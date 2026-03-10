Langverwachte Windows 11-functie blijkt grote teleurstelling

Microsoft heeft met de nieuwste update voor Windows 11 een internetsnelheidstest geïntroduceerd, maar deze werkt niet zoals verwacht. Windows Latest meldt dat de snelheidstest nu beschikbaar is met de update van maart en dat die zich in een submenu van de taakbalk bevindt. Het is echter geen geïntegreerd onderdeel van het besturingssysteem, maar wel een link naar Bing.

De optie "Perform Speed Test", die je ziet wanneer je met de rechtermuisknop op het interneticoon klikt, opent bing.com in je standaardbrowser met de zoekopdracht "internet speed test" al ingevuld.

Dit is niet zo onhandig als het in eerste instantie klinkt, omdat je de snelheidstest wel direct voor je staat ​​wanneer je erop klikt. De test is bovendien die van Ookla (speedtest.net) en gebruikt de standaardserverkeuze als je hem direct in Bing uitvoert. De test geeft je download- en uploadsnelheden weer, evenals je ping in milliseconden.

Het artikel gaat hieronder verder.

Teleurstellend

Deze implementatie van een snelheidstest is om verschillende redenen teleurstellend. Ten eerste is het onhandig dat je browser wordt geopend om een ​​snelheidstest uit te voeren. Bovendien is de keuze van Microsoft voor Bing vooral uit eigenbelang. Het enige positieve is dat de snelheidstest rekening houdt met je standaardbrowser en niet automatisch in Edge wordt geopend.

Het grootste probleem is dat dit gewoon aanvoelt als een slordig ontwerp en goedkope implementatie. Microsoft heeft hier letterlijk gewoon een weblink gebruikt.

Zoals Windows Latest opmerkt, was er ooit een ingebouwde snelheidstest die daadwerkelijk deel uitmaakte van het besturingssysteem. Die dateert echter van Windows 8. Dit maakte de test wel nuttiger, want hij kon onder andere resultaten bijhouden zodat je de snelheid op verschillende momenten kon vergelijken.