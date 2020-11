Le migliori offerte del Black Friday Amazon a meno di 50 euro

Molti di noi approfittano dei saldi del Black Friday per prepararsi al Natale, acquistando i regali a prezzi più bassi.

È un'ottima strategia, soprattutto se avete molte persone a cui desiderate fare un dono durante le festività.

In questa guida, abbiamo raccolto le migliori offerte attualmente disponibili al di sotto dei €50, per darvi qualche spunto e ispirazione durante i vostri acquisti del Black Friday.

Continuate a seguirci per scoprire tutto quello che c'è in serbo durante questa settimana di sconti!

Prodotti Amazon

Echo Auto, adesso potete portare Alexa in auto con voi! €59 €34

Interessante novità in casa Amazon. Un dispositivo smart che potrete installare in auto per poter usare le funzionalità Alexa mentre siete in giro. Potrete scegliere la musica, ascoltare il meteo, aggiungere voci alla lista di cose da fare e molto altro!Vedi offerta

Amazon Echo Dot 4 €59,99 €29,99 Il nuovo Amazon Echo Dot 4 è bello da vedere, ha un'eccellente qualità audio e permette di avere Alexa praticamente ovunque. Ma costa più di Echo Dot 3, rispetto a cui ci sono poche novità. Con questa offerta però Echo Dot 4 vale la pena. Vedi offerta

Fire TV Stick 4K Ultra HD €59,99 €39,99 Fire TV Stick 4K è secondo noi il dispositivo streaming più consigliabile, tra quelli a marchi Amazon ma anche in generale. È in grado di soddisfare ogni richiesta, con prestazioni di alto livello e moltissime app disponibili. Aspettatevi uno sconto interessante durante il Black Friday.Vedi offerta

Fire TV Stick Lite €29,99 €19,99 La soluzione meno costosa per entrare in un nuovo modo di streaming e app. La differenza sostanziale rispetto al modello standard è che il telecomando non ha i pulsanti per il volume, quindi dovrete tenere vicino quello del televisore.Vedi offerta

Amazon Echo Dot 4 con orologio €69,99 €39,99 Questo Amazon Echo Dot 4 con orologio è esattamente come Echo Dot 4 "normale", con la differenza che ha un orologio LCD integrato. Un po' più interessante se volete sostituire la sveglia in camera da letto!Vedi offerta

Giocattoli e videogiochi

PREZZO AL MINIMO STORICO!

FIFA 21 - PlayStation 4 e Xbox One €39,99 Il gioco più amato dagli italiani torna nella sua nuova edizione, con nuove strategia e squadre aggiornate. Oltre dieci euro di sconto per chi vuole comprarlo ora e riceverlo con spedizione immediata. Vedi offerta

Marvel's Spider-Man per PS4 a €39,99 €19,99 Il bellissimo gioco Naughty Dog dedicato all'iconico Uomo Ragno non ha bisogno di presentazioni. Se non avete ancora avuto modo di provarlo, questa potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando.Vedi offerta

Ring Fit Adventure per Nintendo Switch a €79,99 €69,00 Un gioco che coniuga divertimento e fitness! Considerate che per un periodo è andato letteralmente a ruba. Il fatto che sia disponibile immediatamente e anche scontato non è da sottovalutare. Se lo volevate prendere, è il momento giusto.Vedi offerta

GTPLAYER, sedia gaming ergonomica a €185 €135 Sedia da gaming o ufficio, ergonomica e reclinabile a 150°. Realizzata in pelle PU di qualità e pensata per reggere carichi pesanti. Oggi a €50 in meno.Vedi offerta

PRODOTTO CONSIGLIATO Nacon, controller di gioco a €25,99 €19,99 Un pad che ricalca il controller per Xbox 360 e ne migliora alcuni aspetti, come il d-pad molto più preciso e una presa più solida grazie ai grip in gomma. Compatibile con il 100% dei giochi per PC.Vedi offerta

Control per Playstation 4 a €59,99 €24,99 Il bellissimo gioco di Remedy a un prezzo davvero ottimo. Grafica impressionante, effetti visivi memorabili e un sistema di gioco profondo e accattivante. Da aggiungere assolutamente alla vostra collezione.

Super Mario 3D All Stars - Limited - Nintendo Switch a €59,99 €44,99 Un gioco Nintendo e per giunta recente in promozione? Ebbene sì, se vi siete persi questi tre gioielli sulle generazioni precedenti, è giunto il momento di recuperarle? Dall'iconico Mario 64 al meraviglioso Super Mario Galaxy, passando per il troppo ingiustamente sottovalutato Super Mario Sunshine. E ci sono anche le colonne sonore.Vedi offerta

Persona 5 Royal per Playstation 4 a €59,99 €29,99 La versione definitiva di uno dei migliori jrpg usciti durante la scorsa generazione. Lo spin-off di Shin Megami Tensei ci regala un'avventura strepitosa che unisce mistero, sovrannaturale e la vita di tutti i giorni di un gruppo di studenti giapponesi, con un feel degno dei migliori anime in circolazione.Vedi offerta

Informatica e accessori

AVM FRITZ! WLAN Repeater 310, range extender a €59 €34,59 Uno dei migliori range extender sul mercato, dal bel design e facile da configurare. Se volete estendere la portata del Wi-Fi in casa e all'aperto, questa offerta potrebbe fare proprio al caso vostro.Vedi offerta

Tastiera meccanica Razer €55 €49 Questa tastiera Razer è una scelta solida per chi vuole una tastiera che permetta di giocare meglio che con una tastiera "normale", senza però andare a spendere cifre troppo alte. Lo sconto non è enorme ma senz'altro interessante. Vedi offerta

HP Gaming OMEN Vector Mouse a 49,99 24,99 Omen Vector dispone di 6 Tasti Programmabili e permette di scegliere un valore compreso tra 100 e 16.000 DPI. Il sensore di precisione OMEN Radar 3 è ideale per chi gioca a titoli FPS e il peso regolabile rende Omen Vector estremamente versatile e in grado di affrontare qualsiasi situazione.Vedi offerta

SteelSeries Rival 310 a €69,99 €39,99 Uno dei migliori mouse da gaming in circolazione, non a caso si trova stabilmente nella nostra classifica dei migliori mouse gaming. 6 tasti programmabili, impugnature laterali in gomma, memoria integrata per bind personalizzate e sistema cablato per tempi di risposta minimi. Vedi offerta

Audio

Cuffie HP Bluetooth 500 a €59,99 €35,99 Cuffie HP 500 bluetooth 5.0, con tecnologia audio surround 7.1, design pieghevole con microfono integrato. Buon livello di riduzione del rumore, autonomia fino a 20 ore, resistenti all'acqua.Vedi offerta

HP Gaming OMEN Earbuds a 49,99 24,99 Auricolari OMEN con classico attacco Jack da 3.5 mm, tecnologia doppio driver, coperture auricolari in Schiuma Comply, microfono integrato e comandi multimediali, compatibile con PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch.Vedi offerta

HP Gaming Cuffie X1000 a €99,99 €49,99 Cuffie Wireless Gaming di HP con dongle USB alloggiato nel padiglione auricolare, autonomia fino a 20 ore e tecnologia Virtual Surround 7.1, Comoda fascia di sospensione imbottita, microfono con asta flessibile e comandi On-Ear. Vedi offerta