5 dingen die ik heb geleerd na de overstap van een LCD TV naar een grote OLED TV

OLED TV's blijven razend populair ondanks de steeds hevigere concurrentie van mini-LED-tv's. OLED heeft in de afgelopen vijf jaar een lange weg afgelegd door de helderheidsniveaus aanzienlijk te verhogen (die lange tijd het probleem waren in vergelijking met LED TV's) en door de kans op inbranding te minimaliseren.

Je krijgt nu pixelperfect contrast en nauwkeurige kleuren met minder nadelen. Dat betekent dat veel mensen erover denken om naar OLED over te stappen, wat ikzelf heb gedaan. Ik had eerst een 43-inch Samsung LCD TV met 4K-resolutie waarvoor ik een kleine 500 euro heb betaald. Inmiddels staat er een 65-inch Philips OLED807 in mijn woonkamer en ik wil nooit meer terug.

Ik wilde investeren in mijn thuisbioscoopervaring, dus na alles grondig op te meten, ging ik voor het grootst mogelijk formaat voor het tv-meubel (en de schuine muur). Maar mijn tv staat vlak naast een gigantisch schuifraam en daar schijnt soms heel wat licht door. Als je zelf overweegt een OLED TV aan te schaffen als vervanger van je oude LCD TV, dan deel ik hier mijn ervaringen.

1. Groter is altijd beter

Mijn 65-inch Philips OLED TV neemt werkelijk het hele tv-meubel in, hoewel dat eerst niet mijn plan was. Aanvankelijk kocht ik het tv-meubel zodat er voldoende ruimte links en rechts van mijn kleine 43-inch tv was. Zo was er ruimte voor mijn drakenbloedboom, Google Nest Audio en andere decoratie.

Toch heb ik geen seconde spijt van 65 inch, want het geeft me precies het meeslepende gevoel waar ik op hoopte. In het begin was het intimiderend, maar het duurde slechts een week voor dat initiële wauw-effect voorbij was. Wanneer vrienden en familie langskwamen, ging het binnen de kortste keren over de nieuwe tv en zelfs een simpel YouTube-filmpje was genoeg om hen dat wauw-effect te geven.

Natuurlijk hielp het dat de tv tegelijkertijd de voordelen van OLED bood en gewoon een nieuwer model was. We kregen nog betere beeldverwerking, waardoor we meer details met rijkere kleuren zagen. Al die nieuwe technologie en verbeterde beeldkwaliteit kwamen optimaal tot hun recht door het grotere formaat.

Het contrast met een 42-inch tv is gigantisch. (Image credit: Future)

2. De beperkte helderheid blijft een dingetje

De Philips OLED TV die ik heb, zit in het midden van het bereik van OLED-helderheid. In standaard filmmodi haalt hij ongeveer 800 nits piekhelderheid, wat vergelijkbaar is met de LG C2 en LG C3. Hij komt niet in de buurt van de 1.400 nits van de Samsung S95C, maar dat is dan ook de allernieuwste tv van het moment.

Als je hebt gelezen dat de lagere helderheid van OLED een probleem kan zijn in lichte kamers, dan is dat zeker het geval. Nu hebben we geluk dat het raam in ons appartement aan de noordkant zit waardoor er overdag nooit zon recht binnen schijnt. Toch merk ik op erg zonnige dagen dat de helderheid van OLED niet genoeg is. Als de zon fel binnen schijnt, is dat een teken dat ik misschien iets anders moet doen dan de zoveelste donkere grot in Elden Ring betreden.

Hier zie je aan de rechterkant de reflectie van het raam. (Image credit: Future)

Als het gaat om fellere scènes doet de OLED TV het alsnog beter dan mijn oude Samsung. Op bewolkte dagen (en die zijn er veel in Antwerpen) is er gelukkig geen enkel probleem en blijven de gordijnen gewoon open. Tot slot weet ik dat ik geluk heb met mijn grote raam aan de noordkant van het gebouw. Met directe lichtinval zouden de gordijnen veel vaker dichtgaan.

3. Geen zorgen dat het scherm zal inbranden

Na meer dan zeven maanden met heel veel games die mogelijk wat inbranding van hun interface op het scherm zouden kunnen achterlaten, is er absoluut geen enkel probleem. Na volledige playthroughs van Elden Ring, Tales of Arise, God of War: Ragnarok en XenoBlade Chronicles: Definitive Edition is er geen enkel element ingebrand.

Nu laat ik games niet urenlang op pauze staan op een manier die dit zou kunnen veroorzaken. Het is ook haast onmogelijk om dit te doen vanwege de screensaver-modus van de PS5, Nintendo Switch en de tv zelf. Mijn specifieke tv heeft daarnaast een aantal features tegen inbranding, waaronder het detecteren van statische logo's op het scherm en het dimmen van die delen.

(Image credit: Future)

4. Een soundbar kan je hele ervaring veranderen

Het geluid van een tv die dunner is dan een boek zal niet groots en theatraal zijn. De Philips OLED807 is hier zelfs een uitzondering op de regel dankzij zijn 70W-audiosysteem met afzonderlijke bas. Dit kan weliswaar niet op tegen de beste Dolby Atmos-soundbars en het toeval wil dat ik de JBL Bar 1000 kon uitproberen. Inmiddels is deze soundbar met losse sub en twee afneembare speakers weer terug bij JBL. Het verschil bij actiescènes in films (met hier en daar een explosie) is enorm en er komt hoe dan ook een nieuwe soundbar in de toekomst.

Het verschil zit in het dynamische bereik van het geluid, de hoeveelheid mogelijke details wanneer het druk wordt en de plaatsing van Dolby Atmos-effecten. De eerste twee zijn het belangrijkst: scherpere hoge tonen, zwaardere lage tonen en de mogelijkheid om echt te vertellen wat verschillende geluiden zijn wanneer het chaotisch wordt in actiescènes.

Ik heb tv's geprobeerd met 'AI 3D-audio' (en andere hippe marketingtaal) en die kunnen er vaak goed voor zorgen dat stemmen en bewegingen overeenkomen met wat er op het scherm gebeurt. Dan probeer je dezelfde scène met een goede soundbar en denk je "juist, films moeten bas hebben".

(Image credit: Future)

5. Ik blijf bij OLED

Afgezien van het kleine probleem met de helderheid dat niet zo dramatisch is met ons raam aan de noordkant, heb ik niets aan te merken op mijn OLED TV. Ik hoef dan ook niet lang na te denken bij de vraag of ik weer voor OLED zou gaan in de toekomst. Het antwoord is volmondig ja.

Een tv van Sony heb ik tot op heden nog niet kunnen testen, maar zowel Samsung als LG zijn al voorbijgekomen in onze woonkamer. Beide wisten aangenaam te verrassen, maar konden niet tippen aan de Ambilight-ervaring en geweldige beeldkwaliteit van de Philips OLED807. De tv staat er nu meer dan zes maanden en noch ikzelf noch mijn partner heeft de nood gevoeld om de beeldinstellingen aan te passen.

Het enige wat ik dit jaar heb gezien dat me deed denken "oh, dat wil ik" is het next-gen Micro Lens Array paneel dat wordt gebruikt op bepaalde high-end OLED TV's, waaronder de LG G3 en Philips OLED+908. Dat is niet alleen aanzienlijk helderder dan mijn OLED TV, maar vermindert ook reflecties dankzij een nieuwe laag bovenop het scherm. Die tv's zitten weliswaar in een nog hogere prijsklasse en zóveel wil ik ook niet uitgeven aan een tv.

Deals op onze favoriete OLED TV's van het moment