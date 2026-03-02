Nieuwe Bluetooth-speaker van Sonos verschijnt per ongeluk al in webshop

Uit gelekte informatie over een nieuwe draagbare Bluetooth-speaker van Sonos blijkt dat het bedrijf hem binnenkort al op de markt zou brengen. De speaker, die de naam "Sonos Play" heeft gekregen, werd gelekt op de website van Best Buy Canada, samen met een volledige fotogalerij en een uitgebreide lijst specificaties. De pagina is inmiddels weer verwijderd, maar een gebruiker op Reddit heeft enkele foto's kunnen maken.

Volgens de productpagina zal de Sonos Play verkrijgbaar zijn in het zwart of wit en 399,99 Canadese dollar (ongeveer 250 euro) kosten, hoewel de internationale prijzen nog niet bekend zijn. Hij zou al op 31 maart op de markt komen. Sonos zelf heeft nog geen commentaar gegeven hierop.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de Sonos Play de middenklasser zal zijn in het assortiment Bluetooth-luidsprekers, dat bestaat uit de kleine Sonos Roam 2 en grotere Sonos Move 2.

Groter dan de Roam, kleiner dan de Move

De Sonos Roam 2 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Voordat de pagina werd verwijderd, stond in het overzicht van Best Buy het volgende: “Neem overal waar je gaat kwaliteitsgeluid mee met de Sonos Play draadloze Bluetooth-speaker. Het compacte ontwerp past gemakkelijk in je hand, terwijl automatische Trueplay-afstemming het geluid voor elke omgeving optimaliseert. Met wifi en Bluetooth kan je hi-res audio streamen vanaf verschillende apparaten en bronnen. Dankzij de batterijduur van maximaal 24 uur hoef je niet vaak op te laden.”

Qua ontwerp houdt Sonos het consistent en heeft de nieuwe Bluetooth-speaker geen gekke ontwerpwijzigingen. De vorm doet denken aan de UE Epicboom, met een draagriem, een batterijduur van 24 uur, een draadloos oplaadstation, een aux-poort en een USB-C-poort, waarmee je ook andere apparaten kan opladen.

Wat de afmetingen betreft, heeft Best Buy hier waarschijnlijk een fout gemaakt. Op de screenshots staat dat de Sonos Play 19,23 cm breed, 11,25 cm diep en 7,67 cm hoog is, maar als we naar de productafbeelding kijken, is hij zeker niet minder dan 8 cm hoog. Waarschijnlijk zijn deze door elkaar gehaald. We schatten zelf dat de werkelijke afmetingen 19,23 cm hoog, 11,25 cm breed en 7,67 cm diep zijn. De Sonos Play is daarom niet alleen qua prijs een middenweg tussen de Roam en Move, maar ook qua formaat.

Naast wifi-connectiviteit onthult de pagina van Best Buy dat de Sonos Play ook Apple AirPlay 2 en Alexa zal ondersteunen. Volgens het overzicht bevat de Play ook Trueplay, zodat het geluid wordt afgestemd op de huidige omgeving.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Sonos heeft ten slotte de gewoonte om hun producten wereldwijd op dezelfde dag te lanceren. Als de datum van 31 maart bij Best Buy Canada inderdaad klopt, zou de Sonos Play dan ook hier beschikbaar moeten zijn.