Pixel, arriva il controllo della torcia: ora si regola l’intensità
Con Android 16 i possessori di Pixel potranno finalmente scegliere la luminosità della torcia, senza app esterne.
La torcia è una funzione utile presente in tutti i migliori smartphone, e lo diventa ancora di più quando è possibile regolarne l’intensità – una caratteristica che, finalmente, sembra pronta ad arrivare anche sui telefoni Pixel con un prossimo aggiornamento di Android.
Come segnalato da Android Authority, l’ultima versione Canary di Android – la build di test più precoce del sistema operativo – include infatti la possibilità di regolare la luminosità della torcia direttamente dal pannello dei Quick Settings, tramite un semplice cursore sullo schermo.
Si tratta di una funzione già disponibile sui migliori iPhone e dispositivi Samsung, motivo per cui è positivo vedere i Pixel recuperare terreno: le situazioni in cui poter regolare l’intensità della luce sono numerose.
In realtà, la funzionalità esiste dal 2022 con Android 13, ma non era mai stata implementata pienamente sugli smartphone Pixel. Fino ad ora, infatti, per modificare l’intensità era necessario ricorrere a un’app torcia di terze parti.
Non è ancora chiaro quanto tempo servirà per portare questa funzione sugli smartphone Pixel, ma non dovrebbe volerci molto: il debutto potrebbe avvenire già con l’aggiornamento Android 16 QPR2 (Quarterly Platform Release), previsto per tutti a settembre.
Tra le altre novità in arrivo con Android 16 QPR2 per gli utenti Pixel ci sono un dark mode migliorato con supporto avanzato al tema delle icone, più possibilità di personalizzazione per il pannello dei Quick Settings e i widget nella schermata di blocco.
La funzione Identity Check verrà inoltre estesa a un numero maggiore di app, richiedendo l’autenticazione biometrica (come riconoscimento facciale o impronta digitale) per l’accesso. È in arrivo anche un sistema di blocco remoto potenziato, chiamato Secure Lock Device.
Tutte queste funzionalità saranno naturalmente presenti anche sui nuovi Google Pixel 10, che usciranno già con una versione preliminare di Android 16. Tuttavia, la regolazione della luminosità della torcia potrebbe rivelarsi una delle opzioni più utilizzate nella vita di tutti i giorni.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.