Google's 'Expert Advice'-paneel voegt samenvattingen van Reddit en andere sociale media toe aan de AI-modus

De laatste jaren heeft Google steeds meer AI in zijn zoekmachine verwerkt. Als je inmiddels iets intypt bij Google Zoeken krijg je waarschijnlijk bovenaan niet meer de meest relevante website te zien, maar het AI-overzicht met een AI-gegenereerd antwoord op je zoekopdracht. Nu lijkt het erop dat de zoekgigant plannen heeft om de invloed van AI nog verder uit te breiden binnen zijn zoekmachine.

Een van de manieren waarop dat naar voren zal komen is via het 'Expert Advice'-paneel. Dit paneel zal samenvattingen bevatten van tips vanuit Reddit, forums en andere sociale media die (als het goed is) zullen aansluiten bij jouw zoekopdracht.

Volgens een officiële Google-blogpost zoeken mensen vaak advies van andere mensen wanneer ze Google gebruiken. Dat is waarom Google nu dus zijn AI-reacties wil verbeteren met "een preview van perspectieven vanuit publieke online discussies, sociale media en andere eerstehands bronnen".

Google's voorbeelden van deze feature tonen een quote die van de originele website is gehaald, met daaronder een bronvermelding. Er kunnen ook meerdere relevante quotes te zien zijn en alle relevante informatie zal samen worden weergegeven in een nieuwe Expert Advice-sectie.

Zo haalt Google onder andere een voorbeeld aan waarbij je als gebruiker op zoek bent naar advies voor hoe je betere foto's kan maken van het Noorderlicht. Het Expert Advice gedeelte zal dan waarschijnlijk tips tonen voor het selecteren van de juiste belichting, het aanpassen van de ISO van je camera en om geen smartphone te gebruiken.

Google zal overigens niet per se altijd het Expert Advice-label gebruiken. Andere titels die genoemd worden in de blogpost zijn 'Perspectives on Natural Weeding' en 'Community Experiences'. De precieze benaming die je tegen zal komen, hangt dus mogelijk af van wat je precies hebt opgezocht.

Slecht nieuws voor de oorspronkelijke bronnen

Op het eerste gezicht lijkt dit nieuwe Expert Advice-onderdeel van Google Zoeken een handige manier om snel belangrijke informatie te zien te krijgen waar je naar op zoek bent. Je hoeft hierdoor zelf minder snel zelf allerlei websites te doorzoeken om de juiste informatie te vinden.

Het voelt echter ook redelijk ironisch. Websites zoals Reddit en andere forums zijn juist populair omdat mensen hier hulp of input kunnen krijgen van andere mensen. Het draait hier echt om menselijke input en niet AI-gegenereerde content. Nou laat Google echter dus zijn AI los op deze bronnen, waardoor het menselijke aspect weer verder verloren raakt.

Daarnaast is dit ook nadelig voor die websites. Als Google het beste advies uit forums en sociale mediawebsites haalt en samenvat met AI, dan is er minder noodzaak voor mensen om door te klikken naar die websites en wordt het lastiger om die websites draaiende te houden. Dat is al het geval met de huidige AI-modus en het AI-overzicht. Er mogen dan wel netjes bronnen worden vermeld, maar als je gewoon naar een kort antwoord op zoek was, ga je in de meeste gevallen waarschijnlijk niet nog eens naar de originele bron als je dat antwoord al gezien hebt in het AI-overzicht. Wat dan ook weer ironisch is, is dat er geen menselijke input meer overblijft om samen te vatten als dit soort tools deze websites laten verdwijnen.

Nou zal een grote website zoals Reddit deze verandering vast wel overleven, maar het zijn dan ook eerder de kleinere websites waar we ons zorgen om moeten maken. Ze leveren misschien wel belangrijke tips en informatie, maar krijgen door de AI-samenvattingen veel minder bezoekers. Als Google hier niet iets aan verandert, lijkt dit op de lange termijn niet echt houdbaar te zijn.