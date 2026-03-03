Is het einde van Windows 10 nabij? Populariteit van Windows 11 groeit sterk

Het lijkt erop dat Windows 10 eindelijk aan de kant wordt geschoven, aangezien het marktaandeel van Windows 11 sinds het begin van 2026 sterk is gestegen. Volgens de laatste cijfers van StatCounter (februari 2026) bereikte Windows 11 een gebruikerspercentage van 72,78%. Dat is een stijging van meer dan 10% ten opzichte van het cijfer in januari (62,41%). Aan het einde van december was dat cijfer slechts 50,73%.

Kortom, Windows 11 heeft in slechts twee maanden tijd een grote sprong voorwaarts gemaakt. Het is bijgevolg logisch dat Windows 10 steeds minder gebruikt wordt. Dat heeft nu nog maar een aandeel van 26,45%, terwijl dat eind 2025 nog 44,68% was. De resterende gebruikers die Windows 11 heeft gewonnen, zijn afkomstig van Windows 7, dat van 3,8% naar 0,6% is gezakt.

Vanwaar komt deze plotse overstap?

Dit is een veelzeggende verschuiving voor Windows 11, na een hobbelig 2025. Natuurlijk moeten we rekening houden met de manier waarop StatCounter deze percentages berekent. Dit is namelijk gebaseerd op websitebezoeken en houdt bijvoorbeeld geen rekening met pc's die niet verbonden zijn met het internet.

Maar zelfs als we rekening houden met deze nuances, heeft Windows 11 aan terrein gewonnen de voorbije maanden. Een van de mogelijke redenen is de RAM-crisis, waardoor de prijzen van nieuwe pc's en laptops hoger zijn geworden. Combineer dat met het einde van de ondersteuning voor Windows 10 en je krijgt een hele hoop bedrijven die liever vroeg dan laat investeren in nieuwe pc's. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor consumenten, die de afgelopen maanden hebben gekozen voor een nieuwe Windows 11-laptop aan een redelijk prijs.

Zowel bedrijven als consumenten zullen ten slotte voor oktober 2026 moeten beslissen wat ze gaan doen, want dan loopt de gratis ondersteuning voor Windows 10 voor consumenten af (en wordt de prijs voor extra ondersteuning voor bedrijven verhoogd).