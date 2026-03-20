Windows 11-update sloopt OneDrive, Edge en meer: dit kan je eraan doen

De nieuwste update van Windows 11 bevat een bug die sommige apps die een Microsoft-account gebruiken volledig sloopt. Bleeping Computer meldt dat de maart-update van vorige week (KB5079473) problemen veroorzaakt met het inloggen via Microsoft-accounts voor OneDrive en de Edge-browser, evenals de gratis versie van Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot, en Microsoft Word en Excel.

Microsoft verduidelijkt het probleem: "Als gevolg van dit probleem wordt bij inlogpogingen een foutmelding weergegeven met een tekst die lijkt op 'Je hebt het internet hiervoor nodig. Het lijkt er niet op dat je verbonden bent met het internet.' Dit verschijnt zelfs als het apparaat wel met internet is verbonden."

Er komt een patch aan

Als je sinds de Windows 11-update van vorige week problemen hebt ondervonden met inloggen bij Edge of OneDrive (of een van de andere apps), dan weet je nu wat het probleem is. De oplossing die Microsoft aanraadt, is de oudste die er is: zet de computer uit en weer aan. Dit "zou" het probleem moeten oplossen.

Microsoft zegt dat ze werken aan een oplossing en dat het deze binnen "een paar dagen" beschikbaar zou moeten zijn. Het goede nieuws is dat dit specifieke probleem snel van de baan moet zijn.

Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

