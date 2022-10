Fossil punta tutto su Wear OS 3 contro Fitbit Sense 2

Sebbene la terza incarnazione di Wear OS sia stata annunciata nel 2021, al momento ci sono ben pochi smartwatch dotati di questo sistema operativo, nessuno dei quali è prodotto fa Fossil, sebbene questa azienda sia molto presente in questo segmento di mercato. Le cose stanno per cambiare, però. Infatti, l'azienda ha da poco annunciato Fossil Gen 6 Wellness Edition, che arriva con Wear OS 3 già pronto all'uso.

Si tratta, dunque, del primo dispositivo Wear OS 3 di Fossil, che va ad affiancare Google Pixel Watch, Montblanc Summit 3, la linea Samsung Galaxy Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 4.

Ma allora, perché nel titolo abbiamo citato Fitbit Sense 2 anziché uno dei precedenti? La risposta sta nella parola "Wellness".

Proprio come il recente Fitbit Sense 2, Fossil Gen 6 Wellness Edition si focalizza tantissimo sul monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e, naturalmente delle attività connesse al fitness. Il monitoraggio continuo del battito cardiaco e il rilevamento automatico degli allenamenti sono fattori altrettanto importanti in questo caso.

Fossil Gen 6 Wellness Edition verrà venduto negli USA allo stesso prezzo di Fitbit Sense 2, ovvero 299 dollari, quindi potremmo aspettarci di vederlo in Italia a circa €300. Difficilmente andrà in sconto per il Black Friday, ma mai dire mai.

Al di là del sistema operativo e delle funzionalità dedicate al fitness, non ci sono altri elementi che ci fanno gridare troppo al miracolo. In fondo, stiamo parlando di una versione rivista e corretta del Fossil Gen 6, con un chipset leggermente datato, ovvero lo Snapdragon Wear 4100 Plus.

Le altre specifiche includono uno schermo OLED da 1,28, 1 GB di RAM, 8 GB di storage e una scocca da 44 mm a scelta fra le colorazioni nero, argento e rosa. Stranamente, sebbene alcune immagini di marketing mostrassero Google Assistant, sembra che questa funzione non sarà disponibile al momento del lancio. Alcuni rappresentanti della Fossil hanno dichiarato a The Verge (Si apre in una nuova scheda) di non avere una data certa di arrivo. In ogni caso, Amazon Alexa sarà già disponibile.

Se comunque il Fossil Gen 6 Wellness Edition ha suscitato il vostro interesse, potrete ordinarlo a partire dal 17 ottobre in USA e Regno Unito. Presumibilmente, dovrebbe arrivare anche in Italia, ma non siamo certi se ciò avverrà subito o in un momento successivo. In ogni caso, se è Wear OS 3 la vostra priorità, ci sono altri smartwatch Fossil da prendere in considerazione e, se non avete fretta, potreste consultare la nostra guida ai saldi del Black Friday per smartwatch e fitness tracker, che aggiorneremo in prossimità dell'inizio dell'evento 2022.

Analisi: è quasi il momento di Wear OS 3

Sebbene Fossil Gen 6 Wellness Edition sarà di fatto il primo smartwatch dell'azienda a offrire Wear OS 3 pronto all'uso, l'aggiornamento software a questa versione arriverà presto anche per gli altri wearable del marchio già esistenti.

Fossil stessa ha confermato l'arrivo di Wear OS 3 su Fossil Gen 6 a partire dal 17 ottobre, come segnalato da Android Central (Si apre in una nuova scheda). Non è un caso che si tratti proprio del giorno di lancio della Wellness Edition.

Ovviamente, il sistema operativo si aggiornerà anche su altri device, inclusi Skagen Falster Gen 6 e Michael Kors Gen 6. Tuttavia, l'upgrade interesserà solo i modelli dotati di chipset Snapdragon Wear 4100 Plus. Quelli più vecchi saranno esclusi da Wear OS 3, dunque.

Come dicevamo, però, questo chipset inizia a invecchiare, pertanto se potete attendere ancora un po', il Fossil Gen 7 dovrebbe montare il nuovo Snapdragon W5 Plus, pertanto potrebbe valere la pena aspettare ancora un po'.

Se invece volete comprare un nuovo wearable ma non volete spendere troppo, abbiamo un'ottima guida ai migliori smartwatch economici pronta per voi.