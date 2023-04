iPhone 14 Pro vs Google Pixel 7 Pro: confronto

iPhone 14 Pro 1.164 € (Si apre in una nuova scheda) Da Gomibo IT (Si apre in una nuova scheda) 1.179 € (Si apre in una nuova scheda) Da Comet IT (Si apre in una nuova scheda) 1.191,99 € (Si apre in una nuova scheda) Da MediaWorld IT (Si apre in una nuova scheda) Peso: 206g

Dimensioni: 147,5 x 71,5 x 7,9mm

Display: 6,1"

Risoluzione: 1179 x 2556

CPU: A16 Bionic

RAM: 6GB

Spazio di archiviazione: 128GB/256GB/512GB/1TB

Batteria: 3.200mAh

Fotocamera posteriore: 48MP+12MP+12MP

Fotocamera frontale: 12MP iPhone 14 Pro è uno dei migliori telefoni che si possano acquistare, con un design straordinario, fotocamere eccellenti e prestazioni impareggiabili. Ma è più costoso del Pixel 7 Pro e probabilmente non sarà l'ideale per i fan di Android. È anche più piccolo del telefono di Google, il che può essere un bene o un male a seconda di ciò che si preferisce. Pro Design eccellente

Fotocamere di ottima qualità

La Dynamic Island è una bella aggiunta Contro Lo zoom è solo 3x

Manca la porta USB-C

Google Pixel 7 Pro
Peso: 212g

Dimensioni: 162,9 x 76,6 x 8,9mm

Display: 6,7"

Risoluzione: 1440 x 3120

CPU: Tensor G2

RAM: 12GB

Spazio di archiviazione: 128GB/256GB/512GB

Batteria: 5.000mAh

Fotocamera posteriore: 50MP+48MP+12MP

Fotocamera frontale: 10.8MP Google Pixel 7 Pro è il miglior telefono mai realizzato da Google ed è un ottimo tuttofare, proprio come iPhone 14 Pro. Le sue fotocamere hanno una marcia in più e presenta anche uno schermo più grande, il tutto a un prezzo inferiore. Naturalmente, se preferite iOS, questo non vi farà cambiare idea. Inoltre, la potenza non è neanche lontanamente comparabile a quella di iPhone 14 Pro. Pro Intuitivo e facile da usare

Ottime fotocamere

Interfaccia reattiva Contro Meno potente dell'iPhone

Riceverà meno aggiornamenti

Più ingombrante

Se si dovesse scegliere un campione che rappresenti i migliori iPhone di Apple e uno che rappresenti gli smartphone Android, probabilmente lo scontro sarebbe tra iPhone 14 Pro e Google Pixel 7 Pro.

iPhone 14 Pro è lo smartphone più performante che Apple abbia mai realizzato, e lo stesso si può dire del Pixel 7 Pro di Google. Quindi, quale tra questi due rappresenta l'acquisto migliore?

Abbiamo trascorso molte ore di prova con entrambi i telefoni, quindi ecco cosa ne pensiamo.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: prezzo e uscita

iPhone 14 Pro è uscito a settembre 2022 e ha un prezzo di listino di partenza di 1.339€ per il modello da 128GB. Si passa poi ai 1.469€ richiesti per il modello da 256GB, ai 1.729€ per quello da 512GB e infine ai 1.989€ per la versione da 1TB.

Google Pixel 7 Pro è arrivato circa un mese dopo, a ottobre 2022. Il prezzo parte da 799€ per il modello da 128GB e arriva a 899€ per la versione da 256GB.

Su questo punto dunque per Google la vittoria è facile, dato che il Pixel 7 Pro costa decisamente meno rispetto a iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nessuno dei due telefoni offre nulla di particolarmente nuovo sul fronte del design, ma Pixel 7 Pro è senza dubbio più fresco. Mentre il design di iPhone 14 Pro è molto simile a quello di iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro di due anni fa, quello del Pixel 7 Pro somiglia solo al precedente Pixel 6 Pro, ovvero alla serie precedente.

Sono entrambi dispositivi esteticamente belli, ma in modo molto diverso. L'iPhone è caratterizzato da un design più spigoloso, con bordi piatti, mentre quello di Google presenta curve più morbide.

Le cornici in acciaio inossidabile di iPhone 14 Pro sono più premium dell'alluminio usato per il Pixel 7 Pro, ma questo incide anche sul peso. Mentre il Pixel 7 Pro è un po' più grande sotto tutti i punti di vista (162,9 x 76,55 x 8,9mm per il Pixel contro 147,5 x 71,5 x 7,9mm per l'iPhone), la differenza di peso è di soli 6 g (212 g per il Pixel e 206 g per l'iPhone).

La protezione Ceramic Shield di Apple e il display piatto rendono iPhone 14 Pro un po' più resistente del Pixel 7 Pro, che è presenta un rivestimento in Corning Gorilla Glass Victus a un display curvo più esposto.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il telefono di Google da l'impressione di essere un po' più incline ai graffi, con il suo modulo fotografico esposto in metallo lucido. Tuttavia, entrambi i telefoni sono dotati della certificazione IP68, quindi sono ugualmente resistenti all'acqua e alla polvere.

La caratteristica di design più audace di iPhone 14 Pro è rappresentata senza dubbio dalla Dynamic Island, che contiene il meccanismo di autenticazione Face ID di Apple e funziona come una vera e propria isola dinamica, che cambia a seconda dell'attività svolta sul display.

Pixel 7 Pro si affida a un classico sensore di impronte digitali sul display per l'autenticazione biometrica. Se questo sia un pro o un contro, dipende dalle vostre preferenze personali.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Pro ha un display OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1179 x 2556. È più piccolo e meno nitido dell'OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1440 x 3120 del Pixel 7 Pro.

Entrambi gli schermi offrono una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Apple, tuttavia, ha la meglio sulla luminosità. iPhone 14 Pro raggiunge un massimo di 2.000 nit, mentre Pixel 7 Pro raggiunge un picco di luminosità di 1.500 nit. Ciò non toglie che il Pixel sia ugualmente un telefono dallo schermo estremamente luminoso, con un'ottima gamma dinamica. A occhio nudo, quindi, la percezione non cambia molto.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Come già accennato, la principale innovazione dello schermo di iPhone 14 Pro è la Dynamic Island, che offre un sistema innovativo per la visualizzazione di notifiche e widget.

Inoltre, Apple ha finalmente raggiunto Google (e gli altri produttori di smartphone Android) nell'offrire un display always-on, sfruttando così la tecnologia dei display AMOLED e LTPO. Funziona davvero bene. Come si suol dire, meglio tardi che mai.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: fotocamera

The iPhone 14 Pro has excellent cameras (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Pro vede finalmente Apple allontanarsi da una configurazione di fotocamere da 12MP, grazie a un nuovissimo sensore principale da 48MP. In questo senso si è avvicinato al Pixel 7 Pro e al suo sensore da 50MP.

Entrambi i telefoni sono dotati di un sensore ultra-wide da 12MP, ma mentre iPhone 14 Pro ha un teleobiettivo 3x da 12MP, il Pixel 7 Pro presenta un sensore equivalente 5x da 48MP.

Il Pixel 7 Pro vince nettamente sul fronte dello zoom. È molto più difficile, invece, stabilire una vittoria per quanto riguarda le prestazioni fotografiche in senso più generico.

L'hardware del sensore principale di Apple è probabilmente più avanzato, con un sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine (Sensor Shift OIS) che si dimostra migliore nel mantenere fisicamente stabile lo scatto rispetto al normale OIS di Google.

Anche grazie al nuovo Photonic Engine di Apple, iPhone 14 Pro se la cava egregiamente in condizioni di scarsa illuminazione. Naturalmente anche Google è fenomenale in questo campo, soprattutto grazie alle sue magie nell'elaborazione delle immagini.

(Image credit: Future / Philip Berne)

In effetti, l'intelligenza artificiale di Google consente funzioni avanzate come Photo Unblur, che rende magicamente più nitide le foto sfocate, e Magic Eraser, che consente di rimuovere gli elementi indesiderati dallo sfondo.

Entrambi sono ottimi smartphone per la fotografia, in grado di scattare foto nitide e con un'esposizione impeccabile in tutte le condizioni. La differenza principale riguarda i colori, con il Pixel 7 Pro che offre un contrasto maggiore e toni più freddi, mentre iPhone 14 Pro restituisce risultati più naturali e realistici.

Sebbene entrambi i telefoni realizzino filmati 4K nitidi, Apple continua a dominare il settore video.

Entrambe le fotocamere frontali sono dotate di messa a fuoco automatica, che consente di ottenere soggetti più nitidi e ben definiti.

Nel complesso, si tratta di due dei migliori cameraphone sul mercato. Potremmo dare al Pixel 7 Pro un vantaggio per la sua maggiore flessibilità, grazie alla fotocamera con teleobiettivo più impressionante. Ma in realtà non si può sbagliare con nessuno dei due.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: specifiche e prestazioni

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il chipset A16 Bionic di Apple demolisce ogni altro avversario sul mercato per quanto riguarda le prestazioni pure della CPU, quindi non è una sorpresa vederlo vincere in questo ambito. Soprattutto contro il chip Tensor G2 custom di Google, che non impressiona più di tanto in termini di potenza di elaborazione pura.

I nostri test di benchmark sottolineano il notevole divario tra questi due chip, sia in termini di CPU che di GPU. Nell'uso pratico quotidiano però non si noterà questa grande differenza.

iPhone 14 Pro è in grado di riprodurre frame rate più costanti nei giochi più impegnativi con le impostazioni al massimo.

Il punto in cui il chip Tensor G2 impressiona davvero - e dove Google ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi - è l'intelligenza artificiale. Come già accennato, per esempio, il suo chip consente di compiere dei miracoli in fase di post-produzione delle foto scattate.

Apple si accaparra un'altra piccola vittoria con lo spazio di archiviazione,offrendo quattro opzioni: 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Google si ferma ai 256GB.

Per completezza di informazione, è bene ricordare che il Pixel 7 Pro ha il doppio della RAM dell'iPhone 14 Pro: 12GB contro 6GB. Va inoltre ribadito che iOS e Android gestiscono le risorse hardware in modo molto diverso, rendendo questa differenza insignificante nell'uso pratico.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Questo ci porta all'unica differenza veramente importante per il funzionamento e la longevità dei due telefoni: il loro software. iPhone 14 Pro utilizza iOS 16, mentre il Pixel 7 Pro utilizza Android 13.

A questo punto il confronto tra i due non ha più senso. Sono entrambi piattaforme mature dal punto di vista dell'ottimizzazione, che garantiscono prestazioni fluide.

Nella sfida iPhone vs Android, i pro e i contro non sono cambiati molto nel corso degli anni. Android continua a offrire maggiori possibilità di personalizzazione e una migliore gestione delle notifiche, mentre iOS dalla sua vanta l'App Store, più completo, e un'interfaccia utente leggermente più pulita e intuitiva.

In realtà, in questo settore la scelta si riduce alle proprie abitudini, ai gusti e alle preferenze personali.

Un altro vantaggio potenzialmente significativo riguarda il supporto software. Google promette tre anni di aggiornamenti per Android, mentre Apple di solito supporta i suoi telefoni con le nuove versioni di iOS per almeno quattro-cinque anni.

iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro: batteria

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Pro ha una batteria da 3.200 mAh, che è significativamente più piccola di quella da 5.000 mAh del Pixel 7 Pro. Non che in questo caso le dimensioni siano significative, infatti vi ricordiamo che iOS e Android gestiscono le risorse in modo diverso.

Nell'uso pratico, entrambi i telefoni sono in grado di garantire un'intera giornata di utilizzo normale senza problemi. Nessuno dei due ha la migliore autonomia sul mercato, ma entrambi sono perfettamente accettabili.

Nessuno dei due invece convince sul fronte della ricarica. iPhone supporta la ricarica cablata a 20W, mentre Pixel 7 Pro a 30W. Per fare un confronto, i produttori concorrenti offrono una velocità di ricarica fino a 120W o addirittura 150W.

In termini di ricarica wireless, il Pixel 7 Pro supporta la ricarica Qi a 15W contro i 7,5W dell'iPhone 14 Pro, anche se è possibile eguagliare le prestazioni del telefono Google se si acquista un caricatore MagSafe.

Verdetto

(Image credit: Future / Philip Berne)

Abbiamo assegnato a entrambi gli smartphone 4,5 stelle su 5 nelle rispettive recensioni, quindi la sfida in questo caso è abbastanza combattuta.

Gnche guardando la nostra guida ai migliori smartphone, iPhone 14 Pro risulta il vincitore, ma solo per pochi punti.

Entrambi i telefoni hanno una qualità costruttiva eccellente, con splendidi display, ottime prestazioni (anche fotografiche) e un software pulito.

Il Pixel 7 Pro è probabilmente più conveniente, inoltre presenta un display più grande e una fotocamera con teleobiettivo migliore. iPhone 14 Pro, invece, offre prestazioni superiori, un design più robusto e un formato più tascabile.

Il vero fattore decisivo sarà probabilmente la vostra preferenza personale, che probabilmente includerà l'ecosistema con cui vi sentite più affini: iOS o Android. A questo punto, non si può davvero sbagliare.