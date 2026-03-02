Meer geruchten over de Apple Studio Display 2 wijzen op twee varianten

Premium en ultra-premium?

Apple Studio Display
(Beeld: Future)

We hebben meer geruchten gehoord over mogelijke opvolgers van de Apple Studio Display, en het lijkt erop dat er twee modellen in aantocht zijn, mogelijk met verschillende formaten en specificaties om veeleisende monitor­kopers te verleiden.

De nieuwe informatie komt van Macworld (via MacRumors) en zou gebaseerd zijn op “interne Apple-bestanden”. In die bestanden worden twee modellen genoemd met de codes J427 en J527, wat erop wijst dat er twee varianten van de Studio Display 2 onderweg zijn.

Is de lancering volgende week?

Apple Studio Display

De nieuwe Studio Display komt wellicht in twee maten (Image credit: Future)

Wat het design betreft verwachten we geen veranderingen, en in dit bericht worden ook geen aanpassingen genoemd. De huidige Apple Studio Display heeft een 27-inch scherm en is tot 58,3 cm hoog, afhankelijk van de standaard die je erbij kiest.

Dit nieuwste rapport volgt op meerdere eerdere lekken rond deze geüpgradede monitor. Aangezien het eerste model in 2022 verscheen, is het wel echt tijd voor een tweede generatie. Mogelijk maakt Apple daarbij de overstap naar mini-LED-technologie voor het display.

Begin februari meldde Mark Gurman van Bloomberg dat de levertijden van de Studio Display begonnen op te lopen. Dat zou erop kunnen wijzen dat er een refresh aankomt met een vernieuwde interne chip. Dit zou de A19-chip kunnen zijn die ook in de iPhone 17 wordt verwacht.

Gurman dacht dat een nieuw model ergens begin maart zou kunnen verschijnen en laat het nu net zo zijn dat Apple een grote week met productaankondigingen gepland heeft.

Jouri Altorf
Jouri heeft een passie voor esports en is tegelijkertijd onze airfryer-expert van dienst. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

