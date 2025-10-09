Google Gemini is ineens veel populairder, maar ChatGPT heeft nog steeds de meest trouwe gebruikers

De laatste cijfers van Similarweb tonen dat het verkeer naar Google Gemini nu is opgelopen tot 1,1 miljard bezoeken per maand. Dat is een verhoging van 46% ten opzichte van augustus.

Deze vernieuwde populariteit van Gemini lijkt deels ten koste te gaan van de populariteit van ChatGPT. De aandelen van het totale verkeer rondom AI-chatbots (volgens Similarweb) waren een maand geleden 78% voor ChatGPT op de eerste plaats, 9,1% voor Gemini op de tweede plaats en 4% voor DeepSeek op de derde plaats. De data van 3 oktober toont echter dat het verkeer richting ChatGPT gedaald was tot 73,8%. Gemini had ineens een aandeel van 13,7% en DeepSeek daalde een heel klein beetje tot 3,9%.

Google's Gemini AI chatbot received over 1 billion visits in September, per Similarweb estimates: 1.1 billion visits, up 46% from August. pic.twitter.com/XtlwBfKJAjOctober 7, 2025

Reactie op ChatGPT-beleid?

Het ziet ernaar uit dat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, mogelijk zelf ook heeft bijgedragen aan de verhoogde populariteit van Gemini. ChatGPT-gebruikers waren namelijk niet echt blij met nieuwe veiligheidsmaatregelen die recent werden geïntroduceerd. Deze nieuwe maatregelen zorgen er namelijk onder andere voor dat gebruikers naar een speciaal model, genaamd GPT-5 Instant, kunnen worden overgeschakeld als de chatbot vermoedt dat ze op de een of andere manier "in nood" zijn.

OpenAI heeft zijn acties op 3 oktober uitgelegd in een post op X. Het bedrijf schreef hier: "We updaten GPT-5 Instant om mensen in momenten van nood beter te kunnen herkennen en steunen. Gevoelige delen van gesprekken zullen nu naar GPT-5 Instant worden gestuurd om snel meer behulpzame reacties te bieden. ChatGPT blijft gebruikers vertellen welk model actief is wanneer daar om gevraagd wordt."

Deze beslissing is deel van ChatGPT's nieuwe aanpak voor het helpen van gebruikers die zich in een bepaalde crisis lijken te bevinden en het verbeteren van ouderlijk toezicht.

Meerdere ChatGPT-gebruikers zijn echter niet bepaald blij met het mechanisme dat moet detecteren wanneer een gesprek wat gevoeliger wordt. Het systeem zou nu te snel een gesprek als gevoelig labelen, waardoor mensen dus overgeschakeld worden naar een ander model en hun gebruik van het product waarvoor ze betalen beperkt wordt.

"Niemand wil jullie nanny-modus; laat volwassenen hun eigen keuzes maken!" schreef Claire op X. Dat is redelijk representatief voor de houding van veel ChatGPT-gebruikers. "Vandaag, toen ik mijn creatie aan het bespreken was met 4o, werd ik weer naar [de] veiligheidsmodus gestuurd. Ik moest mijn input verwijderen en reviseren om het gesprek voort te zetten met het model dat ik had gekozen."

Gebruikers blijven wel loyaal

Ondanks de felle reacties op deze nieuwe "nanny-modus" van ChatGPT blijken gebruikers van deze dienst toch wel meer loyaal te zijn dan gebruikers van concurrerende diensten.

Audience loyalty to GenAI tools:➡️ ChatGPT has by far the most loyal audience, with 82.2% of its users visiting no other GenAI site.➡️ Gemini follows distantly at 49.1%, showing a much more mixed audience.➡️ Grok (35.6%), Perplexity (33.1%), and Claude (18%) all have high… pic.twitter.com/vqrXMAWll1October 7, 2025

Bij het vergelijken van de loyaliteit van gebruikers van verschillende AI-diensten merkte Similarweb op dat ChatGPT duidelijk de meest trouwe gebruikers had. Een indrukwekkende 82,2% van zijn gebruikers bezocht namelijk geen websites van andere AI-diensten. Gemini staat wel weer op de tweede plaats, maar met 49,1%. Daarna volgen Grok (35,6%), Perplexity (33,1%) en Claude (18%).

Deze recente ontwikkeling rondom het verkeer dat richting Gemini gaat is natuurlijk goed nieuws voor Google, maar het zal toch wel veel meer kosten om ChatGPT van de troon te stoten.

ChatGPT's online aanwezigheid blijft deze markt van AI-diensten domineren volgens Similarweb. Deze AI-chatbot werd namelijk 5,9 miljard keer bezocht in september, vergeleken met de 1,1 miljard bij Gemini. ChatGPT.com was dan ook de vijfde meest populaire website op het internet in september en dit was ook de enige chatbot in de top tien.