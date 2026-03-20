Windows 11-update sloopt OneDrive, Edge en meer: dit kan je eraan doen

De nieuwste update van Windows 11 bevat een bug die sommige apps die een Microsoft-account gebruiken volledig sloopt. Bleeping Computer meldt dat de maart-update van vorige week (KB5079473) problemen veroorzaakt met het inloggen via Microsoft-accounts voor OneDrive en de Edge-browser, evenals de gratis versie van Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot, en Microsoft Word en Excel.

Microsoft verduidelijkt het probleem: "Als gevolg van dit probleem wordt bij inlogpogingen een foutmelding weergegeven met een tekst die lijkt op 'Je hebt het internet hiervoor nodig. Het lijkt er niet op dat je verbonden bent met het internet.' Dit verschijnt zelfs als het apparaat wel met internet is verbonden."

Volgens Microsoft is dit de oplossing: "Dit probleem treedt op wanneer het apparaat een specifieke netwerkverbindingsstatus bereikt en kan zichzelf oplossen. Als je dit probleem ondervindt, start je het apparaat opnieuw op terwijl het met internet is verbonden. Dit zou de verbindingsstatus van het apparaat moeten herstellen en het probleem moeten voorkomen."

Dit is een bug die iedereen met een Microsoft-account kan treffen en vooral consumenten. Microsoft verduidelijkt dat bedrijven die Enterprise ID gebruiken hier geen last van zullen hebben en dat het probleem zich alleen voordoet bij Microsoft Teams Free (via aanmeldingen met Microsoft-accounts, wat veel voorkomt bij de gratis versie).

Daarnaast hebben Windows 11 Enterprise-versies met de maart-update ook andere bugs ondervonden, waarvoor Microsoft noodpatches heeft moeten uitbrengen. Een voorbeeld hiervan is een probleem waarbij Bluetooth-apparaten niet zichtbaar zijn en niet met je pc kunnen verbinden.

Er komt een patch aan

Als je sinds de Windows 11-update van vorige week problemen hebt ondervonden met inloggen bij Edge of OneDrive (of een van de andere apps), dan weet je nu wat het probleem is. De oplossing die Microsoft aanraadt, is de oudste die er is: zet de computer uit en weer aan. Dit "zou" het probleem moeten oplossen.

Microsoft zegt dat ze werken aan een oplossing en dat het deze binnen "een paar dagen" beschikbaar zou moeten zijn. Het goede nieuws is dat dit specifieke probleem snel van de baan moet zijn.