Black Friday modem, router e networking

Migliore sistema Mesh

Google Nest Wifi

Cosa può esserci di meglio del miglior mesh router? Bè, il miglior mesh router con in aggiunta uno smart speaker, naturalmente. Gli appassionati apprezzeranno senz’altro questo piccolo upgrade nella linea Google Wifi. Il Google Nest Wifi alza infatti l’asticella, unendo il design impeccabile e le eccellenti performance di Google Wifi alla comodità di uno smart speaker, in questo modo avrete due dispositivi in un solo, accattivante, nuovo gioiellino. Inoltre, se il classico colore bianco vi ha stufato, il Google Nest Wifi è disponibile anche in due varianti cromatiche, denominate Mist e Sand. Rimanendo nell’ambito dei router wi-fi mesh, il Google Wifi rimane imbattuto in tutto e per tutto, questo dispositivo aggiunge solamente una funzionalità in più.