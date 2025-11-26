Nieuwe Meta Quest 4-geruchten hinten naar prijs, lichtgewicht design en mogelijk een nieuwe naam

De Meta Quest 3 en de Meta Quest 3S zijn uitstekende VR-headsets, dus we hebben ook wel enigszins hoge verwachtingen van het apparaat dat deze headsets zal vervangen. Nu zijn er ook weer nieuwe details over de Meta Quest 4 gelekt en hierdoor weten we onder andere dat dit misschien niet de officiële naam zal zijn.

Deze details komen vanuit de VR-specialist Nima Zeighami (via Android Central) en ondersteunen veel van de andere geruchten die we tot nu toe hebben gehoord. We hebben nu ook wat nieuwe details gekregen over de mogelijke prijs van het apparaat.

Volgens de leak zal Meta's volgende AR/VR-headset kleiner en lichter zijn en dat zou deels komen door het gebruik van een externe "puck" die de computeronderdelen en de batterij zou bevatten. Dit is iets dat eerder ook al genoemd werd door andere bronnen.

Zeighami bevestigt ook wat we eerdere hoorden over de aanwezigheid van ingebouwde oog- en gezichtstracking, plus een display met een hogere resolutie. Zelfs met die boost voor de resolutie zal de headset waarschijnlijk nog niet zo'n scherp beeld bieden als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy XR.

Prijs en naam

Higher resolution, eye / face tracking, and much smaller and lighter on your face with a separate puck, $800. And it won’t be called Quest.That’s the next Meta headset.Not sure if the base SKU ships with controllers or not. https://t.co/urM4SBqRicNovember 25, 2025

Er wordt hier ook gehint naar een mogelijke prijs: de Meta Quest 4 zou zogenaamd 800 dollar gaan kosten in de VS. Dat is omgerekend momenteel iets meer dan 690 euro, maar dat zal waarschijnlijk niet de europrijs zijn die Meta uiteindelijk hanteert.

De Meta Quest 3 had bij zijn release een adviesprijs vanaf 549 euro (499,99 dollar) en de Meta Quest 3S vanaf 329 euro (299,99 dollar). We hebben waarschijnlijk dus te maken met een flinke prijsverhoging en Zeighami weet niet eens zeker of de controllers wel inbegrepen zullen zijn in die prijs.

We hebben dit aankomende apparaat overigens tot nu toe steeds de Meta Quest 4 genoemd, maar deze leak suggereert dat Meta misschien voor een andere naam zal kiezen. Het tijdperk van de Quest is mogelijk voorbij, maar we weten nog niet wat de nieuwe naam dan zou worden.

Verder kan het nog wel even duren voordat we meer officiële informatie krijgen over de headset. Volgens geruchten zou hij op zijn vroegst ergens in 2026 verschijnen. Wie weet wat er in de tussentijd echter nog meer zal lekken over de nieuwe headset.