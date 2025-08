De Lenovo Legion Go 2 lijkt beter te gaan presteren dan de MSI Claw A8 volgens nieuwe benchmarks

Nu we langzamerhand richting het einde van 2025 gaan, staan ons nog een aantal belangrijke releases van nieuwe handheld gaming-pc's te wachten. Een van de aankomende modellen is de Lenovo Legion Go 2 en het lijkt erop dat dit model indrukwekkende prestaties zal gaan leveren.

Een nieuwe benchmarktest uitgevoerd door Lines Tech op YouTube laat zien dat de Lenovo Legion Go 2 betere prestaties levert dan de MSI Claw A8 (via Notebookcheck). In Shadow of the Tomb Raider wist de MSI Claw A8 gemiddeld 44fps te bieden, terwijl de Lenovo Legion Go 2 een gemiddelde van 49fps wist te bereiken. Lenovo's handheld biedt dus 10% betere prestaties.

De Lenovo Legion Go 2 zit technisch gezien nog in zijn prototype-fase, maar is blijkbaar al beschikbaar via tweedehands markten in China. Zowel de Legion Go 2 als de MSI Claw A8 maken gebruik van AMD's Ryzen Z2 Extreme-processor. Het is dus opvallend dat de Legion Go 2 betere prestaties weet te leveren.

De processor is natuurlijk niet het enige belangrijke onderdeel voor het uiteindelijke prestatievermogen. Dit prestatieverschil is waarschijnlijk het gevolg van een hogere hoeveelheid RAM voor de Legion Go 2. Dat model zou namelijk 24GB RAM hebben, terwijl de MSI Claw A8 voorzien is van 16GB. Een verschil van 8GB kan dus een flinke impact hebben. Het is het ook nog waard om te vermelden dat er bij de Legion Go 2 een plaatsvervangende naam voor de CPU wordt gebruikt. We weten echter wel dat hij de geïntegreerde GPU van de Ryzen Z2 Extreme gebruikt, namelijk de Radeon 890M.

Het is opmerkelijk dat de MSI Claw A8 in de video 16GB RAM heeft. MSI heeft op zijn eigen website namelijk alleen 24GB RAM vermeld bij de Claw A8. Er staat nergens iets over configuraties met minder RAM. Misschien moet er dus op de website eigenlijk 'tot 24GB RAM' staan.

Uiteindelijk zou de beste configuratie van de Lenovo Legion Go 2 (aan de hand van deze benchmarks) alsnog wel beter moeten presteren dan de beste configuratie van de MSI Claw A8. De Legion Go 2 biedt namelijk tot 32GB RAM en bij de Claw is 24GB RAM dus de hoogste optie. Dat is dus opnieuw een verschil van 8GB RAM. We zijn wel benieuwd hoeveel de prestaties bij beide modellen met 24GB RAM zullen verschillen. Als Lenovo's handheld dan alsnog betere blijkt te presteren, kan het natuurlijk ook gewoon aan iets zoals betere koeling liggen.

Als de prijs maar juist is

We hebben inmiddels ook al verschillende benchmarks voor de prestaties van de MSI Claw A8 voorbij zien komen en hebben al wat tijd door kunnen brengen met de vergelijkbare MSI Claw 8 AI+. Hoewel het prestatieverschil ten opzichte van handhelds met de AMD Ryzen Z1 Extreme wel echt merkbaar is, is het lastig om een upgrade te verantwoorden gezien de hoge prijzen van deze handhelds. Bij de Lenovo Legion Go 2 zou de situatie mogelijk iets anders kunnen zijn.

Als de Lenovo Legion Go 2 een prijs van rond de 1.000 euro krijgt, kan het nog wel eens een zeer interessante optie worden gezien al zijn voordelen. Hij heeft een 8,8-inch OLED-scherm en draait dus op de krachtige nieuwe Ryzen Z2 Extreme. Dat grote OLED-scherm onderscheidt hem echter van de meeste van zijn concurrenten. We zijn echter toch wel een beetje bang dat de prijs vrij hoog zal worden. Dan moet moet je je toch wel afvragen of de prestatieboost het verschil in prijs met de relatief betaalbare Steam Deck OLED waard is.