Kijk uit Sonos! Samsungs nieuwe draadloze speakers gaan de strijd aan met de Era-modellen

Net voor CES 2026 heeft Samsung nog even twee nieuwe draadloze speakers onthuld, plus zijn volgende twee flagship Dolby Atmos-soundbars voor 2026. Deze nieuwe speakers zijn de Samsung Music Studio 5 en de Music Studio 7 en wat meteen erg opvalt zijn hun designs.

Ze zijn beschikbaar in het zwart en wit, en ze hebben een vrij simpel, minimalistisch design met een soort uitgeholde cirkel in het midden. Het is een beetje een industrieel design en doet ook wel een beetje denken aan iets wat Apple zou kunnen hebben ontworpen (vooral de grotere Music Studio 7).

Samsung zegt over de speakers: "Elk model heeft hetzelfde tijdloze dotconcept van de gerenommeerde ontwerper Erwan Bouroullec, geïnspireerd op een universeel symbool in muziek en kunst en gebaseerd op het kenmerkende uiterlijk van apparaten van Samsung." Bouroullec heeft al eerder samengewerkt met Samsung aan de Serif TV.

Wat er aan de binnenkant van de speakers zit zal uiteindelijk echter belangrijker zijn voor mensen die op zoek zijn naar een van de beste draadloze speakers. Wat Samsung hier gedaan heeft, lijkt erg op wat Sonos heeft gedaan met zijn Era-speakers.

(Image credit: Samsung)

Laten we het eerst maar eens hebben over de Music Studio 5 (ook wel de LS50H genoemd). Deze speaker beschikt over een 4-inch subwoofer en twee tweeters. Dat is in principe dezelfde speakerconfiguratie die je ook krijgt bij de Sonos Era 100, en ook bij de Sonos Move 2 en de Wiim Sound.

Dit is het kleinere model van de twee nieuwe Samsung-speakers, maar hij zit nog steeds vol met allerlei handige snufjes, waaronder 'AI Dynamic Bass Control', wat moet zorgen voor "[diepere] lage frequenties zonder vervorming," plus ondersteuning voor wifi-streaming. Je kan via wifi direct vanuit een muziekstreamingdienst naar de speaker streamen of gewoon verbinding maken met Bluetooth en op die manier streamen.

Wat hier wel mist, is ondersteuning voor Hi-Res Audio. Dat wordt wel ondersteund door de grotere Music Studio 7, dus laten we daar nu maar wat dieper op ingaan.

(Image credit: Samsung)

De Samsung Music Studio 7 (ook wel de LS70H genoemd) is een iets krachtigere optie en Samsung beschrijft dit als een 3.1.1-kanaals speakerconfiguratie. Wat dit betekent, is dat hij drivers links, voor, rechts en omhooggericht heeft om zo te kunnen zorgen voor een "ruimtelijk geluid". Waarschijnlijk zal hier ook een soort subwoofer aanwezig zijn voor de bas (aangezien één van de '.1'-gedeeltes in 3.1.1 daar naar refereert, maar Samsung zegt hier zelf niets over).

Je hebt het misschien al geraden, maar dat is dus ook ongeveer dezelfde configuratie als bij de Sonos Era 300. Vandaar dat we wel durven te zeggen dat Samsung met deze speakers direct de strijd aangaat met Sonos. Wel vinden we dat deze speaker er overigens beter uitziet dan de Era 300, maar het zijn allebei vrij opvallende speakers qua design.

Samsung zegt dat dit model ondersteuning heeft voor Hi-Res Audio (tot 24-bit/96kHz) en ook beschikt over dezelfde AI Dynamic Bass Control, plus de optie om te casten en streamen via wifi. Hier noemt Samsung dan echter weer geen Bluetooth-ondersteuning.

Het is ook nog verrassend onduidelijk wat voor ruimtelijke audio we hier kunnen verwachten. De Sonos Era 300 ondersteunt Dolby Atmos, maar dat wordt hier helemaal niet genoemd.

Samsung heeft wel al laten weten dat je de Music Studio 7 kan gebruiken als een surround-speaker voor bij Samsung-soundbars en -tv's die ondersteuning hebben voor Q-Symphony (wat bij de meeste wel het geval is). In die configuratie zal er waarschijnlijk sowieso wel ondersteuning zijn voor Dolby Atmos en Samsung zegt ook dat je nu tot vijf speakers tegelijk kan verbinden met een tv voor een extra goed surround-effect (je hoeft overigens niet eens per se een soundbar toe te voegen).

Naar verwachting zullen we tijdens CES wat meer details krijgen over de speakers, waaronder over hun prijzen. We gokken echter dat Samsung de speakers competitief zal prijzen ten opzichte van de Sonos-speakers waar ze duidelijk mee gaan concurreren.

De Sonos Era 100 had bij zijn lancering een adviesprijs van 279 euro en de Sonos Era 300 had een adviesprijs van 499 euro. De Era 100 is inmiddels echter al wat in prijs gedaald tot zo'n 229 euro (bij Sonos zelf).