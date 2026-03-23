Je kan binnenkort misschien eindelijk weer Windows 11 instellen zonder Microsoft-account

Microsoft heeft aan gebruikers laten weten dat er grote verbeteringen onderweg zijn naar Windows 11. Het gaat om verbeteringen rondom hoeveel AI naar voren wordt gebracht in de software, hoe Windows omgaat met updates en nog veel meer. Nu hebben we meegekregen dat het instelproces ook op een fijne manier wordt aangepast.

Windows Latest spotte op X een reactie van Microsoft-leidinggevende Scott Hanselman op een vraag van een gebruiker over of het weer mogelijk wordt om Windows 11 in te stellen zonder in te loggen met een Microsoft-account. In zijn reactie gaf Hanselman aan dat software engineers er nu "aan werken".

Hanselman is een 'Vice President' bij Microsoft en maakt deel uit van het team dat als doel heeft om Windows 11 dit jaar van de nodige betrouwbaarheids- en prestatie-upgrades te voorzien. Tot nu toe zijn de veranderingen die onderdeel zijn van dit initiatief redelijk positief ontvangen.

Het kunnen instellen van een Windows 11-pc zonder per se te moeten inloggen met een Microsoft zal ongetwijfeld ook een populaire verandering zijn. Dat is ook wel te merken als je de reacties onder Hanselmans post bekijkt.

Gebruikers op de eerste plaats zetten

Ya I hate that. Working on itMarch 20, 2026

Het is technisch gezien nog steeds mogelijk om Windows 11 in te stellen zonder Microsoft-account, maar dat werkt dan wel via omwegen, die ook steeds complexer worden en voor de gemiddelde gebruiker niet echt heel toegankelijk zijn. De optie om je Windows-pc gewoon in te stellen met een lokaal account is langzaamaan verwijderd uit de software door de jaren heen.

Dat is een beslissing die gebruikers minder keuze en flexibiliteit heeft gegeven. Er zijn ook gewoon gebruikers die hun versie van Windows 11 liever niet koppelen aan een Microsoft-account of die gewoon helemaal geen Microsoft-account willen gebruiken.

Het is opmerkelijk dat Scott Hanselman zegt dat hij dit probleem ook "haat". Dit toont dat leidinggevenden bij Microsoft misschien dus toch ook echt gefocust zijn op het aanpakken van problemen waar gebruikers echt last van hebben, in plaats van het alleen maar toevoegen van features die voor het bedrijf zelf belangrijk zijn.

Er is nog veel werk aan de winkel voor Microsoft om het vertrouwen van gebruikers te herstellen. Toch heeft het bedrijf tot nu toe wel al wat goede stappen gezet (en het is pas maart). We weten alleen nog niet wanneer deze update zal worden uitgerold. Los van deze reactie van Scott Hanselman op X is er ook nog geen officiële bevestiging van deze verandering gedeeld.