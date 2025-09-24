Koken met Google Gemini: is AI de toekomst in de keuken?

Elke dag koken kan een hele klus zijn. Als je een beetje zoals mij bent, ga je toch al gauw terug naar de klassiekertjes die al jaren op het menu staan. Bij mij zijn dat gerechten zoals kipsojastoof uit de slowcooker of chili con carne uit de slowcooker, of iets anders uit de slowcooker, of dingen uit de airfryer. Kortom: het moet vooral gemakkelijk zijn, maar dat komt niet voor het gebrek aan proberen. Ik vind koken heel leuk, maar na een lange werkdag lukt dat gewoon niet altijd. Al jarenlang grap ik dat het makkelijk zou zijn als je AI kan vragen, en dat is precies wat Google voorstelt met hun workshop 'Bon AI-ppetit'.



Ja, de naam Bon AI-ppetit is om te janken, maar wees gerust: het eten was best lekker. Google had mij uitgenodigd in Amsterdam om samen met de charismatische YouTube-chef Nick Toet van EtenmetNick aan de gang te gaan met Gemini om een lekker maaltje te koken.

Mystery box

Het evenement bestond uit vier delen: een saai praatje over Gemini waarin iemand van Google ons vertelde wat je allemaal met Gemini kan. Het waren, in tegenstelling tot veel evenementen, niet allemaal techjournalisten dus dit duurde even. Hierna kwam er een praatje over de nieuwe Google Pixel line-up, maar aangezien ik de Google Pixel 10 Pro XL mee had, was dit mij allemaal wel bekend.

"Gemini, wat is de volgende stap?" (Image credit: Future)

Daarna was het toch eindelijk tijd voor het voorgerecht: een kookworkshop van Nick Toet. Er stond een mooie Gemini-branded mysterybox klaar voor Nick en zijn eerste stap was om alle ingrediënten eruit te halen en om Gemini erbij te pakken. Als je Gemini Live opent (in de rechterbenedenhoek van Gemini) kan je er tegen praten, maar je kan ook de camera openen om Gemini te laten zien wat je aan het doen bent. In dit geval filmde Nick alle ingrediënten langzaam en vroeg vervolgens welke ingrediënten het allemaal waren. Dorade, trassie en durian zal waarschijnlijk niet in ieders huis te vinden zijn en die etenswaren kon Gemini makkelijk achterhalen. Aardappels en bieten kan je raden, maar Gemini stelde een heerlijk recept voor en na doorvragen door Nick kreeg hij een recept te horen.

Gemini werkt, maar meer als inspiratie

(Image credit: Future)

Het idee was simpel: laat Gemini een recept maken en de stappen één voor één voorbij laten komen. Stap 1 was het verwarmen van de oven en bij stap twee begon Gemini opeens luidkeels te praten over wat Gemini AI is en waar je het voor kan gebruiken. Ook kwam er na een tijdje geen antwoord meer. Wat bleek? De wifiverbinding in het restaurant was niet al te best en ja, je hebt wel internet nodig om deze AI-tool goed te kunnen gebruiken.



Nick maakte het recept af ondanks Gemini in plaats van dankzij Gemini. Deze manier van koken werkt prima, maar het is allemaal wat basic. Je hebt gedetailleerdere instructies nodig om echt volledig op Gemini te vertrouwen als je kookt, maar zoals bij alles moet je niet blindelings op AI vertrouwen en je eigen kennis blijven gebruiken. Achteraf bleek stap 1 ook al fout te zijn, want de oven is nooit gebruikt. Wel stelde Gemini voor om het gesprek meteen te wijzigen met gedetailleerdere informatie en dat is dan wel weer handig.



Het eten was heerlijk, aldus de andere mensen op het evenement. Niet dat ik een hapje heb gegeten, want ik ben dodelijk allergisch voor praktisch alles dat leeft of dood is. PS: dit komt later terug.

Zelf koken

(Image credit: Future)

Toen was het tijd om zelf aan de slag te gaan. We werden opgesplitst in duo's en we kregen ook een mysterybox. Aangezien ik meer allergieën heb dan hersencellen moest de mysterybox lichtelijk worden uitgedund. Geen kokosmelk, geen bananen, geen pindasaus, maar wel genoeg andere ingrediënten die wij scanden met Gemini Live. We moesten verplicht rode bieten gebruiken, maar toen we aan Gemini vroegen om een recept te maken met deze producten kregen we een recept voor Turkse pizza's met lamsgehakt, harissa en dus die verplichte rode bieten.



Het werd al snel duidelijk dat de situatie in de drukke keuken ons ook parten speelde, want we hadden de grootste moeite om Gemini ons de stappen uit te laten leggen. Na tien minuten geklungel was Gemini het recept ook kwijt en moesten we opnieuw alles scannen en een recept laten maken. Vervolgens vroegen we aan Gemini of die de stappen kon uitleggen, maar we kregen geen reactie meer. We gooien deze probleempjes voornamelijk op de wifi en de drukke omgeving waardoor Gemini ons wellicht minder goed kon verstaan, maar heel handig was het niet.

Lang verhaal kort: we hebben de stappen maar gevolgd aan de hand van het uitgeschreven recept en niet naar Gemini zelf geluisterd. Het werd ook meteen duidelijk dat Gemini heel goed kan fungeren als receptinspiratie, maar dat ik het niet zou gebruiken om de stappen voor te laten lezen. De stappen gaan of te snel, of zijn niet gedetailleerd genoeg of missen cruciale context.

Onze 'Turkse' pizza's gebruikten tortilla's en volgens Gemini moesten we ons gerecht op het einde bakken in de oven. Gelukkig kook ik zelf heel graag, want ik weet dat als we onze tortilla's met lamsgehakt, harissa en groenten een kwartier in de oven hadden gezet, zoals Gemini ons adviseerde, dat de brandweer kon uitrukken om een twintigtal journalisten en influencers uit een keuken in Amsterdam te redden.

Het eten was verrassend lekker, maar dat komt meer door de ingrediënten en onze eigen kookkunsten dan Gemini, maar rode bieten op een Turkse pizza was een verrassend goede combi! (Image credit: Future)

Nog niet perfect

Het is echt niet allemaal negatief, want na een gesprek met Nick Toet was het ook mooi om te zien dat hij Gemini, en AI in het algemeen, op dezelfde manier als mij gebruikt bij het koken. Het is gewoon een fantastische bron voor inspiratie. Laatst zocht ik nog iets om snel in de slowcooker te doen voor mijn verjaardag en via Gemini kwam ik uiteindelijk op een recept voor Sloppy Joe's, een vleesgerechtje dat perfect is op een wit bolletje en dus ideaal voor veel bezoek. Zelf had ik het recept nog een beetje aangepast, maar het was echt heerlijk en door de hulp van AI ook heel erg makkelijk.

Het is vooral belangrijk om het als een tool te zien en niet als de persoonlijke assistent voor elke taak in je leven zoals sommige bedrijven het je voorschotelen.