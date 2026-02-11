Let op: pc's met Windows 10 worden binnenkort minder veilig

Microsoft is bezig met de uitrol van bijgewerkte Secure Boot-certificaten, aangezien de vorige certificaten na 15 jaar dienst op het punt staan te verlopen. Dat kan slecht nieuws zijn als je nog steeds Windows 10 gebruikt.

Het bedrijf heeft de update, die gevolgen zal hebben voor miljoenen apparaten, omschreven als een van de grootste gecoördineerde beveiligingsacties in het Windows-ecosysteem. Iedereen die nog Windows 10 gebruikt, krijgt alleen de vernieuwde Secure Boot-certificaten als die zich heeft aangemeld voor het ESU-programma. Toestellen buiten dit programma zijn niet langer compatibel met de nieuwste Windows-updates, die deze certificaten bevatten.

Secure Boot wordt uitgevoerd nog voordat Windows wordt opgestart om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke software wordt geladen. Microsoft heeft uitgelegd dat apparaten die de nieuwe certificaten niet krijgen, in een “verminderde beveiligingsmodus” terechtkomen.

Ze blijven werken, maar met beperkte beveiliging en een grotere blootstelling aan nieuwe bedreigingen. Ze kunnen in de toekomst ook te maken krijgen met compatibiliteitsproblemen. Microsoft kan echter niet zomaar van de ene op de andere dag de stekker uit Windows 10 trekken en de geleidelijke uitfasering moet gebruikers aanzetten om te updaten naar Windows 11.

De cijfers van Statcounter laten zien dat dat werkt: in januari 2026 bedroeg het marktaandeel van Windows 10 nog maar 36%, terwijl de teller van Windows 11 op 62% staat. In de zomer van 2025 wisselden de twee van plaats en was het aantal Windows 11-gebruikers voor het eerst hoger dan het aantal Windows 10-gebruikers.

“Door deze certificaten te vernieuwen, zorgt het Windows-ecosysteem ervoor dat toekomstige innovaties op het gebied van hardware, firmware en besturingssystemen kunnen blijven voortbouwen op een veilig, op de industrie afgestemd opstartproces”, schreef Nuno Costa, directeur Windows Servicing & Delivery Partner.