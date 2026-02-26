Deze Windows 11-update wil je wél installeren

Het is geen geheim dat recente Windows 11-updates meer problemen veroorzaken dan oplossen, terwijl ze AI-functies toevoegen waar velen niet om hadden gevraagd. Deze nieuwe update lijkt daarentegen wel nuttig te zijn.

Zoals Windows Central meldt, heeft Microsoft de Windows 11 KB5077241-update voor iedereen beschikbaar gemaakt. Hoewel het momenteel een optionele update is, omdat deze geen urgente beveiligingsupdates bevat, wordt hij automatisch geïnstalleerd op 10 maart. Dit is de volgende zogenaamde Patch Tuesday. Toch bevat deze update voldoende verbeteringen dat je hem nu meteen al kan installeren.

Ingebouwde netwerktest

Met de nieuwe update voegt Microsoft een netwerksnelheidstest toe aan de taakbalk, die je kan openen door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in de taakbalk te klikken.

Hiermee kan je snel de netwerksnelheid controleren. Dit kan handig zijn wanneer je een webpagina bezoekt die maar niet wil laden. Via de snelheidstest kan je zien of het probleem bij je internetverbinding ligt of bij de website.

De snelheidstest kan een onderscheid maken tussen ethernet-, wifi- en mobiele verbindingen, en zal volgens Microsoft in de "standaardbrowser" geopend worden. We hopen dat dit gaat om de browser die jij als standaard hebt ingesteld en niet om Microsoft Edge (de standaardbrowser van Windows 11).

Daarnaast is dit een geleidelijke update. Als je hem nu meteen zou installeren, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat je alle nieuwe functies hebt. Er is ook geen manier om de update te forceren, dus je zal in dit geval geduldig moeten wachten tot de snelheidstest op je pc verschijnt.

Extra bediening voor je webcam

Een andere welkome toevoeging aan deze update is dat je de pan- en tiltfuncties van ondersteunde webcams kunt bedienen via de app Instellingen van Windows 11. De voorwaarde is wel dat je webcam deze functies ondersteunt. De functie zal daarom niet op elke laptop of pc verschijnen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Andere verbeteringen

Naast nieuwe functies, maakt deze update Windows 11 gebruiksvriendelijker door verschillende problemen op te lossen. Dat omvat onder meer het verbeteren van de betrouwbaarheid waarmee pc's uit de slaapstand worden gehaald.

Andere updates zijn onder meer verbeteringen aan het algehele uiterlijk van Windows 11, zodat het er consistenter uitziet, aanpassingen aan de manier waarop Windows 11 verbinding maakt met en gebruikmaakt van projectoren en printers, en betere prestaties van het aanmeldingsscherm. De instellingenpagina van Windows Update zou ook beter moeten werken.