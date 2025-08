Valve’s SteamOS wint langzaam maar zeker terrein op Windows 11 als gamingplatform

Microsofts Windows 11 staat op het punt om grote updates te ontvangen richting 2026, vooral gericht op gamers dankzij de nieuwe ‘full-screen experience’ in de Xbox PC-app. Toch lijkt het erop dat Valve’s op Linux gebaseerde besturingssysteem langzaam de leiding neemt als het betere OS voor gaming.

Volgens TweakTown suggereren de resultaten van Steam’s Hardware- en Software-enquête van juli 2025 dat gamers overstappen van Microsofts Windows 11 naar Valve’s SteamOS. Het Linux-marktaandeel groeide met 0,32%, terwijl het aandeel van Windows 11 met 0,44% daalde.

TweakTown benadrukt dat het marktaandeel van 2,89% voor Linux neerkomt op zo’n vier miljoen spelers van de 132 miljoen gebruikers op Steam, en dit is een vrij aanzienlijke groei. Dit zou ook een sterke indicatie kunnen zijn van hoe populair handheld gaming is geworden sinds Valve in 2022 de Steam Deck introduceerde, vooral als een meerderheid van deze groei van handheld-gamers afkomstig is.

Het is duidelijk dat Valve’s SteamOS nog een lange weg te gaan heeft qua aantal gebruikers in vergelijking met Windows 11, maar het Linux-besturingssysteem heeft Windows op het gebied van gameprestaties, toegankelijkheid en functies misschien al voorbijgestreefd.

Het is ook vermeldenswaardig dat zowel Valve als Microsoft zich inzetten om hun respectieve besturingssystemen te verbeteren. Valve is van plan om de compatibiliteit van SteamOS uit te breiden naar andere handhelds en desktop-pc’s, terwijl Microsoft een ‘full-screen experience’ naar handhelds brengt, te beginnen met de ROG Xbox Ally.

Ongeëvenaard

Zoals we eerder al aangaven, is het voor ons moeilijk in te zien hoe de aankomende Xbox PC-app van Microsoft ons zou kunnen weghalen bij SteamOS. Dat besturingssysteem heeft ons simpelweg overtuigd, zeker op het gebied van handhelds.

We willen Microsoft niet afschrijven, en we gaan de nieuwe ervaring zeker uitproberen zodra die beschikbaar is. Maar we hebben het gevoel dat het duidelijk is dat Valve de leiding gaat nemen op het gebied van pc-gaming.

Op Windows 11 bestaan er zeker tools en aanpassingsmogelijkheden, vergelijkbaar met wat alternatieven zoals Bazzite (een SteamOS-variant op Linux) bieden voor UI-tweaks en prestatieverbeteringen. Maar het verschil zit in de gebruikservaring: op Linux gaat dat veel eenvoudiger en intuïtiever, zeker op handhelds. Daarom klinkt Microsofts nieuwe ‘full-screen experience’ veelbelovend, al voelt het wel alsof Valve die voorsprong al heeft.