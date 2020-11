Perchè il Black Friday è meglio dell’Amazon Prime Day per le offerte

L'impero di Amazon è così vasto da riuscire a trasformare una vendita annuale in una festività semi-ufficiale. Amazon Prime Day è diventato una celebrazione dello shopping che dura 36 ore, con i clienti incollati a telefoni e computer nella speranza di concludere un affare, ma non può ancora competere con la quella specie di fiera internazionale della vendita al dettaglio che è il Black Friday .

Detto questo, il marchio di Jeff Bezos resta comunque uno dei più grandi nomi durante la frenesia degli acquisti di novembre: le prime offerte del Black Friday di Amazon stanno già arrivando, prima di quanto molti si immaginassero.

Amazon Prime Day ha avuto inizio nel 2015, offrendo ai clienti un motivo per aprire i loro portafogli a metà anno e spingerli a provare Amazon Prime.

Tuttavia, non è necessario sottoscrivere Amazon Prime per approfittare degli affari del Black Friday e della consegna gratuita, infatti le offerte sono disponibili per tutti gli utenti registrati su Amazon.

Ottieni per primo le migliori offerte Xbox Series X! Ti invieremo dettagli preliminari e le migliori offerte Xbox Series X non appena saranno disponibili Ricordami Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti di Techradar e altri marchi Future Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti dai vostri partner Niente spam, promettiamo. Puoi cancellare l'iscrizione in ogni momento e non condivideremo mai i tuoi dati senza il tuo permesso.

Link alle pagine dei grandi rivenditori che partecipano al Black Friday

Tutte le offerte di Amazon

Tutte le offerte di Monclick

Tutte le offerte di Microsoft

Tutte le offerte di Yeppon

Tutte le offerte di Gearbest

Tutte le offerte di ePrice

Tutte le offerte di Lenovo

Tutte le offerte di eBay

Tutte le offerte di Mediaworld

Tutte le offerte di Unieuro

Offerte per tutti

Un'altra differenza chiave tra il Black Friday e l'Amazon Prime Day è il numero di rivenditori che vi partecipano.

Alcuni rivenditori hanno seguito le orme del Prime Day (come eBay con il suo Optimus Day) e altri ancora promettono di abbinare sconti speciali durante tutto l'anno, ma il Prime Day rimane un'esclusiva che riguarda solo Amazon.

Nonostante questo, come riporta la stampa specializzata e non, già dal 2019 c'è stato un sorpasso del Prime Day rispetto al Black Friday. Ciò non vuol dire che il Black Friday non sia comunque un evento di rilievo, affari e offerte sono sempre a disposizione di tutti quelli che vogliono perdere un po' del loro tempo alla ricerca dell'oggetto dei desideri, o semplicemente di quello che non possono o vogliono acquistare a prezzo pieno per motivi economici.

Quest'anno il Prime Day è stato ancora più grandioso degli scorsi anni, con Amazon che ha promesso il miglior prezzo del 2020 su moltissimi articoli, ma confidiamo che anche il Black Friday (e perchè no, anche il Cyber Monday) sappiano offrire sconti di sicuro interesse.

In ogni caso, il Black Friday inizia negli Stati Uniti, con i negozi che hanno ridotto i prezzi per attirare i clienti il giorno dopo il “Giorno del Ringraziamento” (Thanksgiving day, che tipicamente cade di giovedì tra il 22 e il 28 novembre), e la sua popolarità ha visto i rivenditori di tutto il mondo seguire l'esempio.

È interessante notare, tuttavia, che il Black Friday è noto come White Friday negli Emirati Arabi Uniti, un nome preso dal sito souq.com di proprietà di Amazon.

Perchè aspettare?

In ballo c’è anche il discorso della durata. Amazon sta estendendo la definizione di "giorno" al limite, con un Prime Day della durata di 36 ore. Tuttavia il Black Friday è ancora più anomalo, con una durata che va dalla mezzanotte del venerdì alle 23:59 del lunedì successivo.

Alcuni rivenditori allungano ulteriormente l'occasione, offrendo sconti per un'intera settimana o più a lungo (quest'anno addirittura un mese d'anticipo), permettendo di concludere gli affari senza dovere entrare in una frenesia da shopping compulsivo.

Amazon stessa sta entrando nel Black Friday particolarmente presto e ci ha dato un’anteprima su alcune delle migliori offerte sulla sua stessa tecnologia che possiamo aspettarci di vedere in vista del Black Friday.

Cercheremo tutte le migliori offerte tecnologiche per tutto il periodo del Black Friday, quindi tenete d'occhio le migliori offerte del Black Friday proposte da TechRadar per assicurarvi di non perdere mai un affare su qualcosa che davvero desiderate.