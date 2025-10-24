De Gaming Copilot in Windows 11 lijkt standaard gameplay op te nemen voor AI-training

Microsoft probeert continu de gaming-ervaring op Windows 11 weer te verbeteren. De meest recente grote update is de nieuwe 'full-screen experience'-modus voor handhelds, maar er is ook een nieuwe variant van de Copilot AI-assistent speciaal voor gaming. Die 'Gaming Copilot' zorgt nu voor de nodige controverse.

Wccftech spotte op het ResetEra-forum een post die suggereert dat De Gaming Copilot in Windows 11 mogelijk gameplay actief monitort, vastlegt en terug naar Microsoft stuurt voor het trainen van het AI-model. Dit zou standaard zo verlopen en dat roept vragen op over de privacy van gebruikers van de dienst.

Er is echter nog wat onenigheid over of dit ook daadwerkelijk gebeurt en dit dus een geldig kritiekpunt is. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat er momenteel geen reacties meer bij de post geplaatst kunnen worden.

Voor nu zouden we deze verdenking dus maar wel met een korreltje zout nemen. In principe zou deze trainingsdata alleen naar Microsoft moeten worden gestuurd als je de Gaming Copilot ook echt gebruikt (met de juiste opties ingeschakeld). Het zou natuurlijk wel kunnen dat er iets misgaat, aangezien de Gaming Copilot ook nog steeds in bèta is.

Een andere gebruiker op ResetEra gaf ook aan dat er in Microsofts FAQ voor Gaming Copilot duidelijk staat: "screenshots worden niet opgeslagen of gebruikt voor modeltraining". Dit soort afbeeldingen worden alleen gebruikt wanneer je ook daadwerkelijk Copilot gebruikt via de Game Bar in Windows 11. Deze situatie zorgt dus voor privacyzorgen bij sommige gamers en hopelijk kan Microsoft hier wat meer duidelijkheid over geven.

Los van deze privacyzorgen zijn sommige mensen misschien ook niet heel blij met de Gaming Copilot vanwege zijn impact op prestaties. Wij hebben bijvoorbeeld de Dead As Disco-demo op Steam getest en merkten dat het gebruik van de Gaming Copilot de framerate vermindert. De impact is echter niet gigantisch.

Met alle trainingsopties voor het AI-model aan en de game in zijn 'Infinite Disco'-modus, zakte de framerate vaak tot ergens rond de 70 fps bij onze setup, maar meestal zat hij wel ergens tussen de 80 en 85 fps.

Met de trainingsopties uit, bleef de game grotendeels tussen de 84 en 89 fps, maar bereikte hij af en toe rond de 90 fps of zelfs iets hoger. De framerate zakte in dit geval nooit tot ergens rond de 70 fps.

Je moet overigens ook Microsofts Edge-browser gebruiken om de data die wordt vastgelegd (via 'Game Assist') te kunnen bekijken en exporteren. Als dat op de achtergrond draait, helpt dat natuurlijk ook niet om met een zo hoog mogelijke framerate te gamen.

Dit klinkt misschien niet als een grote impact op de framerate, maar als je kijkt naar alle andere Windows 11-bloatware die prestaties vermindert (zelfs nog in de nieuwe handheld-modus), dan stapelt het zo toch wel weer op. Nu we het toch even over handhelds hebben, de Gaming Copilot heeft waarschijnlijk de grootste impact op pc's met minder krachtige hardware waarbij elke frame extra goed van pas kan komen, zoals bij veel van deze handhelds.

Als Linux nou eens anti-cheat-compatibiliteit krijgt

We zijn inmiddels op een punt beland waarop het af en toe lijkt alsof Microsoft gamers weg wil krijgen van zijn platform, ook al denkt het bedrijf dus dat toevoegingen zoals Gaming Copilot erg handig zijn.

De meeste gamers hebben waarschijnlijk niet echt een AI-assistent nodig voor hulp tijdens het gamen. Er zijn daarnaast ook genoeg gamers die echt zo min mogelijk willen inleveren op prestaties en mensen die zich dus zorgen maken om hoe Microsoft omgaat met de data die zo'n AI-assistent over de gebruikers verzamelt.

Wat wij vooral jammer vinden, is dat er nog steeds geen compatibiliteit is voor sommige anti-cheat-tools in Linux. Hierdoor kan je op Linux-systemen games zoals Battlefield 6 en Call of Duty niet spelen. Het is verder inmiddels redelijk verleidelijk om SteamOS op je gaming-pc, maar je kan helaas dus bepaalde games niet spelen als je die overstap maakt.

Voor nu moeten we dus maar leren leven met de Windows 11-problemen voor gaming en hopen dat anti-cheat-diensten toch snel ook allemaal op Linux zullen werken.