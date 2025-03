Android 16 beta 2.1 causa gravi problemi di batteria, ma la soluzione potrebbe arrivare presto

Android 16 arriverà tra aprile e giugno, e nel frattempo Google continua a rilasciare nuove versioni beta del sistema operativo. Tuttavia, come accade spesso con le build di prova, alcuni utenti stanno riscontrando problemi, in particolare un consumo anomalo della batteria con la beta 2.1.

Secondo Android Authority, diversi utenti che hanno installato questa versione segnalano un calo significativo dell’autonomia dopo l’aggiornamento. Su Reddit, il thread ufficiale dell’account u/androidbetaprogram ha raccolto numerose segnalazioni su questo problema.

Un utente ha dichiarato che la batteria del suo Pixel 9 Pro con la versione 2.1 dura molto meno rispetto alla 2.0, mentre altri hanno lamentato problemi con il sistema di ricarica. Un commento, poi cancellato, parlava addirittura della necessità di ricaricare il telefono due volte al giorno.

Non è certo il tipo di cambiamento che ci si aspetta con un nuovo aggiornamento, ma i problemi nelle versioni beta sono piuttosto comuni. Queste build servono proprio a individuare e correggere i bug prima del rilascio ufficiale. Se Google continuerà a monitorare i feedback tramite piattaforme come Reddit, è probabile che il problema venga risolto già nelle prossime beta.

Personalmente, non ho riscontrato questo bug perché non utilizzo un Google Pixel, che attualmente è necessario per accedere alla beta di Android 16, ma non credo che questo problema sarà un ostacolo per chi vorrà aggiornare alla versione definitiva.

Detto questo, potrebbe essere una buona idea saltare questa build. Le batterie degli smartphone si degradano nel tempo e dover ricaricare più spesso potrebbe accelerare il loro deterioramento.

In ogni caso, l’arrivo di Android 16 è atteso con grande curiosità, e sarà interessante vedere quali novità e miglioramenti porterà.