Microsoft belooft een rustiger Windows 11 met minder advertenties

Windows 11 compleet zonder advertenties zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar schijnbaar wil Microsoft wel de hoeveelheid advertenties voor zijn eigen diensten in het besturingssysteem verminderen.

Dit is tenminste wat een nieuwe uitspraak van Scott Hanselman, een VP en deel van het technische personeel bij Microsoft, suggereert (via OC3D). Hanselman is ook een van de mensen bij Microsoft die zich het meest bezig lijkt te houden met de hele 'fix Windows 11'-campagne waar het bedrijf dit jaar aan begonnen is.

Hanselman postte op X dat "een kalmer en chiller besturingssysteem met minder [pogingen om meer te verkopen] een doel is" voor Windows 11.

Dit was eigenlijk een reactie op een post van iemand anders die observeerde dat Microsoft misschien wel net veel veelbelovende beloftes heeft gedaan over wat er allemaal verbeterd wordt aan Windows 11, maar dat er één ding niet benoemd was, en dat was zogezegd een "toewijding om te stoppen met de bijna malware-achtige tactieken die we in recente jaren hebben gezien om dingen zoals Edge, Bing, advertenties in het Startmenu te pushen".

'Bijna malware-achtig' is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar we zijn het er wel mee eens dat sommige pop-ups en andere advertenties toch wel erg opdringerig kunnen zijn.

Daarbovenop laat Windows Latest ook weten dat er mogelijk nog andere verbeteringen onderweg zijn. Zo zouden gebruikers weer de mogelijkheid krijgen om de taakbalk in Windows 11 te verplaatsen en om een compactere taakbalk te gebruiken, zoals ook mogelijk was in Windows 10.

Een andere X-gebruiker uitte hun frustratie over de grote taakbalk in Windows 11, waarvan je de grootte momenteel niet zelf kan aanpassen. Dat terwijl "Windows 10 en Windows 8 een compacte/dunne optie voor de taakbalk hebben" die eigenlijk dus ook gewoon in het nieuwe besturingssysteem zou moeten zitten volgens de gebruiker.

Pavan Davuluri, hoofd van Windows bij Microsoft, gaf in een reactie aan: "Dit is iets waarvan we overwegen om het te implementeren."

Dit zou een erg handige verandering kunnen zijn voor mensen die op kleinere displays werken (zoals compacte laptopschermen). In dat soort situaties kan de Windows 11-taakbalk al gauw onnodig groot aanvoelen en onnodig veel schermruimte in beslag nemen.

Laten we hopen dat de beloftes worden waargemaakt

(Image credit: Windows/Unsplash)

Het mag duidelijk zijn dat Microsoft dit jaar iets meer wil laten merken dat het echt luistert naar Windows 11-gebruikers. Het bedrijf heeft eerder al betekenisvolle verbeteringen beloofd voor Windows 11 en recent ook weer een heleboel verbeteringen aangekondigd. Daarnaast is het ook opvallend hoe vaak Hanselman en Davuluri de laatste tijd reageren op posts op sociale media met positieve reacties op verschillende features die gebruikers graag willen zien.

Natuurlijk is er wel een verschil tussen de indruk wekken dat je luistert en ook echt daadwerkelijk luisteren en verbeteringen introduceren. We vonden het ook wel opmerkelijk dat de advertenties voor Microsofts eigen diensten in Windows 11 niet aangekaart werden bij de grote aankondiging van vorige week, maar misschien was dat toch iets te confronterend voor het bedrijf om in een officiële blogpost te plaatsen. Toch is het wel positief dat er wel op dit soort vragen gereageerd wordt.

Als Microsoft Windows 11 echt wil verbeteren, dan is dit zeker een van de punten die moeten worden aangepakt. De verschillende advertenties voor diensten zoals Edge, Bing en OneDrive die op meerdere plekken binnen het besturingssysteem terugkomen, moeten echt verdwijnen of in ieder geval flink verminderd worden. Ze zijn voor veel gebruikers gewoon irritant en nemen onnodige ruimte in beslag. Als je dan toch een plek wil hebben waar mensen terecht kunnen als ze wel herinnerd willen worden aan features die ze misschien momenteel niet gebruiken, maak dan gewoon een speciaal submenu in de Instellingen-app of iets dergelijks.

2026 lijkt in ieder geval hoe dan ook een groot jaar voor Windows 11 te worden. Er zijn veel veranderingen onderweg en het wordt nog interessant om te zien hoeveel van deze extra beloftes via sociale media ook waargemaakt worden.

Laten we maar hopen dat we inderdaad al deze verbeteringen kunnen verwachten, want het is natuurlijk goed nieuws als bedrijven echt naar feedback luisteren. Waarschijnlijk komen we vrij snel te weten hoe de implementatie van deze verbeteringen te werk zal gaan, want sommige veranderingen zouden al vrij snel moeten verschijnen, op een maandelijkse basis.