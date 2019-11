Black Friday giocattoli: offerte di ePRICE, Amazon, Mediaworld

I volantini del Black Friday, spesso scansionate e divulgate prima che i rivenditori lo desiderino, sono in genere la nostra prima anteprima di ciò che sarà in vendita per il Black Friday e il Cyber Monday. È novembre, per cui manca poco all’annuncio delle offerte

Quando verranno pubblicati gli annunci del Black Friday? Ogni catena sceglierà indipendentemente la propria strategia, decidendo di pubblicare volantini e pubblicità sulla carta stampata e online.

Gli annunci del Black Friday, che si tratti di offerte reali o promozioni nei negozi al dettaglio, ci forniscono informazioni sulla riduzione dei prezzi giorni e persino settimane prima della stagione dello shopping online. Sebbene il Black Friday comincerà venerdì 29 novembre, questo è il periodo in cui iniziano a circolare le prime promozioni.

Ci sono pochi volantini del Black Friday al momento, ma abbiamo già messo le mani sulle promozioni dei giocattoli di quest’anno da rivenditori di grandi dimensioni tra cui ePRICE, Amazon e Mediaworld.

Quindi, vi presentiamo i principali giocattoli e prodotti tecnologici che sono comparsi in queste offerte per darvi un'idea più chiara di cosa aspettarvi dal Black Friday del 2019.

(Image credit: Ken Wolter/Shutterstock)

Elenco dei giocattoli di Amazon 2019

Nintendo Switch: riceverà certamente uno sconto, ma, per ora, non è in promozione. Non prevediamo riduzioni di prezzo su Nintendo Switch Lite ma saremmo sorpresi di non vedere il modello standard godere di alcune offerte in bundle.Vedi offerta

Tablet Fire HD da 8”: quando si tratta di Amazon, state certi che tutti i suoi tablet saranno scontati. In questo momento, costa 115 euro ma abbiamo visto sconti del 40%, quindi aspettati sconti simili per il Black Friday.Vedi offerta

Lego Hogwarts, Iron Man's Infinity Gauntlet: entrambi questi giocattoli sono destinati a essere grandiosi per il Black Friday, in particolare con le recenti uscite di "Avengers: Endgame" e "Animali fantastici: i crimini di Grindlewald". Saremmo sorpresi se non ricevessero sconti.Vedi offerta

Offerte ePRICE 2019

PS4: ePRICE ha messo un’interessante offerta sulla versione slim di PS4 da 1TB offerta in bundle con Fifa 20, uno dei giochi di calcio più amati dagli italiani, per 284 euro.Vedi offerta

Hoverboard: ePRICE ha diversi hoverboard in vendita, in vista del Black Friday 2019. Questi prodotti sono ancora popolari,e se qualcuno nella vostra vita ne volesse uno, ePRICE ha sicuramente il modello che fa per voiVedi offerta

Action-figure di Dragon ball: Con la serie Super da poco conclusa, non dovrebbe essere una sorpresa vedere molti giocattoli sui guerrieri Z in vendita a buon mercato per questo Black Friday. ePRICE sembra particolarmente fornita, quindi preparatevi di conseguenza.Vedi offerta

Promozioni Mediaworld 2019

Nintendo Switch Lite: ve l’aspettavate, vero? La nuova console Nintendo farà la parte del leone per quasi tutti i rivenditori del Black Friday, Mediaworld incluso. Naturalmente, staremo attenti a quali rivenditori hanno le migliori offerte Switch in assoluto.Vedi offerta

Notebook Premium: quello dei portatili di fascia alta è un segmento in forte crescita sia per gamer che per creatori di contenuti per cui ci aspettiamo che queste offerte siano disponibili sia online che presso i rivenditori fisici durante il Black Friday.Vedi offerta

Bundle Xbox One S: ci aspettiamo che la console Xbox One più economica di Microsoft riceva forti sconti, nelle versioni bundle, in risposta alle vendite di Switch di Nintendo. In tal senso vi consigliamo questo bundle con 2 controller. Vedi offerta

Altri annunci per il Black Friday

Accumuleremo i volantini e tutte le offerte digitali del Black Friday nelle nostre news perciò restate sintonizzati. Poiché siamo già alla terza settimana di novembre non dovremo aspettare molto per assistere ai tanto agognati cali di prezzo.

Le promozioni disponibili in “anteprima” spingeranno molti rivenditori a reagire e abbassare i prezzi. Questa è solo una buona cosa per i consumatori a caccia di affari.