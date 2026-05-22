Bureaublad in Windows 11 "verdwijnt" soms, maar Microsoft heeft al een oplossing

Als je de laatste tijd last hebt van onderdelen van Windows 11 die verdwijnen, hebben we goed nieuws: er is een oplossing op komst. Windows Latest meldt dat Microsoft werkt aan een oplossing voor de problemen die de taakbalk, Taakweergave, Verkenner en het bureaublad beïnvloeden.

Sommige gebruikers merken dat de taakbalk vastloopt of er eeuwen over doet om te verschijnen (en ook het rechtermuisknopmenu kan lang op zich laten wachten). Windows Latest meldt verder dat Taakweergave ook niet meer reageert en dat het losmaken van items uit Snelle Toegang in Verkenner in sommige gevallen niet werkt.

In het ergste geval kunnen deze problemen ertoe leiden dat je na het opstarten van Windows 11 een volledig leeg bureaublad te zien krijgt. Dit zijn allemaal bekende problemen en Microsoft heeft ze bestempeld als "algemene betrouwbaarheidsproblemen" in Windows 11.

Het goede nieuws is dat Microsoft heeft bevestigd dat de mei-update voor Windows 11 (die vorige week is uitgebracht) deze problemen oplost. De oplossing zal echter niet meteen zichtbaar zijn.

Dat komt omdat de update geleidelijk wordt uitgerold, dus je moet misschien nog even geduld hebben voordat deze problemen zijn verholpen.

Microsoft zegt het volgende: "Deze update brengt onderliggende wijzigingen met zich mee om de betrouwbaarheid van explorer.exe te verbeteren, onder andere bij het aanmelden, bij interactie met taakbalkmenu's en Taakweergave, bij het losmaken van items uit de Snelle Toegang van de Verkenner en meer."

Het is goed om te zien dat deze oplossing wordt uitgerold voor pc's met Windows 11 25H2 en in de testfase zit voor versie 26H1. Wat ook het vermelden waard is, is dat Windows Latest merkbaar betere prestaties had na de mei-update voor Windows 11 en ook andere melden hetzelfde.

Microsoft probeert tot slot de reputatie van Windows 11 op het gebied van betrouwbaarheid en algehele stabiliteit te herstellen. Hoewel een snelle oplossing daarbij helpt, zou het natuurlijk nog beter zijn als dit soort problemen zich überhaupt nooit voordoen.