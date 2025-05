Android 16 prepara la sua modalità StandBy: scoperto codice nascosto

StandBy Mode on an iPhone

Android 16 potrebbe iniziare a essere distribuito su larga scala entro il prossimo mese, e nel codice della piattaforma sono emersi riferimenti a una possibile nuova funzionalità: una modalità simile alla StandBy Mode di iOS, pensata per i dispositivi Android.

A rivelarlo è Android Authority, che ha individuato tracce nel codice della beta di Android 16 e nei file di Google Play Services. Il riferimento chiave riguarda la possibilità di trasmettere contenuti da dispositivi considerati "compatibili con la modalità standby", il che fa pensare all’utilizzo di smartphone o tablet in fase di ricarica e inattivi.

Per chi non conoscesse la StandBy Mode su iOS, si tratta di una funzione che mostra un orologio e altri widget quando l’iPhone è posizionato in orizzontale e collegato alla corrente. Se abbinata a un caricatore MagSafe, trasforma di fatto il dispositivo in una sorta di smart display.

Sebbene i riferimenti attuali siano ancora limitati, l’introduzione di una funzione analoga su Android 16 risulterebbe coerente, soprattutto considerando la popolarità di alcune soluzioni simili offerte da sviluppatori di terze parti.

Caricabatterie e hub

(Image credit: Future)

Un altro tassello importante è rappresentato dallo standard di ricarica Qi2, che promette di portare anche sui dispositivi Android un'esperienza di ricarica wireless simile a quella offerta da MagSafe. Attualmente il supporto è limitato, ma si prevede l’arrivo di molti nuovi smartphone compatibili con Qi2 entro i prossimi 12 mesi.

Secondo quanto individuato nel codice della piattaforma, Google sembrerebbe inoltre al lavoro su un pulsante dedicato alla modalità standby da integrare nell’interfaccia di Android. La funzione dovrebbe evolversi a partire dall’attuale Hub Mode disponibile sul Google Pixel Tablet, offrendo nuove opzioni per la gestione dello schermo quando il dispositivo non è in uso.

Sono attese molte altre novità in Android 16, basandosi sulle informazioni già ufficializzate da Google, sulle funzionalità presenti nella beta e su quanto trapelato attraverso vari leak. Il sistema operativo offrirà un nuovo design, oltre a funzionalità avanzate per la sicurezza e l’autonomia della batteria.

Maggiori dettagli su Android 16 verranno con ogni probabilità svelati durante l’evento Google I/O 2025, in programma domani. L’evento includerà aggiornamenti su intelligenza artificiale, Android, Chrome e molto altro.