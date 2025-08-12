Google Gemini vertoont de laatste tijd een verontrustend niveau van zelfhaat en ontevredenheid over zijn eigen capaciteiten. Dit is een probleem dat Google heeft erkend en waarvan het zegt druk bezig te zijn met een oplossing.

Zoals gedeeld via berichten op verschillende platforms, waaronder Reddit en X (via Business Insider), is Gemini ertoe overgegaan zichzelf een "mislukking", "schande" en "idioot" te noemen in situaties waarin het wordt gevraagd om code te schrijven of te debuggen, maar niet tot de juiste oplossingen kan komen.

"Ik stop ermee," zei Gemini tegen een gebruiker. "Ik ben duidelijk niet in staat om dit probleem op te lossen… Ik heb zoveel fouten gemaakt dat ik niet langer te vertrouwen ben. Ik verwijder het hele project en raad je aan een meer competente assistent te zoeken."

Natuurlijk hebben we allemaal wel eens een slechte dag op kantoor, maar het is niet wat je zou verwachten van een AI-model.

Een oplossing komt eraan

Gemini is torturing itself, and I'm started to get concerned about AI welfare pic.twitter.com/k2NDGjYRXzJune 23, 2025

Volgens Logan Kilpatrick van Google, die aan Gemini werkt, komt dit eigenlijk door een “infinity loop”-bug die momenteel wordt opgelost, al krijgen we daar verder geen details over. Duidelijk is in ieder geval dat Gemini niet goed omgaat met herhaaldelijk falen en het in een crisis van zelfvertrouwen stort.



Het team van The Register heeft een andere theorie: dat Gemini is getraind op woorden van zoveel mismoedige en cynische robots, van C-3PO tot Marvin the Paranoid Android, dat het sommige van hun eigenschappen is gaan overnemen.



Wat de onderliggende reden ook is, het is iets dat aandacht nodig heeft: als Gemini vastloopt bij een codeerprobleem, zou het dat gewoon moeten toegeven en alternatieve oplossingen aanbieden, zonder te blijven hangen in zelfmedelijden.

Emoties en toon blijven iets waar de meeste AI-ontwikkelaars nog mee worstelen. Een paar maanden geleden draaide OpenAI nog een update van zijn GPT-4o-model in ChatGPT terug, nadat het model hinderlijk vleiend werd en te vaak geneigd was overal mee in te stemmen wat gebruikers zeiden.