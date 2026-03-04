De goedkopere Sonos Era 100 SL is gelekt en kan wel eens een hele populaire speaker worden

Het lijkt erop dat Sonos van plan is om een nieuwe Sonos Era 100 SL-speaker te lanceren. Dat zou in principe gewoon een goedkopere versie van de standaard Sonos Era 100 zijn, zonder stembediening. Dat is tenminste wat bij eerdere SL-producten van het bedrijf het geval was.

Deze informatie is gelekt door de bekende leaker Evan Blass op X. Blass deelde afbeeldingen van de onderkant van de nieuwe speakers. We zien ze in het zwart en wit en de naam is ook duidelijk zichtbaar.

Besides the recently-leaked Sonos Play, the company is also poised to release the so-called Sonos Era 100 SL pic.twitter.com/1llm7GxPdtMarch 2, 2026

In onze review van de Sonos Era 100 gaven we aan dat het over het algemeen een geweldige speaker was, maar dat de prijs toch wel iets te hoog was. Sindsdien heeft Sonos de prijs wel al wat verlaagd (van 279 euro naar 229 euro) en de nieuwe prijs voelt wat toepasselijker. Sonos-speakers genieten ook regelmatig nog van extra kortingen tijdens grote dealacties en -periodes en dan is de prijs natuurlijk nog aantrekkelijker.

De SL-variant lijkt dus een nog goedkopere optie te worden en kan daardoor erg populair worden. Met de juiste adviesprijs kan dit voor veel mensen wel eens de 'go-to' draadloze speaker worden.

(Image credit: Future)

Wat voor prijs moeten we dan eigenlijk verwachten? Het zal niet zo zijn dat de Sonos Era 100 SL ineens maar de helft kost van de standaard variant. De Sonos One SL was 30 euro goedkoper dan de Sonos One en de Sonos Roam SL was 20 euro goedkoper dan de Sonos Roam. We verwachten dus weer een vergelijkbaar prijsverschil. Dat is geen dramatisch verschil, maar we gokken dat stembediening voor velen geen prioriteit is en als dat voor jou ook geldt, dan kies je waarschijnlijk toch eerder het goedkopere model. We gokken dat de Era 100 SL zal lanceren met een vergelijkbare adviesprijs als die van de Sonos One SL (toen die op de markt kwam), oftewel zo'n 200 euro.

Aangezien Sonos vaak tijdens periodes zoals Black Friday nog met extra kortingen strooit, zou je in de toekomst dus misschien zelfs minder dan 170 euro hoeven neerleggen voor deze nieuwe speaker. Vandaar dat we denken dat dit wel eens een heel populair model kan worden, zeker als je op zoek bent naar twee speakers voor een stereo-setup. Een simpele speaker met een mooi design, een stevige bouwkwaliteit, een goed geluid en natuurlijk de juiste prijs, kan de reputatie van Sonos weer wat verbeteren.

In het verleden heeft Sonos bij zijn SL-modellen dus alleen de microfoons en stembediening verwijderd, maar het zou natuurlijk kunnen dat er hier nog meer wordt weggehaald. Het zou jammer zijn als we bijvoorbeeld ineens de optie kwijt zouden raken om (via een adapter) audio via USB-C naar de speaker te sturen. Toch is dat misschien wel iets dat mensen bereid zijn om in te leveren als het zorgt voor een lagere prijs.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Sonos is weer terug

Dit is een drukke week als het gaat om Sonos-leaks. Eerst kregen we te horen dat het bedrijf van plan is om zijn app opnieuw te vernieuwen. iOS-gebruikers zouden onder andere sneller toegang moeten krijgen tot muziekbediening.

Vervolgens verschenen er ook leaks die suggereerden dat het bedrijf van plan is om een nieuwe draagbare speaker te lanceren. Deze zou ergens tussen de Sonos Roam 2 en de Sonos Move 2 moeten zitten qua prijs en formaat. Dit is ook iets waarvan we eerder nog aangaven dat we het graag zouden zien in 2026, dus dat is mooi.

Nu is er dus ook weer nieuws over de Era 100 SL (en in deze leak zijn ook weer extra beelden van de Sonos Play te zien). We wisten al dat Sonos van plan was om meer producten te lanceren. In 2025 lanceerde het bedrijf geen enkel nieuw product, maar het lijkt erop dat 2026 een ander verhaal wordt, met nu dus al twee speakers in aantocht, en wie weet wat er nog zal volgen.