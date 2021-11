Black Friday smartwatch e fitness tracker

Il Black Friday 2021 è ormai imminente, e molti aspettano l'inizio dei saldi anche per risparmiare sui regali di Natale.

Fra le idee regalo, gli smartwatch e i fitness tracker possono essere un modo per far felice un appassionato di tecnologia o di sport, spendendo relativamente poco.

In occasione del Black Friday, abbiamo predisposto questa pagina per aiutarvi a scegliere fra le varie opzioni quella fa maggiormente al caso vostro. Che vogliate prendere un nuovo wearable per sostituire il vostro vecchio smartwatch o vogliate acquistare il primo fitness tracker per gli allenamenti dei vostri figli, qui troverete diversi spunti.

Ma prima di iniziare, è doveroso fare una piccola premessa: considerate le conseguenze della pandemia di COVID-19, fra cui disagi nel sistema di approvvigionamento e traporto e la carenza di materie prime e componenti, non sappiamo se troveremo delle offerte particolarmente allettanti per il vostro prossimo smartwatch o fitness tracker, probabilmente non vedremo i prezzi del Black Friday del 2019. Però non si sa mai, continuate a seguire TechRadar per non perdervi le migliori occasioni per regalare o regalarvi uno smart wearable!

Black Friday 2021: tutto quello che c'è da sapere

Scopriamo il Black Friday Amazon 2021

Ecco gli sconti del Black Friday smartphone e tablet

Aspettando il Black Friday 2021 - Le migliori offerte Smartwatch e Fitness Tracker

Alcuni store, come tutti gli anni, decidono di proporre dei saldi anticipati, ecco cosa troverete in attesa del Black Friday 2021.

Al momento, Unieuro ha avviato la promozione "Mana' Mana' Black Friday" con alcune offerte interessanti.

MediaWorld ha già dato inizio ai suoi saldi del Black Friday. Tra le tante categorie, troverete anche alcune offerte per smartwatch e fitness tracker.

Amazon propone sempre offerte interessanti nel periodo del Black Friday. Al momento, ci sono alcune promozioni a tempo, un po' per scaldare i motori prima dell'evento clou di novembre.

Euronics ha deciso di anticipare il Black Friday, con l'iniziativa Everyday Black Friday. Ogni giorno nuove promozioni a tempo su vari prodotti del catalogo Euronics.

Anche ePrice offre alcuni prodotti in sconto. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori ribassi durante il Black Friday.

Black Friday 2021 - Le migliori offerte Smartwatch e Fitness Tracker

Apple Watch 3 a Apple Watch 3 a €229 €199 Completamente impermeabile, è un perfetto smartwatch per nuoto e naturalmente anche per fare jogging sotto la pioggia. Si tratta di uno smartwatch con GPS, e può essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo watchOS 5.

Huawei Watch GT 2 46 mm a €99.99 Offerta imperdibile -56% Huawei Watch GT 2 46 mm a €99.99 Lo smartwatch di casa Huawei si distingue grazie a una compatibilità iOS migliorata e a precise funzionalità di allenamento e monitoraggio. Un prodotto che ci ha convinto in sede di recensione.

Garmin Forerunner 35 a €178 €90 prodotto esaurito Garmin Forerunner 35 a €178 €90 Cercate uno smartwatch sotto i 100 euro? Il Garmin Forerunner 35 è uno smartwatch per sport entry-level adatto al running, e con l'offerta giusta il prezzo è davvero vantaggioso. Al momento lo trovate in forte sconto, ma si tratta di un prodotto ricondizionato. Leggete bene le condizioni prima di procedere con l'acquisto.

Amazfit Band 5 a Amazfit Band 5 a €44 €29,90 Un fitness tracker con Alexa integrato e impermeabile. Consente di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue e monitorare le condizioni fisiche tramite OxygenBeats.

Honor Band 5 a €49,99 da tenere d'occhio Honor Band 5 a €49,99 Questo fitness tracker con GPS ha un design semplice e intuitivo che lo rende adatto anche agli utenti più giovani. Le funzioni sono quelle a cui Honor ci ha abituato con la sua gamma Band da tempo, ideale per chi vuole fare sport, ma anche per monitorare semplicemente il sonno e l’attività fisica. Al momento la promozione è scaduta, ma tenetelo d'occhio perché potrebbe tornare in sconto.

VTech Kidizoom a €56,29 VTech Kidizoom a €56,29 Da Hasbro, uno smartwatch pensato appositamente per i bambini: doppia fotocamera per foto e video, contapassi, funzioni educative e un cinturino allegro e colorato, adatto al polso dei più piccoli. Un modo piacevole e divertente per sfruttare in modo positivo la tecnologia.

TV TOP AMAZFIT BIP S LITE Rosa a €32,73 AMAZFIT BIP S LITE Rosa a €32,73 Se state cercando una via di mezzo tra smartwatch e fitness tracker, Amazfit Bip è quello che fa per voi. È molto leggero, ha uno schermo sempre attivo e un’autonomia che può arrivare a un mese se non si usa troppo il GPS.

Fitbit Versa 3 a Fitbit Versa 3 a €229 €159 Fitbit Versa 3 è un ottimo smartwatch grazie all’implementazione del GPS integrato. Come il suo predecessore, tuttavia, è più un fitness tracker che uno smartwatch: le app di terze parti sono poche. Versa 3, però, vanta un'autonomia eccellente, un display di qualità e supporta numerose attività, che lo rendono un'alternativa vincente all’Apple Watch.

Amazfit GTS a Amazfit GTS a €129 €80,20 Uno smartwatch che strizza l’occhio agli Apple Watch. Lo schermo AMOLED da 1,65 pollici ha una risoluzione da 348 x 442 pixel. Si tratta di specifiche simili a quelle di Amazfit Bip, anche se questo si propone come un modello di fascia superiore. La batteria ha una durata dichiarata di 14 giorni e un’impermeabilità di 5 atmosfere. A completare il quadro, la compatibilità completa con dispositivi Android e iOS.

Garmin Vivoactive 4 a €219 Garmin Vivoactive 4 a €219 Il Garmin Vivoactive si contraddistingue per la sua versatilità. La durata della batteria, la riproduzione musicale e il GPS sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un ottimo smartwatch, adatto ad essere utilizzato anche come fitness tracker.

Fitbit Ionic a Fitbit Ionic a €349 €213 Non è uno dei più economici, ma se siete appassionati di running, Ionic farà per voi visto che grazie al GPS integrato non sarete costretti a portarvi dietro lo smartphone.

Fitbit Versa Lite a €159 €99 prodotto esaurito Fitbit Versa Lite a €159 €99 Si tratta di un modello molto simile al Versa, ma con alcune caratteristiche in meno che hanno permesso a Fitbit di abbassare il prezzo. In realtà consigliamo di controllare eventuali offerte sul Versa che potrebbe perciò essere disponibile a prezzi simili se non inferiori.

HUAWEI WATCH FIT a HUAWEI WATCH FIT a €129 €94 Leggero, comodo e pieno di funzionalità, Watch Fit è un tracker facile da usare e relativamente economico, dedicato a chi fa attività fisica leggere o vuole mantenere uno stile di vita attivo. La versione Pink sfoggia tutta la femminilità che questo modello può donare a chi lo indossa.

Fitbit Versa 2 a NOVITÀ DEL 2021 Fitbit Versa 2 a €199 €109 Con Versa 2, Fitbit dimostra che less is more. Il marchio di fitness ha preso tutto ciò che ha reso Fitbit Versa uno smartwatch di successo, migliorandone le funzioni e aggiungendo un assistente vocale.

Samsung Galaxy Watch Active a Samsung Galaxy Watch Active a €166 €152 Il Galaxy Watch Active è una versione più compatta ed economica del Samsung Galaxy Watch che è più adatto all'utilizzo per il fitness. Mancano la ghiera ruotabile e l'altoparlante, non è quindi utilizzabile per ricevere notifiche o effettuare chiamate.

Garmin Forerunner 30 a Garmin Forerunner 30 a €119 €113 Il Garmin Forerunner 30 è un orologio fitness principalmente rivolto ai corridori. È un dispositivo che qualunque appassionato di jogging vorrebbe indossare, ma ha anche alcune caratteristiche adatte ai ciclisti.

Amazfit GTR 47mm a €74 Amazfit GTR 47mm a €74 Questo smartwatch vanta un design adeguato a tutte le occasioni, con un bel display AMOLED e un'autonomia tra le migliori sul mercato. Grazie a questa offerta, il rapporto qualità-prezzo è impareggiabile!

Ticwatch E3 a €199,99 Ticwatch E3 a €199,99 Uno smartwatch di ottima fattura con caratteristiche da fascia media-alta, dotato di sensori capaci di rilevazioni molto precise.