Meer geruchten over de Apple Studio Display 2 wijzen op twee varianten

We hebben meer geruchten gehoord over mogelijke opvolgers van de Apple Studio Display, en het lijkt erop dat er twee modellen in aantocht zijn, mogelijk met verschillende formaten en specificaties om veeleisende monitor­kopers te verleiden.

De nieuwe informatie komt van Macworld (via MacRumors) en zou gebaseerd zijn op “interne Apple-bestanden”. In die bestanden worden twee modellen genoemd met de codes J427 en J527, wat erop wijst dat er twee varianten van de Studio Display 2 onderweg zijn.

Volgens het rapport kunnen we mogelijk zowel een 32-inch als een 27-inch Apple Studio Display 2 verwachten. Het grotere model zou beschikken over een beter audiosysteem en meer aansluitingen.

Beide modellen zouden ProMotion-ondersteuning krijgen met refresh rates tot 120Hz. Ook HDR-ondersteuning lijkt voor beide schermen waarschijnlijk. Daarnaast wordt er gesproken over minstens één Thunderbolt 5-poort, die een 5K-resolutie bij 120Hz zou ondersteunen.

Is de lancering volgende week?

De nieuwe Studio Display komt wellicht in twee maten (Image credit: Future)

Wat het design betreft verwachten we geen veranderingen, en in dit bericht worden ook geen aanpassingen genoemd. De huidige Apple Studio Display heeft een 27-inch scherm en is tot 58,3 cm hoog, afhankelijk van de standaard die je erbij kiest.

Dit nieuwste rapport volgt op meerdere eerdere lekken rond deze geüpgradede monitor. Aangezien het eerste model in 2022 verscheen, is het wel echt tijd voor een tweede generatie. Mogelijk maakt Apple daarbij de overstap naar mini-LED-technologie voor het display.

Begin februari meldde Mark Gurman van Bloomberg dat de levertijden van de Studio Display begonnen op te lopen. Dat zou erop kunnen wijzen dat er een refresh aankomt met een vernieuwde interne chip. Dit zou de A19-chip kunnen zijn die ook in de iPhone 17 wordt verwacht.

Gurman dacht dat een nieuw model ergens begin maart zou kunnen verschijnen en laat het nu net zo zijn dat Apple een grote week met productaankondigingen gepland heeft.