Windows 10 ontvangt uit het niets een extra jaar updates

Microsoft heeft consumenten nog een jaar extra ondersteuning voor Windows 10 gegeven zonder dit officieel aan te kondigen. Windows Latest zag dat Microsoft de informatie over het Extended Security Updates (ESU)-programma voor Windows 10 heeft aangepast, waardoor de ondersteuning nu doorloopt tot oktober volgend jaar.

Er staat nu het volgende op de Microsoft-website: "De ondersteuning voor Windows 10 is beëindigd. Je kunt je op elk moment aanmelden voor ESU tot het programma eindigt op 12 oktober 2027. Als je je al hebt aangemeld, wordt je ondersteuning automatisch verlengd tot die datum. Je hoeft niets te doen."

De oorspronkelijke deadline voor het einde van de ondersteuning was oktober 2026 was en hier komt nu een volledig jaar bij. Het is ook nog steeds mogelijk om je aan te melden voor het ESU-programma. Microsoft heeft zelf aan Windows Latest bevestigd dat dit geen fout in de tekst is.

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Van uitstel komt afstel?

Dit nieuws komt op een uitstekend moment. De prijzen van laptops en pc's schieten namelijk de hoogte in vanwege de geheugencrisis. Niet iedereen kan daarom zomaar een nieuwe laptop of pc kopen. Het verbaast ons wel enigszins dat Microsoft dit niet heeft aangekondigd met een persbericht.

Gebruikers zijn niet laaiend enthousiast hierover. Een van de meest populaire reacties in deze Reddit-thread is: "Geeft Microsoft eindelijk toe dat Windows 11 na bijna 5 jaar niet meer goed genoeg is?" Je hoeft niet ver te zoeken om cynische reacties te vinden zoals deze: "Zodra de ondersteuning afloopt, stap ik over op Linux."

Ter herinnering: de extra ondersteuning tot oktober 2027 is gratis, zolang je bereid bent je pc-instellingen te synchroniseren met OneDrive. Als je je al hebt aangemeld, zijn er geen extra kosten voor dit extra jaar.