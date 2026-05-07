Google's 'Expert Advice'-paneel voegt samenvattingen van Reddit en andere sociale media toe aan de AI-modus

Het menselijke aspect verdwijnt steeds meer

Laptopscherm met Google&#039;s Deep Search in de AI-modus
(Beeld: Google)

De laatste jaren heeft Google steeds meer AI in zijn zoekmachine verwerkt. Als je inmiddels iets intypt bij Google Zoeken krijg je waarschijnlijk bovenaan niet meer de meest relevante website te zien, maar het AI-overzicht met een AI-gegenereerd antwoord op je zoekopdracht. Nu lijkt het erop dat de zoekgigant plannen heeft om de invloed van AI nog verder uit te breiden binnen zijn zoekmachine.

Een van de manieren waarop dat naar voren zal komen is via het 'Expert Advice'-paneel. Dit paneel zal samenvattingen bevatten van tips vanuit Reddit, forums en andere sociale media die (als het goed is) zullen aansluiten bij jouw zoekopdracht.

Slecht nieuws voor de oorspronkelijke bronnen

Voorbeelden van Google's 'Expert Advice' bij AI-zoekresultaten.
Op het eerste gezicht lijkt dit nieuwe Expert Advice-onderdeel van Google Zoeken een handige manier om snel belangrijke informatie te zien te krijgen waar je naar op zoek bent. Je hoeft hierdoor zelf minder snel zelf allerlei websites te doorzoeken om de juiste informatie te vinden.

Het voelt echter ook redelijk ironisch. Websites zoals Reddit en andere forums zijn juist populair omdat mensen hier hulp of input kunnen krijgen van andere mensen. Het draait hier echt om menselijke input en niet AI-gegenereerde content. Nou laat Google echter dus zijn AI los op deze bronnen, waardoor het menselijke aspect weer verder verloren raakt.

Daarnaast is dit ook nadelig voor die websites. Als Google het beste advies uit forums en sociale mediawebsites haalt en samenvat met AI, dan is er minder noodzaak voor mensen om door te klikken naar die websites en wordt het lastiger om die websites draaiende te houden. Dat is al het geval met de huidige AI-modus en het AI-overzicht. Er mogen dan wel netjes bronnen worden vermeld, maar als je gewoon naar een kort antwoord op zoek was, ga je in de meeste gevallen waarschijnlijk niet nog eens naar de originele bron als je dat antwoord al gezien hebt in het AI-overzicht. Wat dan ook weer ironisch is, is dat er geen menselijke input meer overblijft om samen te vatten als dit soort tools deze websites laten verdwijnen.

Nou zal een grote website zoals Reddit deze verandering vast wel overleven, maar het zijn dan ook eerder de kleinere websites waar we ons zorgen om moeten maken. Ze leveren misschien wel belangrijke tips en informatie, maar krijgen door de AI-samenvattingen veel minder bezoekers. Als Google hier niet iets aan verandert, lijkt dit op de lange termijn niet echt houdbaar te zijn.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

