Winterse Wi-Fi-tips voor knusse dagen thuis

De winter is nu echt begonnen en de kortste dag van het jaar is al bijna aangebroken. Met deze vijf tips van FRITZ! ben je helemaal klaar voor het koudere seizoen - of het nu gaat om gezellige avonden op de bank of om productief thuiswerken. Met deze tips haal je het meeste uit jouw digitale huis in de winter en kun je zelfs geld besparen.

Warm en gezellig, maar ook efficiënt

De temperaturen gaan buiten richting het vriespunt, maar gelukkig regelen slimme radiatorregelaars zoals de FRITZ!DECT 302, jouw radiatoren op een intelligente manier. Je kunt individuele verwarmingsplanningen en routines maken voor verschillende kamers, zodat je verwarming alleen verwarmt wanneer dat echt nodig is. Met een deur-/raamcontact zoals de FRITZ!DECT 350 kun je ook direct detecteren wanneer er ergens een raam openstaat en schakelt de verwarming automatisch uit, zodat je onnodige stookkosten vermijdt.

Sfeerverlichting voor elke gelegenheid

Of het nu gaat om een gezellige filmavond op de bank of een knusse winterborrel met vrienden, met een slimme LED-lamp zorg je voor de perfecte sfeer. Zo kun je de kleur en helderheid naar eigen smaak aanpassen. Met de FRITZ!DECT 500 slimme verlichting, kun je zelfs vooraf bedachte verlichtingsscènes instellen via je telefoon of tablet met de FRITZ!App Smart Home of via de FRITZ!Box gebruikersinterface en met één druk op de knop jouw ideale ambiance creëren.

Sterke Wi-Fi voor je thuiskantoor en na het werk

’s Winters breng je waarschijnlijk wat meer tijd thuis door. Dan moeten videogesprekken en HD-streams naadloos aansluiten in elke hoek van je thuisnetwerk. Hiervoor heb je overal een sterk signaal nodig. Met FRITZ!Repeaters vergroot je het Wi-Fi-bereik van je router met één druk op de knop. Dankzij de Mesh Wi-Fi-functie zorgt de FRITZ!Box samen met FRITZ!Repeater-modellen voor een naadloos Wi-Fi-signaal in elke hoek van het huis.

Energievreters detecteren en geld besparen

De slimme stekkers FRITZ!DECT 200 voor binnen en 210 voor buiten zijn perfect voor het aansturen van apparaten die in de winter vaker aanstaan. Dankzij de geïntegreerde tijdregeling kan je bijvoorbeeld je kerstverlichting automatisch laten in- en uitschakelen. Vervolgens toont de FRITZ!App Smart Home je je stroomverbruik zodat je die in realtime kan opvolgen.

Een oogje in het zeil houden in jouw thuisnetwerk

Naast veel nieuwe functies biedt de nieuwe FRITZ!OS 8-update een geoptimaliseerd apparatenoverzicht voor jouw thuisnetwerk. Dit maakt het heel eenvoudig om het gegevensgebruik van je aangesloten apparaten te analyseren. In je thuiskantoor controleer je zo bijvoorbeeld wie hoeveel verkeer gebruikt en welke apparaten daar niet thuishoren. Zo optimaliseer je niet alleen het verbruik van je apparaten, je verbruikt ook meteen minder!