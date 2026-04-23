Microsoft zegt "direct beïnvloed" te worden door feedback van gebruikers bij het fixen van Windows 11

Microsoft heeft nogmaals benadrukt dat het nu echt goed aan het luisteren is naar gebruikers (en vooral ook testers) van Windows 11 en dat feedback ook echt verwerkt wordt bij het verbeteren van het besturingssysteem.

Windows Latest laat weten dat Microsoft tijdens een meeting met Windows Insiders in Seattle aangaf dat het de afgelopen maanden druk bezig is geweest met het analyseren van feedback van deze testers. Het bedrijf zou "echt direct beïnvloed" worden door wat het van deze testers te horen heeft gekregen.

Pavan Davuluri, het hoofd van Windows bij Microsoft, deelde schijnbaar een bericht waarin de nieuwe houding van het bedrijf werd samengevat: "Ik wil ook dat jullie weten dat dit [pas] het begin is. Ik kijk erg uit naar wat er nog komt. Dit jaar zullen jullie ons echt zien inzetten op [het luisteren naar feedback]."

Davuluri voegde later ook nog toe: "Ons doel is om vanaf nu meer open te zijn terwijl we Windows bouwen, [en] ervoor te zorgen dat jullie je meer betrokken voelen bij de hele levenscyclus van ons proces van het maken van producten."

Nu moeten we nog resultaten zien

Het verslag stelt ook dat Davuluri suggereerde dat "wanneer mensen bij Microsoft gepassioneerd zijn over een product, ze geweldige dingen kunnen leveren" en dat zou op dit moment ook gelden voor Windows. Dat is wel een beetje een vreemde manier om dit te zeggen, want het lijkt te suggereren dat de mensen die de afgelopen vijf jaar aan Windows 11 hebben gewerkt geen passie voor hun werk hadden. Dit was dan ook overigens geen directe quote van de Windows-baas, maar meer wat Windows Latest eruit op leek te maken.

Waar het echter op neerkomt is dat Microsoft de laatste jaren niet heel erg goed naar gebruikers lijkt te hebben geluisterd. Aan het begin van het Windows 11-tijdperk wekte het bedrijf wel de indruk dat het zou handelen met feedback van gebruikers in gedachten, maar in de praktijk zagen we dat niet echt goed terug. En toen werd AI steeds belangrijker en werd Windows 11 volgestopt met allerlei AI-features, zelfs wanneer gebruikers duidelijk aangaven dat ze niet nog meer AI-features wilden, maar liever oplossingen voor bestaande, fundamentele problemen van Windows 11.

En nu zijn we hier beland. Microsoft is nu bezig met een grote campagne om Windows 11 flink te verbeteren in 2026 en daarbij dus weer te beloven dat het naar feedback gaat luisteren. Het is niet heel vreemd dat sommige gebruikers nogal sceptisch zijn gezien eerdere beloftes.

Microsoft moet duidelijk hard aan de slag om dit scepticisme tegen te werken. Deze nieuwe poging om Windows 11 te verbeteren, en het besturingssysteem beter te testen, voelt voor ons in ieder geval wel als een echte verandering. We vragen ons nog steeds wel af of er genoeg aandacht gaat naar het oplossen van bugs en hoe Microsoft zijn interne QA-processen gaat aanpassen, maar de toekomst van Windows ziet er wel weer wat hoopvoller uit.

We zijn in ieder geval bereid om Microsoft het voordeel van de twijfel te geven en we zullen dan ook zien in hoeverre Windows 11 dit jaar ook echt wordt verbeterd in de praktijk. De juiste dingen worden nu in ieder geval gezegd, en hopelijk vertaalt dat zich ook naar het ondernemen van de juiste acties voor verschillende onderdelen van Windows 11.