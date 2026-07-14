Copilot kan binnenkort prangende vragen over je Windows 11-pc beantwoorden

Copilot krijgt een nieuwe functie waarmee de AI vragen over de hardware van je pc kan beantwoorden. Daarvoor krijgt Copilot toegang tot relevante systeeminformatie. Microsoft zegt voorzichtig om te gaan met privacy, al zal dat waarschijnlijk niet alle zorgen wegnemen.

Windows Latest merkte de introductie op van ‘PC Insights’ in de Copilot-app voor Windows 11. Volgens Microsoft kunnen gebruikers daarmee in gewone taal vragen stellen over hun Windows-pc en duidelijke antwoorden krijgen op basis van de actuele status van hun apparaat, zonder zelf door de systeeminstellingen te hoeven zoeken.

De functie is voorlopig experimenteel en wordt dus nog getest. Daarnaast is ze optioneel en moet je ze eerst zelf inschakelen. Volgens Windows Latest wordt PC Insights geleidelijk uitgerold, maar is de functie voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

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Je kan Copilot bijvoorbeeld vragen hoeveel werkgeheugen je pc heeft, hoeveel opslagruimte er nog vrij is, welke grafische kaart aanwezig is of hoe zwaar de processor op dat moment wordt belast. Ook vragen over andere onderdelen zijn mogelijk. Zo kan Copilot vertellen of er antivirussoftware actief is of hoe gezond de accu van je laptop nog is. Daarmee begeeft de functie zich ook een beetje op het terrein van probleemoplossing.

Om antwoorden te geven, maakt de Copilot-app via Windows-API’s verbinding met systeeminformatie op je pc. De AI vraagt eerst toestemming om die gegevens te analyseren. Je kan Copilot eenmalig toegang geven voor de huidige sessie, of kiezen voor ‘altijd toestaan’ wanneer je de app permanent toegang tot deze hardwaregegevens wilt geven.

Nog veel vragen over het nut en gebruik van de nieuwe tool

(Image credit: Getty Images)

Zoals altijd bij AI geldt dat je niet alles klakkeloos moet aannemen. Microsoft waarschuwt zelf dat Copilot mogelijk niet altijd volledige of correcte informatie geeft, zeker niet tijdens deze testfase. Wie PC Insights kan uitproberen, doet er dus goed aan om de antwoorden met de nodige scepsis te bekijken.

Windows Latest wijst ook op een zekere ironie. Een Windows 11-gebruiker die vanwege een trage pc het geheugengebruik wil controleren, schakelt daarvoor Copilot in, terwijl die app zelf bijna 1GB RAM gebruikt wanneer die op de achtergrond draait en verder niets doet.

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Dat betekent natuurlijk niet dat PC Insights nooit nuttig kan zijn. Toch reageren sommige gebruikers behoorlijk kritisch. Een Reddit-gebruiker omschreef de functie als volgt: “Het is eigenlijk Taakbeheer, maar dan niet licht en betrouwbaar. In plaats daarvan is het log en vertelt het je mogelijk onzin.”

De functie is dan ook vooral bedoeld voor pc-gebruikers die minder vertrouwd zijn met hun systeem, en niet voor mensen die in één oogopslag begrijpen wat er in Taakbeheer gebeurt. De kritiek op de omvang van de Copilot-app is wel terecht. Microsoft heeft de app in de meest recente versie namelijk omgebouwd tot een soort losse afsplitsing van de Edge-browser.

Ook privacy blijft een zorgelijk puntje. Sommige gebruikers zullen het geen prettig idee vinden dat Copilot op hun pc rondkijkt. Daar staat tegenover dat de app duidelijk om toestemming vraagt en de functie volledig optioneel is. Je hoeft PC Insights dus nooit te gebruiken. Bovendien betekent toegang tot systeeminformatie niet dat Copilot de inhoud van bestanden kan lezen. De app ziet alleen zaken zoals bestandsgroottes, bijvoorbeeld om vragen over opslagruimte te beantwoorden.

Voorlopig is PC Insights uitsluitend bedoeld om informatie te geven en te helpen bij het opsporen van problemen. Copilot kan mogelijke oorzaken aanwijzen, maar lost die problemen niet zelf op. Het is echter niet moeilijk om te bedenken waar Microsoft uiteindelijk naartoe wil. In de toekomst zou Copilot eenvoudige oplossingen zelf kunnen uitvoeren, zoals het aanpassen van bepaalde instellingen. Dat was vanaf het begin al een van de ideeën achter Copilot, al is daar tot nu toe nog maar weinig van terechtgekomen.

Zodra AI-agents hun intrede doen in Windows 11, en die komen er vrijwel zeker aan, kan deze functie uitgroeien tot een volwaardige probleemoplosser. Het risico is alleen dat fouten en verzonnen antwoorden van AI in zo’n situatie veel vervelender kunnen uitpakken.