Het Startmenu in Windows 11 kan er binnenkort totaal anders uitzien

Het Startmenu van Windows 11 krijgt de wijzigingen waar veel gebruikers om hebben gevraagd. Microsoft is ook druk bezig met het verbeteren van de Verkenner.

Windows Central meldde het werk aan het Startmenu, dat momenteel nog een gerucht is. Volgens bronnen die met Windows Central spraken, zal de belangrijkste verandering bestaan uit meer instellingen voor het Startmenu. Gebruikers zullen elk onderdeel van het menu dat ze niet willen zien, kunnen uitschakelen.

Dat betekent niet alleen de mogelijkheid om het paneel met aanbevelingen te verwijderen, maar ook vastgezette apps of zelfs de lijst met alle apps die op je pc zijn geïnstalleerd. Blijkbaar kun je ook kiezen voor een kleine (6 kolommen) of grotere (8 kolommen) indeling van het Startmenu, een keuze die Windows 11 momenteel zelf maakt. Als je bijvoorbeeld een klein scherm hebt, kiest het besturingssysteem automatisch voor de compactere weergave.

Windows Central zegt dat Microsoft bovendien probeert het Startmenu “veel sneller en responsiever” te maken en we hebben dit al eerder gehoord. De zoekfunctie in het Startmenu wordt ook sneller gemaakt.

Wat betreft Verkenner, heeft Microsoft zojuist een nieuwe Windows 11-testbuild uitgebracht die de prestaties verbetert. Deze build moet de snelheid en prestaties van het opstarten van Verkenner verbeteren en onder andere de bug verhelpen waarbij je een witte flits op het scherm ziet wanneer je een map in de donkere modus opent.

Windows Latest heeft de preview al uitgeprobeerd en merkte dat Verkenner inderdaad sneller aanvoelt.

Nog een lange weg te gaan

Het nieuwe Startmenu (links) en het oude (rechts) (Image credit: Microsoft)

De eerste keer dat Verkenner wordt gestart, kan het op sommige pc’s vaak erg traag gaan, dus dit is een belangrijk punt dat moet worden aangepakt. Dit zijn welkome verbeteringen voor Verkenner en als alles goed gaat, zouden ze in de mei-update voor Windows 11 moeten worden geïmplementeerd.

De voorgestelde aanpassingen aan het Startmenu zijn groot en komen overeen met de wensen van gebruikers. Dit zijn echter geruchten en Microsoft kan op elk moment nog van gedachten veranderen. Dit lijkt in de eerste plaats een poging te zijn om tegemoet te komen aan gebruikers die hebben geklaagd dat het Startmenu te uitgebreid is en (afhankelijk van hoe groot je scherm is) bijna het hele bureaublad in beslag neemt.

Niet iedereen is ten slotte onder de indruk van deze update. Zoals een Reddit-gebruiker zei: "Te weinig, te laat. Mijn volgende build wordt... een ander besturingssysteem.“ Een andere opmerking in dit thema is bijvoorbeeld: ”Te weinig, te laat. We geloven het pas als we het zien, en zelfs dan blijven we waakzaam, want het kan sneller weer waardeloos worden dan we ‘pumpernickel’ kunnen zeggen."