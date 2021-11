Black Friday Nintendo Switch

Quest'anno potremmo vedere le migliori offerte Black Friday per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite della storia, grazie all'uscita recente di Nintendo Switch OLED.

La nuova console Nintendo ha già causato un piccolo calo permanente di circa 30€ sul prezzo di listino della più vecchia Switch classica, e questo probabilmente si tradurrà in ottime offerte durante il periodo del Black Friday e del Cyber Monday.

Nonostante abbia qualche anno d'età, Nintendo Switch resta una console estremamente popolare. Se non riuscite ad aspettare il Black Friday per acquistarne una, sappiate che è già possibile trovare qualche buona offerta presso i rivenditori autorizzati.

Se volete giocare online in multiplayer, sarà necessario abbonarsi a Nintendo Switch Online. La buona notizia è anche anche l'abbonamento è spesso acquistabile in offerta.

Black Friday giochi Nintendo Switch: le migliori offerte

Nintendo Switch: le migliori offerte

Per gli sconti più ghiotti dovremo aspettare il Black Friday, ma quelle che trovate di seguito sono alcune delle migliori offerte disponibili al momento su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch (Rosso & Blu) a €285 Nintendo Switch (Rosso & Blu) a €285

Di questi tempi trovare una Nintendo Switch a meno di 300€ è praticamente impossibile. Questo è uno dei migliori prezzi in circolazione.



Nintendo Switch Edizione Speciale Animal Crossing a €579 Nintendo Switch Edizione Speciale Animal Crossing a €579

Questo bundle include una console con design a edizione limitata verde e azzurro pastello e un codice download per Animal Crossing: New Horizons.





Nintendo Switch (Grigio) a €274 Nintendo Switch (Grigio) a €274

Questa offerta non vi farà risparmiare molto sul prezzo di listino, ma è il migliore che potete trovare in circolazione se volete la versione grigia di Nintendo Switch.



Nintendo Switch (Grigio) + Minecraft a €299 Nintendo Switch (Grigio) + Minecraft a €299

Questo bundle vi farà risparmiare un pochino permettendovi di acquistare Nintendo Switch insieme a Minecraft a un prezzo corrispondente a quello originario di listino della sola console.



Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise a €378 Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise a €378 Questa edizione esclusiva è dedicata a tutti gli appassionati di Monster Hunter. Presenta un nuovo design a tema e viene venduta in bundle con il codice download per Monster Hunter Rise, il Kit Deluxe DLC e contenuti bonus.

Black Friday: giochi Nintendo Switch in offerta

Mario Kart 8 Deluxe a €44 Mario Kart 8 Deluxe a €44 Fra i vari store, questa è l'offerta migliore al momento.



Animal Crossing: New Horizons a €44 Animal Crossing: New Horizons a €44 Animal Crossing: New Horizons potrebbe essere scontato ancora durante il Black Friday, ma questa offerta è già ottima.

Super Smash Bros. Ultimate a €59 Super Smash Bros. Ultimate a €59 Come prevedibile, al momento è venduto e spedito da Amazon a prezzo pieno, con qualche venditore terzo che propone qualcosa in meno (controbilanciato però dalle spese di spedizione). Speriamo in qualche ribasso durante il Black Friday.

Breath of the Wild a €53 Breath of the Wild a €53 Vedere uno sconto così piccolo su un gioco del 2017 lascia un po' con l'amaro in bocca. Tuttavia, difficilmente lo vedremo scendere più di così.

Pokémon Spada/Scudo a €49 Pokémon Spada/Scudo a €49 Pokémon Spada/Scudo è andato in sconto lo scorso Black Friday, potrebbe dunque valere la pena attendere. Qui trovate Pokémon Scudo



Super Mario Odyssey a €49 Super Mario Odyssey a €49 Al momento lo trovate a dieci euro in meno su Amazon, ma secondo noi il prezzo potrebbe calare ulteriormente in occasione del Black Friday 2021 del 26 novembre.

Super Mario Party a €44 esaurito Super Mario Party a €44 Al momento lo sconto non giustifica l'acquisto, secondo noi. Siamo abbastanza fiduciosi però, in occasione del Black Friday potrebbe andare davvero in sconto.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! a €46 Pokémon: Let's Go, Pikachu! a €46 Al momento non c'è uno sconto sostanzioso, ma vi consigliamo di tornare a controllare per il Black Friday. Qui trovate la versione Eevee!

Splatoon 2 a €49 Da tenere d'occhio Splatoon 2 a €49 Al momento lo sconto è alquanto trascurabile, ma quasi sicuramente il prezzo scenderà ancora per il Black Friday 2021.

Ring Fit Adventure a €64 esaurito Ring Fit Adventure a €64 Al momento risparmiate circa 15 euro sul prezzo di listino, considerato che va spesso in sold out, potrebbe valere la pena prenderlo in considerazione. Altrimenti, aspettate il Black Friday, probabilmente il prezzo scenderà ancora.

Black Friday: accessori Nintendo Switch in offerta

Negli scorsi anni abbiamo visto degli sconti interessanti su giochi e accessori per Nintendo Switch durante il Black Friday. Quest'anno potremmo vedere tra i protagonisti delle offerte del Black Friday qualche best-seller più vecchio, come The Legend of Zelda: breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Tra le offerte potremmo vedere anche i Joy-Con e il controller Switch Pro, quindi occhi aperti!

Qual è il momento migliore per acquistare Nintendo Switch?

Come già accennato, probabilmente le migliori offerte su Nintendo Switch si troveranno durante il Black Friday e nei giorni immediatamente successivi. La Switch anche quest'anno è uno dei dispositivi più desiderati, quindi i rivenditori terranno gli sconti migliori in serbo per i periodi di maggior interesse per avere la meglio sulla concorrenza. Per questo, oltre alle offerte sulle console possiamo aspettarci dei bundle interessanti.

La nuova Nintendo Switch OLED difficilmente sarà protagonista di sconti imperdibile, essendo uscita solo da un paio di mesi. Non escludiamo che dei rivenditori potrebbero scontare qualche bundle, ma in questo caso l'offerta molto probabilmente sarebbe sul prezzo del gioco incluso piuttosto che sulla console.