Problemen met het resetten van je Windows-pc? Microsoft komt met een oplossing

Microsoft heeft een noodoplossing uitgebracht voor een probleem dat werd veroorzaakt door de meest recente update voor Windows 11 en 10. Dit probleem zorgde ervoor dat alle reset- en herstelfuncties niet meer werkten.

Bleeping Computer zag de aankondiging van Microsoft over de release van de oplossing, die is uitgerold als een "out of band"-update. Dat betekent dat het een cumulatieve update is die buiten de gebruikelijke timing is geïmplementeerd.

Het is een patch voor een bug die de resetopties van Windows 11 (versies 23H2 en 22H2) en Windows 10 (22H2) oplost. De oplossing zit verpakt in cumulatieve updates die hetzelfde zijn als de oorspronkelijke augustus-patches, behalve dat de fix er ook in is opgenomen.

Als je de augustus-patch al hebt geïnstalleerd en je een van de getroffen versies van Windows gebruikt, moet je deze nieuwe update daar bovenop installeren. Deze heeft het label KB5066189 voor Windows 11 en KB5066188 voor Windows 10. Je kunt deze vinden door te controleren op updates in het Windows Update-menu. Let wel: deze update verschijnt onder optionele updates.

Als je de patch van augustus nog niet hebt geïnstalleerd, moet je in plaats daarvan deze patch toepassen (ook vanuit de optionele updates).

De herstelfuncties herstellen

Deze bug is aanwezig in alle versies van Windows 10 en 11, met uitzondering van de allernieuwste versie van Windows 11 24H2. Het komt zelden voor dat gebruikers van Windows 11 24H2 geen last hebben van een bug. Zij hebben zelfs het meeste last gehad van bugs en dergelijke.

Wat betreft de specifieke gevolgen: de bug heeft invloed op de opties om je pc te resetten. Je systeem terugzetten naar de fabrieksinstellingen (in feite een herinstallatie van Windows 11) of resetten en je persoonlijke gegevens behouden (maar niet je apps of instellingen), gaan beide niet. Een tweede optie, "Problemen oplossen met Windows Update", is ook getroffen. Deze optie is in wezen hetzelfde als de laatste resetoptie, waarbij je je persoonlijke bestanden behoudt, maar dan ook apps en instellingen. Dit is uiteindelijk gewoon een herinstallatie van het Windows zelf.

Dit zijn geen functies die je vaak zult moeten gebruiken en daarom is het effect van deze bug in eerste instantie misschien niet dramatisch. Toch zal het behoorlijk vervelend zijn als je net nu je Windows 11- of 10-pc wil resetten. Het is dus logisch dat Microsoft meteen met een noodoplossing komt.