Google schakelt mogelijk binnenkort over naar AI-modus voor zoekopdrachten en daar zullen we het mee moeten doen

Google staat mogelijk op het punt om zijn standaardoptie van traditionele zoekresultaten te vervangen door de AI-modus. Althans, dat is wat Google’s hoofdproductmanager Logan Kilpatrick suggereerde toen hij op X reageerde op dat idee.



De AI-modus combineert Google’s Gemini AI met realtime zoekopdrachten om directe, gesprekachtige antwoorden te geven in plaats van de vertrouwde lijst met links. AI-modus is een tabblad in Google Zoeken en heeft onlangs een eigen startpagina gekregen op google.com/ai.

De verandering kan enorme gevolgen hebben voor de manier waarop mensen online informatie vinden, en voor de websites die afhankelijk zijn van Google om verkeer te genereren. Uitgevers hebben al een daling gemeld door Google’s AI Overviews, die vaak de vragen van gebruikers direct beantwoorden zonder dat ze hoeven door te klikken naar een andere site. Als AI-modus de standaard wordt, zullen die effecten waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Google Search-vicepresident Robby Stein probeerde al snel de zorgen over zo’n verandering te sussen. In een eigen bericht op X schreef hij dat "wij ons erop richten om AI-modus eenvoudig toegankelijk te maken voor degenen die het willen gebruiken.”

Toch klinkt dat vaag genoeg om elke mogelijke overstap naar een standaardinstelling te dekken. Je zou kunnen stellen dat het onvermijdelijke al duidelijk zichtbaar is (zelfs op de startpagina). Google vergroot de zichtbaarheid van zijn AI-diensten al maanden. Eerst stroomden de functies door via Google Labs, maar sindsdien zijn AI Overviews en AI-modus wereldwijd uitgerold en meldde Google deze zomer tientallen miljoenen maandelijks actieve gebruikers van AI-modus. De manier waarop Google AI-modus positioneert, is als dé volgende grote stap, niet zomaar een nevenproject.

AI voor iedereen

Als AI-modus inderdaad de standaard wordt, merk je daar in eerste instantie misschien weinig van. Je krijgt gewoon een gegenereerd antwoord te zien dat een veel groter deel van de pagina inneemt, terwijl de links worden weggestopt in een zijpaneel.

Op de lange termijn ligt het ingewikkelder, want dit betekent een fundamentele verschuiving in hoe informatie zich op het web verspreidt.

De traditionele Google-zoekfunctie vormt namelijk de basis voor hoe websites ontdekt worden. Links naar alles, van nieuwswebsites en receptenblogs tot onafhankelijke filmmakers en overheidsdiensten, zijn afhankelijk van zichtbaarheid in Google. Niet in het minst omdat die zichtbaarheid zorgt voor inkomsten. Onderzoek toont aan dat AI Overviews het verkeer naar websites al heeft doen dalen.

Google is voor miljarden mensen dé manier om het internet te gebruiken. En als ze Google veranderen, moeten die mensen ook hun manier van internetten veranderen. Natuurlijk zijn er alternatieven onder de zoekmachines, maar er is een reden waarom we iets “googelen” en niet “bingen”.

Voorlopig kun je nog vasthouden aan de klassieke zoekfunctie, maar dat zou weleens niet permanent kunnen zijn. AI-modus komt eraan, en Google zal proberen die tot dé manier te maken waarop mensen online naar informatie zoeken.