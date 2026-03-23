Microsoft komt met patch voor Windows 11-bug die problemen veroorzaakte in Edge, OneDrive en meer apps

Microsoft heeft snel voor een oplossing gezorgd voor een recente bug in Windows 11 die meerdere belangrijke apps sloopte. Je moet misschien deze noodpatch wel handmatig installeren en hieronder lees je hoe je dat doet.

De bug werd veroorzaakt door de maart-update van Windows 11 en zorgde ervoor dat apps met inlogschermen voor je Microsoft-account, zoals Microsoft Edge, OneDrive, sommige Office-apps en de gratis versie van Teams, niet meer goed werkten en een error toonden die suggereerde dat de pc niet verbonden was met het internet (wat niet het geval was).

Windows Latest geeft aan dat de oplossing nu wordt uitgerold als versie 'KB5085516' naar mensen met Windows 11 24H2 en 25H2 die de maart-update al hebben geïnstalleerd. Aangezien het hier om een noodupdate gaat, en hij dus niet binnen het gebruikelijke updateschema past, zal je misschien de KB5085516-update niet automatisch ontvangen.

Als jij 'Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn' hebt geactiveerd, zal je de update volgens de patch notes van Microsoft wel automatisch in Windows Update zien verschijnen. Als je die optie niet hebt ingeschakeld, dan moet je zelf nog even op zoek naar de patch (als je dus last hebt van apps die niet meer juist werken). Waarschijnlijk hebben de meeste Windows 11-gebruikers deze optie uitstaan, want hiermee krijg je ook optionele (preview-)updates, die nogal buggy kunnen zijn.

Om de patch te vinden, ga je in de instellingen naar Windows Update en klik je op 'Naar updates zoeken'. Als het goed is, verschijnt KB5085516 dan in de lijst met beschikbare updates en kan je deze dus aanklikken om de update te downloaden en installeren.

Na het toepassen van de patch, wat in veel gevallen maar ongeveer zo'n tien minuten zou moeten duren volgens Windows Latest, zou het probleem niet meer moeten voorkomen bij de getroffen apps.

Een snelle oplossing, maar dat was ook wel nodig

Microsoft heeft deze oplossing gelukkig, zoals beloofd, vrij snel uitgerold. Het bedrijf gaf ook al aan dat de bug binnen een paar dagen zou worden opgelost en dat is dus ook gelukt. De uitrol van KB5085516 begon ook eigenlijk al twee dagen geleden, in het weekend.

Als het goed is, zou je nu dus sowieso de update moeten kunnen terugvinden in Windows Update. Als je de maart-update (KB5079473) nog niet geïnstalleerd had, dan is de patch niet nodig. Als het goed is, heeft Microsoft de patch inmiddels toegevoegd aan de maart-update, zodat mensen die deze update nu downloaden geen last meer zullen hebben van deze bug (en daar niet meteen nog een tweede update voor moeten installeren).

Het kan dus toch wel verleidelijk zijn om die 'Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn'-optie in te schakelen, zodat je altijd noodupdates zoals deze meteen te zien krijgt wanneer ze beschikbaar zijn. Anders moet je maar toevallig een artikel zoals dit tegenkomen om op de hoogte te worden gebracht. Het nadeel van het aanzetten van die optie is dat je dan ook alle optionele updates van Microsoft zal ontvangen. Daar zitten vaak meer bugs in dan in de uiteindelijke maandelijkse updates.

Zo verleidelijk is het misschien dus toch niet. Weet in ieder geval waar je aan begint als je de optie inschakelt. We zouden dit niet zo snel aanraden als je niet weet wat je moet doen als er iets misgaat.