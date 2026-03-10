Sonos lanceert twee nieuwe speakers: de Sonos Play en Era 100 SL

Sonos heeft zojuist zijn eerste nieuwe speakers sinds mei 2024 onthuld: de Era 100 SL en een nieuwe draagbare speaker die zich tussen de Sonos Roam 2 en Sonos Move 2 bevindt. De naam van de nieuwe Sonos Play is een bewuste verwijzing naar de Play:1, het originele instapmodel van Sonos, omdat hij het beste van twee werelden combineert.

Sonos Play in het zwart en wit (Image credit: Future)

De Sonos Play bevat twee schuin geplaatste tweeters voor een beetje stereo, met een midwoofer voor middentonen en bas. Dit is dezelfde technologie als in de Sonos Era 100, maar omdat de drivers kleiner moeten zijn dan in de Era 100, heeft de Play ook twee basradiatoren met tegengestelde kracht om de basweergave te verbeteren zonder trillingen te veroorzaken. De geluidskwaliteit zit daarom ook tussen de Roam en Move in.

Het idee is dat de speaker voldoende vermogen kan leveren om elke kamer in huis te vullen, zowel alleen als in een stereopaar, maar compact genoeg is om mee te nemen. Dat laatste is namelijk een probleem bij de Move 2.

Het artikel gaat hieronder verder.

De Sonos Play ondersteunt wifi en Bluetooth en biedt tot 24 uur batterijduur. Hij heeft een USB-C-poort waarop je ook (met een adapter) andere apparaten kan aansluiten. Sonos wil duidelijk dat deze speaker zo veelzijdig mogelijk is.

De Sonos Play heeft een IP67-classificatie, wat betekent dat hij een duik in het water kan overleven. Hij weegt verder 1,3 kg en met afmetingen van 113 x 192 x 77 mm is hij klein genoeg om mee te nemen. Aan de achterkant hangt ook een siliconen haak zodat je hem bijvoorbeeld aan je rugzak kan vastmaken.

(Image credit: Future)

De Sonos Play maakt natuurlijk deel uit van het Sonos-ecosysteem via wifi (en ondersteunt Apple AirPlay 2) en wordt geleverd met een laadstation. Hij breidt het Sonos-systeem ook op een nieuwe manier uit: ondersteuning voor meerdere speakers via Bluetooth. Je kunt je telefoon via Bluetooth verbinden met een Sonos Play, waarna die het geluid kan streamen naar maximaal drie andere Play- of Move 2-speakers.

De Sonos Play is ten slotte te koop vanaf 31 maart 2026 voor een adviesprijs van 349 euro. Je kan momenteel wel al een pre-order plaatsen.

Ook een goedkopere Sonos Era 100 SL

(Image credit: Future)

De Sonos Era 100 SL past netjes in het rijtje van andere SL-producten: het is een goedkopere versie van de Sonos Era 100. Hij heeft dezelfde luidsprekerconfiguratie met twee schuin geplaatste tweeters voor een stereogeluid, en een enkele mid-woofer voor middentonen en bas. Hij is ook beschikbaar in dezelfde witte en zwarte versies.

Hij beschikt nog steeds over wifi en Bluetooth, plus een USB-C-poort. Hij heeft echter geen spraakbesturing, omdat er geen microfoons aanwezig zijn. Dit betekent ook dat hij geen TruePlay Quick Tuning ondersteunt.

De Era 100 SL heeft ten slotte een adviesprijs van 199 euro en is te koop vanaf 26 maart.