000 euro) die 120Hz aanbieden. Deze hogere frequenties worden vooral gevraagd door gamers die de snelste reactietijd en soepelere bewegingen willen.

Met een 120Hz tv kan je bijvoorbeeld 24fps kijken zonder de trillingen die 60Hz tv's meestal hebben. Aan de andere kant leiden hogere frequenties ook tot minder input lag, wat vooral handig is voor gamers die hun acties op de controller meteen op het scherm willen zien.

Hoewel veel gamers en filmliefhebbers automatisch kijken naar 120Hz 4K tv's, zijn er tv's die tot 144Hz gaan. Omdat consoles zoals de PS5 en Xbox Series X geen 144Hz ondersteunen, is er niet veel reden om er een te kopen, tenzij je een tv gebruikt als monitor voor je gaming pc.

(Image credit: Future)

Wat is het verschil tussen OLED Evo en OLED Ex?

OLED Evo is een term die LG gebruikt om te verwijzen naar een type OLED-technologie. De technologie verbetert de helderheid van LG's standaard OLED-schermen, evenals hun energie-efficiëntie en in LG's geval verwijst het ook naar technologie die wordt gecombineerd met LG's eigen beeldverwerking. De technologie komt het best tot zijn recht in nieuwe de LG C3 OLED TV.

OLED Ex is in feite de naam voor deze schermtechnologie wanneer hij niet door LG wordt gebruikt en hun beeldverwerking er niet bij betrokken is.

(Image credit: Future)

Wat zijn Dolby Vision en HDR10+?

HDR (High Dynamic Range) is niet meer weg te denken uit de tv's van vandaag. Dit beeldformaat zorgt voor meer realistische kleuren en contrast. Dolby Vision en HDR10+ zijn beide geavanceerde HDR-formaten die voortbouwen op de basis van die technologie.

Zowel Dolby Vision als HDR10+ zijn gemaakt om films die gemastered zijn voor maximaal 10.000 nits bij een piekresolutie van maximaal 8K, er goed uit te laten zien op een tv die waarschijnlijk slechts 5-15% van die helderheid aankan. Het belangrijkste verschil tussen de twee is echter dat de ene een merknaam is. Dolby Vision is eigendom van Dolby, terwijl HDR10+ een open standaard is en niet merkgebonden.

Veel streamingdiensten gebruiken Dolby Vision (onder andere Netflix en Disney Plus), waardoor die standaard nuttiger is. Daarnaast ondersteunen alle OLED TV's (behalve die van Samsung) deze standaard. Maak je tot slot geen zorgen als jouw tv geen Dolby Vision of HDR10+ heeft, want je krijgt nog steeds de basisversie van HDR te zien.

Wat is Dolby Atmos?

Tv's staan in het algemeen niet bekend om hun bijzonder goede geluidskwaliteit. Veel tv's worden namelijk zo dun mogelijk gemaakt, waardoor er minder ruimte is om een degelijke speaker te installeren. Daarom kiezen veel mensen voor een soundbar om hun thuisbioscoop te vervolledigen.

Het belangrijkste surround sound audioformaat waarnaar je tegenwoordig moet zoeken is Dolby Atmos en vrijwel elke OLED TV ondersteunt dit. Het formaat wordt beschouwd als het beste in de audio-industrie, omdat het een geluid creëert dat meer meeslepend en filmisch is, inclusief hoogte en surroundkanalen.

Kijk daarom zeker naar de beste Dolby Atmos soundbars als je het volledige effect wil. Veel tv's proberen wel een Dolby Atmos-effect te creëren met hun ingebouwde speakers, maar dat is slechts een matige poging in vergelijking met soundbars.

Kan een OLED-scherm nog steeds inbranden?

Scherminbranding is wanneer een zichtbare markering permanent op een beeldscherm wordt achtergelaten. Het doet zich voor wanneer een statisch beeld te lang aanstaat, wat leidt tot een permanente verkleuring van een bepaald deel van het scherm.

Inbranding was de grootste reden om net geen OLED-scherm in huis te halen. De laatste jaren hebben fabrikanten daarom allerlei features geïntroduceerd die inbranding tegengaan. Zo is er beter hittebeheer, wordt de screensaver geactiveerd wanneer de tv te lang inactief is en wordt een herkalibratie van het scherm uitgevoerd als de tv lange tijd aan staat. Sommige tv's hebben zelfs een functie die beelden op het scherm subtiel verplaatst met kleine microbewegingen. Al deze elementen zorgen ervoor dat je OLED TV waarschijnlijk nooit zal inbranden.