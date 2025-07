Google Foto's kan nu foto's veranderen in korte video's

Google Foto's is verschillende nieuwe generatieve AI-features aan het uitrollen die onder andere foto's kunnen omzetten naar korte video's. Zo kan je iemand op een foto 'tot leven wekken' en de bewegingen moeten er dan ook natuurlijk uitzien. De Foto naar Video-tool maakt gebruik van Google's Veo 2 AI-videomodel. Dat is hetzelfde model dat ook al gebruikt wordt voor YouTube, Gemini en andere onderdelen van Google's ecosysteem. De feature maakt van je foto's overigens geen hele films; hij creëert filmpjes van zes seconden.

Wanneer je de optie ziet om je afbeeldingen om te zetten naar video's, kies je gewoon de afbeelding die je wil animeren en vervolgens "Subtiele bewegingen" of "Ik doe een gok" uit de opties onderaan. Logischerwijs zorgt de optie voor subtiele bewegingen ervoor dat mensen in de afbeelding gewoon een klein beetje heen en weer bewegen. Het AI-model is ontworpen om te gokken wat er misschien zou kunnen gebeuren binnen een paar seconden. De andere optie kan je op allerlei manieren verrassen, door de persoon in de foto bijvoorbeeld misschien zelfs confetti in de lucht te laten gooien.

De update wordt momenteel alleen nog maar uitgerold naar Android- en iOS-gebruikers in de VS. Later deze zomer komen er ook nog andere AI-tools naar Google Foto's. De meest opvallende daarvan is waarschijnlijk de Remix-feature die ergens in de komende weken moet verschijnen (weer eerst in de VS). Remix pakt een bestaande foto en verandert deze aan de hand van allerlei verschillende stijlen, zoals stripboek-, anime-, 3D-render-, en potloodschetsstijl. Dit is een tool die Gemini en veel van zijn rivalen al langer bieden, maar nu wordt deze dus ingebouwd in je galerij-app en hoef je er geen hele prompt voor in te voeren.

Dit alles is samen in een nieuw gedeelte van de app te vinden, namelijk achter het 'Create'-tabblad. Dit is een soort hub voor deze tools en andere AI-features die Google in de komende maanden misschien nog zal toevoegen. In de eerste instantie zijn hier dus de Foto naar Video- en Remix-features te vinden, samen met de bestaande collage en highlight video-creators. Wanneer Veo weer slimmer wordt en Google er meer vertrouwen in krijgt, zouden er natuurlijk nog veel meer AI-verbeteringen bij kunnen komen. Misschien kunnen we in de toekomst dus ook dingen verwachten zoals langere video's of voice-overs.

Helaas weten we nog niet wanneer de nieuwe functies breder worden uitgerold en we ze ook hier in de Benelux kunnen testen.

De manier waarop alles verpakt wordt, is hier het cruciale element. Dit is de eerste keer dat een Foto naar Video-feature verpakt zit in een mainstream app zoals Google Foto's. Volgens het bedrijf is dat een app met meer dan een miljard gebruikers, dus dat is een groot publiek.

AI-gestuurde videotools zoals Sora en Veo hebben al bij veel mensen voor verbazing gezorgd met hun indrukwekkende realisme en potentie voor deepfakes. Google Foto's presenteert deze update niet echt als een creatieve revolutie, maar meer als een manier om je herinneringen te verbeteren. Dat gezegd hebbende, Google wil mensen niet misleiden met deze beelden die technisch gezien nep zijn. Daarom bevatten AI-gegenereerde video's en Remix-resultaten een duidelijk label dat laat zien dat ze met AI zijn gemaakt. Daarnaast zullen ze ook allemaal een onzichtbaar SynthID-watermerk bevatten, waarmee de AI die erachter zit kan worden achterhaald. Dit is hetzelfde soort watermerk dat ook bij alle andere beeld- en video-generators van Gemini wordt gebruikt.

AI-foto-inspiratie

Het is onwaarschijnlijk dat Google simpelweg deze nieuwe features deelt en dan gewoon weer verdergaat met andere dingen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld ook al het Veo 3-model uitgebracht en dat is de nieuwste versie van het tekst-naar-video model. Dit model kan worden gebruikt om korte video's met hoge kwaliteit en zelfs gesynchroniseerde dialogen en achtergrondgeluiden te creëren via Gemini en YouTube. De tools die vandaag de dag foto's animeren, kunnen er over niet al te lang misschien ook een voice-over aan toevoegen.

De introductie van deze features binnen Google Foto's is waarschijnlijk voornamelijk bedoeld om mensen aan te spreken die normaal niet constant met de nieuwste AI-features spelen, maar die het wel leuk vinden om foto's te delen en foto's van anderen te bekijken. Niet iedereen zal veel nut zien in het laten bewegen van een selfie, maar dit is wel het soort feature dat veel gebruikers kan overhalen om het te gebruiken, gewoon omdat ze benieuwd zijn hoe AI ze zal animeren.