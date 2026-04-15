Nieuwe Windows 11-tool brengt handige macOS-feature naar je bureaublad

(Beeld: Microsoft)

Een Microsoft-leidinggevende heeft een simpele tool samengesteld die een erg handige functie naar Windows 11 brengt. Het is een functie waar macOS-gebruikers al langer van kunnen genieten.

Windows Latest laat weten dat Scott Hanselman, een VP en deel van de technische staf bij Microsoft, plus één van de belangrijkste spelers binnen Microsoft die zich bezighoudt met het verbeteren van Windows 11, een tool genaamd PeekDesktop heeft ontwikkeld voor het besturingssysteem van Microsoft.

De functionaliteit zelf zit eigenlijk al ingebouwd in Windows 11. Je kan namelijk de Windows-toets + D-snelkoppeling gebruiken om al je vensters te minimaliseren en naar het bureaublad te gaan (of Windows-toets + M, maar daarmee kan je ze niet terughalen door nog een keer te drukken). Als je het nog simpeler wil maken, kan je dit soort sneltoetsen ook koppelen aan een extra (programmeerbare) knop op je muis, als je die hebt.

Gewoon klikken op een zichtbaar deel van je bureaublad is echter nog gemakkelijker dan een toetsencombinatie gebruiken. Het is opmerkelijk dat Microsoft dit nog niet eerder heeft geïmplementeerd, want het lijkt vrij eenvoudig te zijn geweest en kan toch verrassend handig zijn voor sommige Windows 11-gebruikers.

Dit is dus ook iets wat in macOS al langer bestaat en daar zijn ze bij Microsoft ook zeker van op de hoogte. Hanselman gaf als antwoord op een vraag op X aan dat het speciaal ontworpen is om hetzelfde te werken als op macOS, "zodat Mac-mensen zich [ook] thuis zullen voelen".

We zijn benieuwd of deze feature in de toekomst misschien gewoon in Windows 11 zelf verwerkt wordt en daarnaast ook of dit dus betekent dat Microsoft macOS toch wel serieus neemt als een echte rivaal op de huidige pc-markt. macOS is wel duidelijk een grotere bedreiging voor Windows 11 geworden, in ieder geval op de laptopmarkt. Het instapmodel van de MacBook Air bood al langer een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar de nieuwe MacBook Neo is nog aantrekkelijker voor meer mensen.

Apple's nieuwe budgetlaptop is tot nu toe door zowel reviewers als consumenten heel goed ontvangen en is misschien ook wel een beetje zorgwekkend voor Microsoft. De MacBook Neo wordt door velen als een veel aantrekkelijker alternatief gezien voor de meeste Windows-laptops in zijn prijsklasse (en zelfs sommige laptops in hogere prijsklassen).

Cas Kulk
