Windows 11 handheld-modus is gespot in preview builds

De Windows 11 handheld-modus, waar we inmiddels al meerdere keren over gehoord hebben, kan mogelijk sneller dan verwacht arriveren. Dat is tenminste wat hints in een recente preview build van het besturingssysteem suggereren.

Een handheld-modus zal uiteindelijk voornamelijk ontworpen zijn om op gaming-handhelds met Windows 11 als besturingssysteem te worden gebruikt, zoals op de aankomende ASUS ROG Xbox Ally en Ally X. De Windows-interface moet iets beter geoptimaliseerd worden voor op een compact display (en er moet betere ondersteuning voor controllers komen, in plaats van alleen voor muis en toetsenbord).

Een bekende leaker op X, PhantomOfEarth, heeft iets gespot dat lijkt op het eerste instelproces voor Windows 11 op een handheld. Hieronder zie je de tweet van de leaker met een afbeelding van dit proces.

Dit werd ontdekt in preview build 26100.4762 van Windows 11, die vorige week in het 'Release Preview'-kanaal verscheen (het laatste kanaal voor de uiteindelijke versie die voor iedereen beschikbaar is).

Windows Latest spotte de post van PhantomOfEarth en deze outlet heeft zich zelf ook wat verdiept in andere preview builds (in het Dev-kanaal, waar functies nog eerder getest worden). In dat kanaal ontdekte Windows Latest referenties naar een interface met gamepad-optimalisaties (controller-ondersteuning). Er was ook een 'cloud host environment' voor een 'gamepad-gebaseerd apparaat' gespot. Deze activeert de bovengenoemde interface en moet dus beter met apparaten met een (ingebouwde) controller werken.

Een andere X-gebruiker reageerde ook met de observatie dat er referenties naar gaming-handhelds in de code van Windows 11 zitten. Al deze referenties geven aan dat er momenteel dus flink gewerkt wordt aan het optimaliseren van het besturingssysteem voor een betere ervaring op handhelds.

Gas erop!

Veel gamers zijn niet helemaal tevreden met de Windows 11-ervaring op gaming-handhelds, omdat het besturingssysteem nou eenmaal niet echt ontworpen is voor kleinere displays. Sommige elementen die prima werken op een groot scherm naast een desktop, of zelfs nog op een wat kleiner laptopscherm, kunnen toch een beetje onhandig aanvoelen op een scherm dat niet veel groter is dan dat van sommige telefoons. Daarnaast kan Windows 11 over het algemeen gewoon ook wat onhandig aanvoelen in vergelijking met een besturingssysteem zoals SteamOS (dat voorzien is van een interface met een echte focus op handheld-gaming).

We horen al langer geruchten over een speciale handheld-modus voor Windows 11 die veel van de kleine problemen van Windows op een handheld oplost, maar nu lijkt deze modus ook echt steeds dichterbij te komen.

'Gas erop!' lijkt nu de insteek van Microsoft te zijn en dat is begrijpelijk. De ASUS Xbox Ally en Ally X komen naar verwachting later dit jaar uit (hoewel er nog geen specifieke releasedatum is gedeeld) en daarnaast is SteamOS nu ook beschikbaar op meerdere handhelds, waardoor Microsoft de strijd aan moet gaan om een plaats op gaming-handhelds te verdienen.

We zijn erg benieuwd om de nieuwe interface in actie te zien. We hebben verder al wel gezien dat Microsoft Windows 11 aan het verbeteren is voor handhelds via onder andere veranderingen voor de Xbox-app en de Game Bar.

Hoewel de ontdekte code dus uit het Release Preview-kanaal komt, en dat de laatste stap is voor een bredere release, zit het wel wat verstopt op de achtergrond. We verwachten dus niet per se binnenkort al een bredere release voor de handheld-modus.

We komen hopelijk snel meer te weten over wat we kunnen verwachten, voordat de nieuwe Xbox Ally-modellen verschijnen. Hopelijk worden die modellen ook niet al te duur, maar de geruchten hinten helaas wel naar een hoog prijskaartje.