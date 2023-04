Apple Watch vs Fitbit: quale scegliere?

Se state pensando di acquistare un nuovo smartwatch o fitness tracker, vi starete chiedendo quale sia il dispositivo migliore per voi: Apple Watch o Fitbit? Siamo qui per guidarvi attraverso le principali differenze tra i due brand e fornirvi le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole.

Infatti, sebbene gli smartwatch Fitbit e gli Apple Watch condividano molte funzioni simili, tra cui il rilevamento dell'attività giornaliera e quello della frequenza cardiaca, ci sono anche molte differenze sostanziali che è necessario considerare quando si deve scegliere tra questi due dispositivi.

Una questione che, spesso, può risultare più complicata del previsto, dal momento che la conoscenza dei due prodotti può far emergere dubbi riguardo a quale sia il prodotto giusto per voi. Ecco quindi un aiuto per scegliere il dispositivo migliore per le vostre esigenze.

Apple Watch vs Fitbit: modelli

Da quando l'Apple Watch è stato lanciato sul mercato, Apple ha rivisto le sue priorità spostando il focus dall'attenzione per le app del dispositivo a quella per il monitoraggio della salute dei propri clienti

Questi sono i modelli di Apple Watch che potete trovare in commercio:

Tutti i modelli riportati dispongono dell'ultimo sistema operativo di Apple dedicato ai wearable watchOS 9, che ha introdotto nuovi strumenti di mindfulness, funzioni migliorate per il ciclismo all'aperto (tra cui un conteggio più accurato delle calorie per le e-bike), una modalità di allenamento pilates e un'app foto aggiornata.

Gli smartwatch di Apple sono dei prodotti eccellenti che beneficiano di un sistema operativo ben strutturato. La questione, quindi, è capire se si tratta di dispositivi in linea con il loro prezzo.

L’Apple Watch SE, soprattutto l'ultima versione, è un ottimo punto di partenza per coloro che cercano uno smartphone in gradi di monitorare con precisione la frequenza cardiaca a un prezzo ragionevole. Gli Apple Watch 6 e successivi includono molte delle stesse funzioni, tra cui il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e un ECG su richiesta. Come anticipato, ad oggi il fitness è il focus principale dell'Apple Watch, quindi se state cercando un prodotto da utilizzare per le vostre sessioni di allenamento non sbaglierete.

L'Apple Watch 8 è un aggiornamento che, rispetto ai precedenti, aggiunge nuove funzioni come il Crash Detection per rilevare gli incidenti stradali e in bicicletta e i sensori di temperatura della pelle, e che mantiene le dimensioni della cassa del 7, leggermente più grandi (41 mm e 45 mm rispetto ai 40 mm e 44 mm dell'Apple Watch 6). Inoltre, il display è dotato di un cristallo più resistente e la cassa dell'orologio è classificata IPX6 per la protezione dalla polvere.

Apple Watch 7 ha uno schermo leggermente più grande, ma per il resto non ci sono molti altri upgrade rispetto al suo predecessore. (Image credit: Apple)

Per quanto riguarda i Fitbit, invece, è difficile credere che il primo prodotto rilasciato nel 2009 fosse un dispositivo che misurava solo i passi e il sonno. Oggi, infatti, sono disponibili diverse varietà di modelli per soddisfare più gruppi di clienti.

L'azienda ha fatto faville con la creazione di smartwatch che hanno come priorità il fitness, e nel 2020 Google ha annunciato l'acquisto di Fitbit per rafforzare il suo arsenale di accessori indossabili. Tuttavia, i dispositivi Fitbit non sono soltanto smartwatch per Android , ma funzionano anche con iOS, il che li rende un'ottima scelta indipendentemente dall’ecosistema di riferimento.

Dagli activity track di base per monitorare la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi agli smartwatch completi, c'è un Fitbit per tutti. Per quanto riguarda il confronto con l’Apple Watch, i prodotti più vicini a lui sono il Fitbit Versa 3 e il Fitbit Sense. È disponibile un'ampia gamma di dispositivi Fitbit, dall'elegante Fitbit Luxe al Fitbit Charge 5, dedicato agli sportivi, ma se siete alla ricerca di qualcosa di paragonabile a un Apple Watch, il Versa 4 e il Sense 2 sono i due modelli da tenere d'occhio.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto. Fitbit è ora di proprietà di Google e le due aziende hanno recentemente annunciato di essere al lavoro su un Fitbit di qualità superiore alimentato dal sistema operativo per smartwatch di Google, Wear OS. Non ne sappiamo ancora molto, ma è probabile che si tratti di un concorrente diretto di Apple.

Il Fitbit Versa 4 è il più economico dei due ed è un'ottima alternativa all'Apple Watch per i possessori di dispositivi Android. È leggermente più orientato al fitness rispetto al Sense 2 e vanta più profili di attività e un monitoraggio del sonno di alto livello. È possibile rispondere alle notifiche di Facebook, ai messaggi e alle e-mail, effettuare acquisti senza contatto con Fitbit Pay, controllare la playlist di Spotify, tenere traccia degli allenamenti e molto altro ancora, tutto dal proprio polso.

Oltre alle centinaia di quadranti attivabili sul dispositivo, è inoltre possibile scegliere tra una consistente varietà di colori.

Il Fitbit Sense 2 è invece il modello di fascia alta dei due nuovi smartwatch di Fitbit, con un design simile ma un set di funzioni più avanzate per monitorare la salute e il benessere. Oltre alle funzioni del Versa, presenta il sensore di attività elettrodermica (EDA) del suo predecessore, in grado di rilevare i segnali di stress in base alle variazioni di conduttività della pelle. È inoltre in grado di rilevare le variazioni della temperatura della pelle, che possono essere un segnale di una malattia imminente, oltre alla frequenza cardiaca e alla saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il Fitbit Sense 2 è attualmente lo smartwatch di fascia alta dell'azienda. (Image credit: Fitbit)

Apple Watch vs Fitbit: durata della batteria

La durata della batteria degli Apple Watch dipende principalmente dalla frequenza con cui si utilizzano le funzioni di fitness durante la giornata, ma se lo si inserisce alle 8 del mattino e si torna a guardare Netflix alle 19, di solito la carica residua è del 40%.

Sia il Fitbit Sense 2 che il Versa 4, dall’altro lato, offrono una durata della batteria di sei giorni (anche se la durata esatta varia a seconda delle funzioni utilizzate), con un minimo di 12 minuti di carica per continuare la giornata.

Apple Watch vs Fitbit: monitoraggio del fitness

Se scegliete un Apple Watch, avrete a disposizione un'infinità di funzioni che potrete adattare alle vostre esigenze, tra cui una serie di opzioni di tracciamento dell'attività, oltre al GPS integrato che vi consentirà di lasciare il telefono a casa e di registrare comunque le vostre corse, nuotate e pedalate.

Inoltre, se conoscete altre persone che hanno un Apple Watch, potete vedere i loro obiettivi di fitness durante la giornata e persino competere con loro per un periodo di sette giorni. Tuttavia, nel corso del mese compaiono anche obiettivi di fitness esclusivi, per sfidare ulteriormente l'utente nelle attività che svolge abitualmente. Dalla camminata, al pilates, agli obiettivi di forza, non manca proprio niente.

Un'altra funzione molto utile, presente su tutti i dispositivi tranne l'Apple Watch 3, è il rilevamento del fitness. Se, ad esempio, si cammina per 10 minuti, il dispositivo mostrerà un messaggio che chiederà all’utente se desidera tenere traccia della camminata. Se si sceglie "Sì", i primi 10 minuti saranno già registrati, il che significa che l'intero percorso sarà tracciato. È una funzione molto utile e significa che anche se state facendo delle commissioni e normalmente non pensereste di attivare il tracciamento, questo monitorerà comunque la vostra attività per completare i vostri Rings giornalieri. Dal lancio di WatchOS 8, l'orologio è inoltre in grado di tracciare automaticamente anche i percorsi in bici, quindi anche il tragitto quotidiano verso il lavoro potrà essere considerato valido per raggiungere un obiettivo.

Per chi svolge regolarmente attività fisica a casa, vale la pena di notare che acquistando un nuovo Apple Watch avrete un abbonamento gratuito di tre mesi a Apple Fitness Plus, che vi darà accesso a centinaia di allenamenti guidati da istruttori sul vostro iPhone, iPad o Apple TV.

Un abbonamento ad Apple Fitness Plus vi aiuterà a sfruttare al meglio le funzioni di allenamento del vostro Apple Watch. (Image credit: Apple)

Come ci si potrebbe aspettare dal nome, il fitness tracking è il punto forte dei Fitbit; una volta scaricata l'app sul telefono, è sufficiente sincronizzare il dispositivo per avere a portata di mano una grande quantità di dati sulla salute e sulla forma fisica, tutti presentati in modo chiaro e facile da interpretare. Oltre ai dati relativi alla frequenza cardiaca, al sonno e all'attività fisica, è possibile anche utilizzare il dispositivo per registrare l'idratazione, stabilire obiettivi di peso, registrare gli alimenti e tenere traccia del ciclo mestruale.

Le cose migliorano ulteriormente con l'abbonamento a Fitbit Premium, che offre anche un'analisi più approfondita dei dati sul sonno. Tramite Fitbit Premium è possibile accedere a un vasto catalogo di allenamenti guidati da istruttori, corsi di meditazione e sessioni di mindfulness, oltre a consigli nutrizionali. Quando si acquista un nuovo Fitbit si ottiene una prova gratuita del servizio completo, in modo da poter decidere se sottoscrivere un abbonamento a lungo termine.

Se siete interessati soprattutto al fitness e non vi interessano le altre funzioni dello smartwatch, vale però la pena di dare un'occhiata anche all'intera gamma di altri Fitbit. Il Fitbit Charge 5 è particolarmente interessante, con GPS integrato per tracciare gli allenamenti all'aperto, la stessa tecnologia di monitoraggio dello stress del Fitbit Sense, il monitoraggio degli allenamenti, un sensore ECG, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno, il tutto racchiuso in una custodia compatta molto più piccola del Sense o del Versa 3.

Apple Watch vs Fitbit: conclusioni

La decisione su quale dei due smartwatch acquistare, quindi, dipende da alcuni fattori. Se utilizzate un iPhone, ha perfettamente senso abbinarlo a un Apple Watch per via delle funzioni esclusive e dell’alto livello di integrazione con iOS.

Attualmente, Apple è leader nel mercato degli smartwatch e la sua attuale linea di smartwatch beneficia di un sistema operativo maturo, di supporto a lungo termine e di un'ampia gamma di app. Anche se non si concentrano sulla salute come i dispositivi Fitbit, le loro funzioni di tracciamento degli allenamenti e l'imminente servizio di abbonamento Fitness Plus di Apple vi incoraggiano a fare un passo in più e a considerare gli effetti del vostro stile di vita sulla vostra salute.

Se utilizzate un telefono Android, i Fitbit sono l’opzione migliore, soprattutto ora che l'azienda è stata acquistata da Google e che è in arrivo uno smartwatch Fitbit basato su Google Wear OS .

La tradizione di Fitbit nel monitoraggio degli allenamenti e della salute dei propri clienti rende i suoi dispositivi una buona scelta se siete particolarmente interessati ad un utilizzo che vada in tale direzione. Il Fitbit Versa 4 offre una serie di funzioni simili a quelle dell'Apple Watch SE (seconda generazione), oltre alla funzione SpO2 (che manca all’SE). Il suo prezzo più basso, inoltre, potrebbe essere sufficiente per invogliare anche i possessori di iPhone.

Se siete interessati a praticare la mindfulness, il Sense 2, grazie al rilevamento dello stress, alla registrazione dell'umore e agli esercizi di respirazione, potrebbe essere il dispositivo migliore per voi.

Nel complesso, la decisione spetta a voi; dipende solo dal telefono che avete e da quanto conta per voi il monitoraggio della vostra forma fisica.