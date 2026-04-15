Nieuwe Windows 11-tool brengt handige macOS-feature naar je bureaublad

Een Microsoft-leidinggevende heeft een simpele tool samengesteld die een erg handige functie naar Windows 11 brengt. Het is een functie waar macOS-gebruikers al langer van kunnen genieten.

Windows Latest laat weten dat Scott Hanselman, een VP en deel van de technische staf bij Microsoft, plus één van de belangrijkste spelers binnen Microsoft die zich bezighoudt met het verbeteren van Windows 11, een tool genaamd PeekDesktop heeft ontwikkeld voor het besturingssysteem van Microsoft.

Het is een erg simpele app die je laat "klikken op je bureaublad om ernaar te kijken". Dit werkt in principe dus hetzelfde als de macOS-functie waarbij je op je wallpaper kan klikken om je bureaublad te bekijken.

Het artikel gaat hieronder verder.

Het doel van deze features is om op een hele snelle manier eigenlijk gewoon alle geopende vensters te minimaliseren. Het is dus ook vooral erg handig als je veel verschillende vensters open hebt staan, maar er ook nog een klein gedeelte van het bureaublad zichtbaar is. Door gewoon op dat kleine, zichtbare gedeelte van je wallpaper te klikken (niet als er een snelkoppeling voor een app of bestand voor staat), ga je meteen terug naar je bureaublad. Klik je nog een keer op een lege plek, dan worden al je actieve vensters weer netjes geopend.

Dit klinkt allemaal heel simpel, maar in de praktijk kan het toch erg handig zijn en kan je er ook snel aan wennen om dit te benutten. Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat dit veel van je systeem vereist, want PeekDesktop gebruikt minder dan 2MB aan RAM. Het programma is na het downloaden terug te vinden in het systeemvak op je taakbalk.

Er is trouwens naast de standaard versie voor pc's met AMD- en Intel-chips ook een speciale versie voor mensen met Windows-laptops die op een ARM-chip draaien (Snapdragon X-chips). Niemand wordt dus achtergelaten.

Eén simpele klik

(Image credit: Shutterstock/Ham patipak)

De functionaliteit zelf zit eigenlijk al ingebouwd in Windows 11. Je kan namelijk de Windows-toets + D-snelkoppeling gebruiken om al je vensters te minimaliseren en naar het bureaublad te gaan (of Windows-toets + M, maar daarmee kan je ze niet terughalen door nog een keer te drukken). Als je het nog simpeler wil maken, kan je dit soort sneltoetsen ook koppelen aan een extra (programmeerbare) knop op je muis, als je die hebt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Gewoon klikken op een zichtbaar deel van je bureaublad is echter nog gemakkelijker dan een toetsencombinatie gebruiken. Het is opmerkelijk dat Microsoft dit nog niet eerder heeft geïmplementeerd, want het lijkt vrij eenvoudig te zijn geweest en kan toch verrassend handig zijn voor sommige Windows 11-gebruikers.

Dit is dus ook iets wat in macOS al langer bestaat en daar zijn ze bij Microsoft ook zeker van op de hoogte. Hanselman gaf als antwoord op een vraag op X aan dat het speciaal ontworpen is om hetzelfde te werken als op macOS, "zodat Mac-mensen zich [ook] thuis zullen voelen".

We zijn benieuwd of deze feature in de toekomst misschien gewoon in Windows 11 zelf verwerkt wordt en daarnaast ook of dit dus betekent dat Microsoft macOS toch wel serieus neemt als een echte rivaal op de huidige pc-markt. macOS is wel duidelijk een grotere bedreiging voor Windows 11 geworden, in ieder geval op de laptopmarkt. Het instapmodel van de MacBook Air bood al langer een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar de nieuwe MacBook Neo is nog aantrekkelijker voor meer mensen.

Apple's nieuwe budgetlaptop is tot nu toe door zowel reviewers als consumenten heel goed ontvangen en is misschien ook wel een beetje zorgwekkend voor Microsoft. De MacBook Neo wordt door velen als een veel aantrekkelijker alternatief gezien voor de meeste Windows-laptops in zijn prijsklasse (en zelfs sommige laptops in hogere prijsklassen).