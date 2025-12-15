Android 17 potrebbe finalmente introdurre i “Motion Cues” per combattere il mal d'auto, eguagliando la stessa funzione di iOS

I Motion Cues potrebbero essere pronti al debutto su Android

Sono pensati per combattere il mal d'auto quando si viaggia

I primi indizi sulla funzione risalgono a un anno fa

Un anno fa, una nuova funzione Android chiamata Motion Cues è stata individuata nascosta nel codice di Google Play Services, con un lancio che sembrava imminente. Non è ancora comparsa, ma la situazione potrebbe cambiare presto.

Ancora una volta, dobbiamo ringraziare il team di Android Authority per la loro meticolosa ricerca: sembra che la funzione sia ancora presente. Tuttavia, una limitazione nelle capacità intrinseche di Android è il motivo per cui non è stata ancora lanciata.

I Motion Cues, analogamente alla funzione equivalente in iOS, disegneranno dei puntini sullo schermo che si muovono in relazione al movimento effettivo dello smartphone – in teoria riducendo la nausea, poiché il cervello non sarebbe più così confuso sul fatto che ci si stia muovendo o meno.

Tuttavia, disegnare questi puntini sopra i pannelli chiave delle impostazioni richiede permessi di sicurezza elevati che i Motion Cues non possiedono ancora. Queste limitazioni sono state introdotte per impedire agli hacker di sovrapporre elementi sopra icone e menu che controllano il funzionamento del telefono.

Arriverà presto

Motion Assist - Android's version of Vehicle Motion Cues?! #android - YouTube Watch On

Nell'ultima versione di Android Canary – il software pre-beta in cui gli ingegneri Google testano le nuove funzionalità – sembra che la responsabilità dei Motion Cues stia per essere trasferita a una parte più fondamentale di Android, con diritti di sicurezza aggiuntivi.

Ciò significa che i puntini che si sincronizzano con il movimento del telefono saranno in grado di coprire l'intero schermo, anche se si stanno visualizzando importanti impostazioni di sistema o si sta abbassando il pannello delle Impostazioni rapide dalla parte superiore dello schermo.

Una volta che questo nuovo approccio sarà stato testato e consolidato, il feature potrà essere reso pubblico. Potrebbe benissimo debuttare con aggiornamento Android 17, di cui ci aspettiamo di sentire parlare molto nei prossimi mesi.

La versione di Apple, denominata Vehicle Motion Cues, è stata introdotta con iOS 18 e funziona in modo simile: è possibile gestire e attivare la funzione dalla schermata principale delle Impostazioni toccando Accessibilità > Movimento > Vehicle Motion Cues.